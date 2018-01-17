17 января 2018, 12:21
Рассекречена внешность Jeep Grand Commander
В Сети появились «шпионские» фотографии нового 7-местного внедорожника Jeep Grand Commander, премьера которого состоится на автосалоне в Пекине в апреле. Автомобиль выполнили по мотивам концепта Yuntu.
Ранее мы писали
Новый Jeep Cherokee 2019 модельного года дебютировал на Детройтском автосалоне. Автомобиль получил свежую ...Читать далее
В движение Grand Commander будет приводить 2-литровый турбированный агрегат мощностью 234 или 265 л. с. Правда, официальных технических данных о внедорожнике пока не приводится.
Собирать машину, предназначенную только для китайского рынка, будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. В настоящий момент там производят актуальную версию Cherokee.
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
17.01.2018, 09:17
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
17.01.2018, 09:17
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное