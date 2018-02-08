8 февраля 2018, 17:40

Рассекречен салон новой Kia Ceed

Фотошпионам удалось запечатлеть интерьер нового хэтчбека Kia Ceed. Третье поколение корейской модели получит полностью пересмотренную переднюю консоль, новый руль и улучшенные материалы отделки салона.
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  Рассекречен салон новой Kia Ceed KIA Ceed Рассекречен салон новой Kia Ceed
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Компания Kia опубликовала дизайнерские наброски хэтчбека Ceed нового поколения. Дебют новинки ожидается через ...
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На днях компания Kia опубликовала тизер хэтчбека Ceed нового поколения. Сегодня благодаря изданию Carscoops мы можем заглянуть внутрь новинки, премьера которой состоится через месяц на мотор-шоу в Женеве.

Дизайн салона изменился до неузнаваемости. По центру передней панели между двумя воздуховодами расположился большой экран мультимедийной системы. Изменился блок климатической установки и дизайн селектора коробки передач. Руль стал массивнее. На приборной панели теперь два аналоговых циферблата вместо трех, а между ними расположилось небольшое электронное табло. Заметно улучшился материал отделки салона. Кресла обтянуты двумя разными видами ткани с контрастной строчкой. В интерьере появились стильные металлические акценты. 

В Kia подтвердили, что Ceed получит набор новых двигателей. Возможно моторная гамма новинке достанется от Hyundai i30. А это значит, что можно ждать версий с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.), а также дизелями 1,6 литра (110 л.с. или 136 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Европейские продажи Kia Ceed третьего поколения начнутся во второй половине 2018 года. Сроки появления хэтчбека в России пока не называются.
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Рассекречен салон новой Kia Ceed
{{material_122466}}На днях компания Kia опубликовала тизер хэтчбека Ceed нового поколения. Сегодня благодаря изданию Carscoops мы можем заглянуть внутрь новинки, премьера которой состоится через месяц на мотор-шоу в Женеве.Дизайн салона изменился до неузнаваемости. По центру передней панели между двумя воздуховодами расположился большой экран мультимедийной системы. Изменился блок климатической установки и дизайн селектора коробки передач. Руль стал массивнее. На приборной панели теперь два аналоговых циферблата вместо трех, а между ними расположилось небольшое электронное табло. Заметно улучшился материал отделки салона. Кресла обтянуты двумя разными видами ткани с контрастной строчкой. В интерьере появились стильные металлические акценты. В Kia подтвердили, что Ceed получит набор новых двигателей. Возможно моторная гамма новинке достанется от Hyundai i30. А это значит, что можно ждать версий с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.), а также дизелями 1,6 литра (110 л.с. или 136 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.Европейские продажи Kia Ceed третьего поколения начнутся во второй половине 2018 года. Сроки появления хэтчбека в России пока не называются.
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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