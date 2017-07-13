13 июля 2017, 14:05

Рассекречена внешность обновленного Toyota Land Cruiser Prado

В сеть попали фотографии рестайлинговой версии Toyota Land Cruiser Prado, который ожидается на рынках Японии и Ближнего Востока уже к концу этого года.
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Cудя по опубликованным фотографиям, внимание разработчиков было сконцентрировано на изменении передней части автомобиля. От предшественника «свежий» Prado отличается современной и стильной головной оптикой, видоизмененным бампером и обновленной решеткой радиатора. Последнее дизайнерское решение усилило сходство с другим внедорожником бренда - Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 теперь обладают общими чертами в виде вертикальных прутьев на решетке.

Согласно опубликованной информации, перемены коснулись не только экстерьера, но и внутреннего убранства автомобиля. Будущих владельцев ожидает новый руль и современная мультимедийная установка с большим сенсорным экраном.

Обновленная версия автомобиля будет оснащена системой безопасности Toyota Safety Sense P. Также внедорожник получит систему отслеживания полосы, адаптивный круиз-контроль и ряд других важных систем пассивной и активной безопасности.

Об изменениях в силовых агрегатах компания пока не заявляла, что позволяет сделать вывод, что двигательная линейка останется прежней. В таком случае потенциальный владелец получит в пользование пятилитровый турбированный дизельный двигатель на 177 л.с. или бензиновый «атмосферник» на 2,7 литра со 163 силами. Привод у автомобиля будет исключительно полный, приводимый в движение 6-скоростным «автоматом».

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин282
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
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Рассекречена внешность обновленного Toyota Land Cruiser Prado
{{material_119834}}Cудя по опубликованным фотографиям, внимание разработчиков было сконцентрировано на изменении передней части автомобиля. От предшественника «свежий» Prado отличается современной и стильной головной оптикой, видоизмененным бампером и обновленной решеткой радиатора. Последнее дизайнерское решение усилило сходство с другим внедорожником бренда - Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 теперь обладают общими чертами в виде вертикальных прутьев на решетке.Согласно опубликованной информации, перемены коснулись не только экстерьера, но и внутреннего убранства автомобиля. Будущих владельцев ожидает новый руль и современная мультимедийная установка с большим сенсорным экраном.Обновленная версия автомобиля будет оснащена системой безопасности Toyota Safety Sense P. Также внедорожник получит систему отслеживания полосы, адаптивный круиз-контроль и ряд других важных систем пассивной и активной безопасности.Об изменениях в силовых агрегатах компания пока не заявляла, что позволяет сделать вывод, что двигательная линейка останется прежней. В таком случае потенциальный владелец получит в пользование пятилитровый турбированный дизельный двигатель на 177 л.с. или бензиновый «атмосферник» на 2,7 литра со 163 силами. Привод у автомобиля будет исключительно полный, приводимый в движение 6-скоростным «автоматом».
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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