Рассекречена внешность Jeep Wrangler новой генерации
|Jeep Wrangler Sahara 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 284 л.с
|автоматическая, 5-ступенчатая
|0-100 - 8.9 с, 180 км/ч
|4751 x 1877 x 1800 мм
|полный
|АИ-92, 11.4 л на 100 км
|3 060 000 руб
|Все характеристики
По предварительной информации, позже производитель выпустит гибридную модификацию. Скорее всего, в состав комбинированной силовой установки войдет бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор. Эта версия дебютирует не раньше следующего года, но компания пока не обозначила рынки, на которых будет представлен экологический Wrangler.
Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получил полноприводную систему и рамную конструкцию.
Новинка станет основой для пикапа, который выйдет в следующем году. Этот автомобиль будет носить имя Scrambler. Моторная гамма будет включать 2-литровый двигатель, работающий на бензине. Силовая отдача составит около 300 «лошадей».
Прошлое поколение Jeep Wrangler сохраняло актуальность с 2007 года. Отечественным покупателям доступна единственная версия с шестицилиндровым двигателем на 284 л.с. Правда, россияне могут выбирать между двух- и четырехдверным кузовом. Ценник на модель начинается от 3 100 000 рублей.
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