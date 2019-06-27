27 июня 2019, 14:05

Рассекречен новый Audi Q7

  • 669
  • 0
Audi представила обновленный кроссовер Q7. Модель отличает от предшественника восьмиугольная радиаторная решетка с шестью вертикальными планками, а также другие бамперы с более крупными воздухозаборниками.
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7
Рассекречен новый Audi Q7

Audi Q7 Sport 3.0d AТ 4x4
3 л, 249 л.с
автомат 8
0-100 - 6.9 с, 225 км/ч
5052 x 1968 x 1740 мм
полный
ДТ, 6.3 л на 100 км
4 885 000 руб
Все характеристики
Кроссовер обзавелся новой головной оптикой, которая теперь будет доступна в трех исполнениях. В «базе» Q7 полагается полностью диодный головной свет. На ступень выше стоит матричная оптика — такие фары могут выключать сегмент в световом пучке, дабы не слепить встречных водителей. В качестве опции будут доступны новейшие лазерные фары.

Кроме того, у вседорожника поменялась форма фонарей. Вдобавок они теперь полностью диодные. Также дизайнеры поработали над пятой дверью – она получила иные выштамповки.

В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель i-cocpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а при помощи нижнего можно управлять климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель, новый голосовой ассистент, а также сервисы Amazon Alexa.

Главное изменение произошло под капотом. Теперь все версии Q7 имеют автоматическую коробку передач, в которую интегрирован электрический мотор-генератор. Он питается от дополнительной 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, позволяя снижать нагрузку на мотор, а также вращает колеса во время движения накатом. Все это позволяет экономить топливо.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
darics
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Audi Q7
Объявления о продаже Audi Q7
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Рассекречен новый Audi Q7
{{params_55036}}Кроссовер обзавелся новой головной оптикой, которая теперь будет доступна в трех исполнениях. В «базе» Q7 полагается полностью диодный головной свет. На ступень выше стоит матричная оптика — такие фары могут выключать сегмент в световом пучке, дабы не слепить встречных водителей. В качестве опции будут доступны новейшие лазерные фары.Кроме того, у вседорожника поменялась форма фонарей. Вдобавок они теперь полностью диодные. Также дизайнеры поработали над пятой дверью – она получила иные выштамповки.В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель i-cocpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а при помощи нижнего можно управлять климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель, новый голосовой ассистент, а также сервисы Amazon Alexa.Главное изменение произошло под капотом. Теперь все версии Q7 имеют автоматическую коробку передач, в которую интегрирован электрический мотор-генератор. Он питается от дополнительной 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, позволяя снижать нагрузку на мотор, а также вращает колеса во время движения накатом. Все это позволяет экономить топливо.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ставрополь Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.