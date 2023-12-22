Рассекречен салон нового российского автомобиля: выглядит очень необычно

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У команды разработчиков отечественного электрокара «Атом» появился свой блог на «Хабре». В свежем посте было опубликовано первое изображение интерьера новинки в версии Taxi. Визуально она отличается от стандартного автомобиля отсутствием переднего пассажирского кресла и огромным вертикально ориентированным экраном медиасистемы для переднего пассажира.

По задумке инженеров, у пассажира такси будет больше места для ног, а вид на город окажется практически панорамным. На собственном экране пассажир сможет не только получит стандартную информацию о поездке (маршрут, стоимость, данные водителя и перевозчика, способ оплаты), но и воспользоваться новыми интересными функциями, например, услугами персонального гида по городу. Голосовой помощник проведет экскурсию и расскажет о достопримечательностях, мелькающих за окном.

Фото: Атом

Концепция немедленно вызвала ожесточенные споры. Одни говорили, что отсутствие переднего сидения сразу исключит из числа клиентов такси семьи с детьми. Другие утверждали, что любому современному человеку проще воспользоваться собственным смартфоном для получения исчерпывающей информации, нежели разбираться в незнакомом гаджете, установленном в такси.

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