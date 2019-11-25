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25 ноября 2019, 12:10

Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4

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Фото: Валерий Карташов / Российская газета
Стало известно, как будет выглядеть обновленный внедорожник Lada 4x4. Основные изменения произойдут в салоне. Внешне опознать новинку можно будет по иному переднему бамперу со встроенными противотуманными фарами.
Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
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В распоряжении «Российской газеты» оказались снимки интерьера и экстерьера рестайлинговой Lada 4x4, массовое производство которой должно стартовать на Волжском автозаводе до конца 2019 года. Как и ожидалось, внедорожник получит радикально пересмотренный салон. Изменится графика приборной панели и конфигурация центральной консоли, которая обзаведется современным блоком управления климатической установкой. Внешние отличия сводятся к новому переднему бамперу с интегрированными «противотуманками».

В кадр не попали анонсированный ранее новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с тремя подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Кроме того, покупателям топовых комплектаций Lada 4x4 предложат современный кондиционер. На крыше должна появиться штатная антенна.

Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки».


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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Рассекречена внешность обновленной Lada 4x4
{{material_128185}}В распоряжении «Российской газеты» оказались снимки интерьера и экстерьера рестайлинговой Lada 4x4, массовое производство которой должно стартовать на Волжском автозаводе до конца 2019 года. Как и ожидалось, внедорожник получит радикально пересмотренный салон. Изменится графика приборной панели и конфигурация центральной консоли, которая обзаведется современным блоком управления климатической установкой. Внешние отличия сводятся к новому переднему бамперу с интегрированными «противотуманками».В кадр не попали анонсированный ранее новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с тремя подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Кроме того, покупателям топовых комплектаций Lada 4x4 предложат современный кондиционер. На крыше должна появиться штатная антенна.Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними остались руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки».
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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