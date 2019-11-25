25 ноября 2019, 12:10
Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
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Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Стало известно, как будет выглядеть обновленный внедорожник Lada 4x4. Основные изменения произойдут в салоне. Внешне опознать новинку можно будет по иному переднему бамперу со встроенными противотуманными фарами.
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
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В кадр не попали анонсированный ранее новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с тремя подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Кроме того, покупателям топовых комплектаций Lada 4x4 предложат современный кондиционер. На крыше должна появиться штатная антенна.
Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки».
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