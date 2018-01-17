17 января 2018, 12:21

Рассекречена внешность Jeep Grand Commander

В Сети появились «шпионские» фотографии нового 7-местного внедорожника Jeep Grand Commander, премьера которого состоится на автосалоне в Пекине в апреле. Автомобиль выполнили по мотивам концепта Yuntu.
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Рассекречена внешность Jeep Grand Commander Jeep
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В длину машина достигает 4873 мм, в ширину – 1892 мм, а в высоту – 1738 мм. Размер колесной базы при этом достигнет 2800 мм. Таким образом,  автомобиль станет самым вместительным из 5-местных внедорожников бренда.

В движение Grand Commander будет приводить 2-литровый турбированный агрегат мощностью 234 или 265 л. с. Правда, официальных технических данных о внедорожнике пока не приводится.

Собирать машину, предназначенную только для китайского рынка, будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. В настоящий момент там производят актуальную версию Cherokee.
Новинки и концепт кары Джип

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Отзывы по теме
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| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
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У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Рассекречена внешность Jeep Grand Commander
{{material_122296}}В длину машина достигает 4873 мм, в ширину – 1892 мм, а в высоту – 1738 мм. Размер колесной базы при этом достигнет 2800 мм. Таким образом,  автомобиль станет самым вместительным из 5-местных внедорожников бренда.В движение Grand Commander будет приводить 2-литровый турбированный агрегат мощностью 234 или 265 л. с. Правда, официальных технических данных о внедорожнике пока не приводится.Собирать машину, предназначенную только для китайского рынка, будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. В настоящий момент там производят актуальную версию Cherokee.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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