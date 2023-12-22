Рассекречен салон нового российского автомобиля: выглядит очень необычно
По задумке инженеров, у пассажира такси будет больше места для ног, а вид на город окажется практически панорамным. На собственном экране пассажир сможет не только получит стандартную информацию о поездке (маршрут, стоимость, данные водителя и перевозчика, способ оплаты), но и воспользоваться новыми интересными функциями, например, услугами персонального гида по городу. Голосовой помощник проведет экскурсию и расскажет о достопримечательностях, мелькающих за окном.
Концепция немедленно вызвала ожесточенные споры. Одни говорили, что отсутствие переднего сидения сразу исключит из числа клиентов такси семьи с детьми. Другие утверждали, что любому современному человеку проще воспользоваться собственным смартфоном для получения исчерпывающей информации, нежели разбираться в незнакомом гаджете, установленном в такси.
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Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Чат-бот ChatGPT удивил мир своими возможностями. Он за считанные секунды помогает людям писать код, тексты и делать домашнее задание. Дилеры быстро освоили новую технологию, теперь ChatGPT общается онлайн с потенциальными клиентами автосалонов.Читать далее
-
22.12.2023, 07:05
В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек
Вечером 21 декабря на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и большегруза MAN. В результате на месте погибли двое взрослых и трое детей.Читать далее
-
21.12.2023, 16:12
Эксперт Сергей Зиновьев назвал самый надежный и недорогой подержанный автомобиль
Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев заявил, что за полмиллиона рублей сейчас вполне реально найти надежную подержанную иномарку, которая будет служить своему владельцу верой и правдой.Читать далее
-
21.12.2023, 13:31
Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком
Накануне в ряде СМИ прошла информация, что депутатам Госдумы, которые не поменяют свои иномарки на автомобили российского производства, не будут оплачивать бензин. Журналисты ссылались на слова Яны Лантратовой, но она заявила, что ничего про бензин не говорила.Читать далее
-
21.12.2023, 12:01
Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд?
21 декабря 2023 года торжественно открыли сквозное движение от Москвы до Казани по платной автодороге М-12 «Восток». Трасса протяженностью 810 километров проходит по территории пяти регионов страны. Из Москвы до Казани можно теперь доехать за 6,5 часов при разрешенной скорости 110 км/ч.Читать далее
-
21.12.2023, 11:18
Новый аккумулятор умер за одну ночь: главные причины
Многие автомобилисты стараются поменять перед наступлением морозов старый аккумулятор на новый, но иногда даже свежая батарея может подвести утром при попытке завести мотор.Читать далее
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