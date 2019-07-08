8 июля 2019, 15:47

Рассекречена внешность нового Renault Sandero

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Renault завершает работу по обновлению своего хэтчбека Sandero. Модель будет представлена уже в конце текущего месяца. Правда, речь идет о версии для южноамериканского рынка.
Рассекречена внешность нового Renault Sandero
Renault Sandero
Выпускается с 2009 г.
Новый от 544 000 до 789 990 Р
Отзывов: 11
В Сети появились первые фотографии рестайлинговой модели. Судя по ним, хэтчбек отличается модернизированным бампером, измененной решеткой радиатора, передними фарами с интегрированными в них секциями светодиодных дневных ходовых огней, а также задними фонарями, как у Megane RS. Снимков салона пока нет.

Что касается «начинки», то она останется прежней. Sandero 2020 модельного года в базовом варианте будет приводиться в движение литровым двигателем мощностью 82 л. с. Также покупатели смогут заказать модификации с 1,6-литровым мотором на 115 сил. Для последнего агрегата, помимо «механики», будет доступен вариатор.

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Рассекречена внешность нового Renault Sandero
{{model_no_show_2788}}В Сети появились первые фотографии рестайлинговой модели. Судя по ним, хэтчбек отличается модернизированным бампером, измененной решеткой радиатора, передними фарами с интегрированными в них секциями светодиодных дневных ходовых огней, а также задними фонарями, как у Megane RS. Снимков салона пока нет.Что касается «начинки», то она останется прежней. Sandero 2020 модельного года в базовом варианте будет приводиться в движение литровым двигателем мощностью 82 л. с. Также покупатели смогут заказать модификации с 1,6-литровым мотором на 115 сил. Для последнего агрегата, помимо «механики», будет доступен вариатор.
2019-07-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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