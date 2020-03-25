25 марта 2020, 12:19
Рассекречены производственные планы Toyota на ближайшие годы
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По данным инсайдеров, в ближайшие полтора года Toyota планирует выпустить сразу два абсолютно новых кроссовера. В конце 2020 года может состояться премьера возрожденного «паркетника» Venza с гибридной силовой установкой. А в третьем квартале 2021 года публике представят вседорожную версию хэтчбека Toyota Corolla.
Фото: instagram.com/allcarnews
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Затем в июле 2021 года Toyota выпустит спорткары BRZ и GR86 нового поколения. Автомобили переедут на новую заднеприводную платформу и получат турбомотор мощностью под 260 сил. Летом 2021 года выпустят рестайлинговую Camry. Смена поколения ждет седан не ранее 2024 года.
В третьем квартале 2021 года ожидается премьера компактного кроссовера, который построят на одной платформе с Corolla. По одной версии, это будет полностью самостоятельная модель с оригинальным дизайном, по другой – cross-версия хэтчбека или универсала Corolla.
Под занавес 2021 года пикап Toyota Tundra сменит поколение, в основу которого ляжет новая архитектура TNGA-F. В 2022 году примеру Tundra последуют соплатформенные 4Runner и Sequoia. Новую Tacoma придется подождать до 2024 года. Правда, все эти модели официально в России не продаются. Гораздо ближе к нам Toyota Land Cruiser 300. Его премьеру отложили до лета 2021 года. Причины не уточняются. Не исключено, что в дело вновь вмешался коронавирус.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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