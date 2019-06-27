Рассекречен новый Audi Q7
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|Audi Q7 Sport 3.0d AТ 4x4
|3 л, 249 л.с
|автомат 8
|0-100 - 6.9 с, 225 км/ч
|5052 x 1968 x 1740 мм
|полный
|ДТ, 6.3 л на 100 км
|4 885 000 руб
|Все характеристики
Кроме того, у вседорожника поменялась форма фонарей. Вдобавок они теперь полностью диодные. Также дизайнеры поработали над пятой дверью – она получила иные выштамповки.
В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель i-cocpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а при помощи нижнего можно управлять климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель, новый голосовой ассистент, а также сервисы Amazon Alexa.
Главное изменение произошло под капотом. Теперь все версии Q7 имеют автоматическую коробку передач, в которую интегрирован электрический мотор-генератор. Он питается от дополнительной 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, позволяя снижать нагрузку на мотор, а также вращает колеса во время движения накатом. Все это позволяет экономить топливо.
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