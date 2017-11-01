1 ноября 2017, 14:26

Рассекречена внешность Jeep Wrangler новой генерации

Американская марка Jeep показала фотографии внедорожника Wrangler нового поколения. Официальный дебют намечен на 29 ноября текущего года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
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  Рассекречена внешность Jeep Wrangler новой генерации Jeep Wrangler Рассекречена внешность Jeep Wrangler новой генерации
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фото
  

Jeep Wrangler Sahara 3.6 AT 4x4
3.6 л, 284 л.с
автоматическая, 5-ступенчатая
0-100 - 8.9 с, 180 км/ч
4751 x 1877 x 1800 мм
полный
АИ-92, 11.4 л на 100 км
3 060 000 руб
Все характеристики
Как и ожидалось, новинка сохранила основные стилистические черты своего предшественника. Модель, как и прежде, имеет съемные кузовные панели, двери и лобовое стекло. Также сходства с прошлой генерацией добавляют классические круглые фары головной оптики. Не исключено, что создатели оснастят внедорожник жесткой складной крышей с электроприводом - эта опция станет доступна к концу следующего года.

По предварительной информации, позже производитель выпустит гибридную модификацию. Скорее всего, в состав комбинированной силовой установки войдет бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор. Эта версия дебютирует не раньше следующего года, но компания пока не обозначила рынки, на которых будет представлен экологический Wrangler.

Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получил полноприводную систему и рамную конструкцию.

Новинка станет основой для пикапа, который выйдет в следующем году. Этот автомобиль будет носить имя Scrambler. Моторная гамма будет включать 2-литровый двигатель, работающий на бензине. Силовая отдача составит около 300 «лошадей».

Прошлое поколение Jeep Wrangler сохраняло актуальность с 2007 года. Отечественным покупателям доступна единственная версия с шестицилиндровым двигателем на 284 л.с. Правда, россияне могут выбирать между двух- и четырехдверным кузовом. Ценник на модель начинается от 3 100 000 рублей.

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Рассекречена внешность Jeep Wrangler новой генерации
{{params_56776}}Как и ожидалось, новинка сохранила основные стилистические черты своего предшественника. Модель, как и прежде, имеет съемные кузовные панели, двери и лобовое стекло. Также сходства с прошлой генерацией добавляют классические круглые фары головной оптики. Не исключено, что создатели оснастят внедорожник жесткой складной крышей с электроприводом - эта опция станет доступна к концу следующего года.По предварительной информации, позже производитель выпустит гибридную модификацию. Скорее всего, в состав комбинированной силовой установки войдет бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор. Эта версия дебютирует не раньше следующего года, но компания пока не обозначила рынки, на которых будет представлен экологический Wrangler.Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получил полноприводную систему и рамную конструкцию.Новинка станет основой для пикапа, который выйдет в следующем году. Этот автомобиль будет носить имя Scrambler. Моторная гамма будет включать 2-литровый двигатель, работающий на бензине. Силовая отдача составит около 300 «лошадей».Прошлое поколение Jeep Wrangler сохраняло актуальность с 2007 года. Отечественным покупателям доступна единственная версия с шестицилиндровым двигателем на 284 л.с. Правда, россияне могут выбирать между двух- и четырехдверным кузовом. Ценник на модель начинается от 3 100 000 рублей.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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