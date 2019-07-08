8 июля 2019, 15:47
Рассекречена внешность нового Renault Sandero
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Renault завершает работу по обновлению своего хэтчбека Sandero. Модель будет представлена уже в конце текущего месяца. Правда, речь идет о версии для южноамериканского рынка.
Renault Sandero
Выпускается с 2009 г.
Новый от 544 000 до 789 990 Р
Отзывов: 11
Что касается «начинки», то она останется прежней. Sandero 2020 модельного года в базовом варианте будет приводиться в движение литровым двигателем мощностью 82 л. с. Также покупатели смогут заказать модификации с 1,6-литровым мотором на 115 сил. Для последнего агрегата, помимо «механики», будет доступен вариатор.
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