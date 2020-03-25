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25 марта 2020, 12:19

Рассекречены производственные планы Toyota на ближайшие годы

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По данным инсайдеров, в ближайшие полтора года Toyota планирует выпустить сразу два абсолютно новых кроссовера. В конце 2020 года может состояться премьера возрожденного «паркетника» Venza с гибридной силовой установкой. А в третьем квартале 2021 года публике представят вседорожную версию хэтчбека Toyota Corolla.
Рассекречены производственные планы Toyota на ближайшие годы

Фото: instagram.com/allcarnews

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Редакция Allcarnews опубликовала в своем инстаграм-аккаунте график вывода на рынок новых моделей Toyota. Cнимки были сделаны на конференции дилеров в США. В конце нынешнего года дебютируют две гибридные модели: минивен Sienna и некий кроссовер. Ожидается, что Toyota планирует вернуть в модельный ряд среднеразмерный вседорожник Venza, продажи которого завершились в 2015 году.

Затем в июле 2021 года Toyota выпустит спорткары BRZ и GR86 нового поколения. Автомобили переедут на новую заднеприводную платформу и получат турбомотор мощностью под 260 сил. Летом 2021 года выпустят рестайлинговую Camry. Смена поколения ждет седан не ранее 2024 года. 

В третьем квартале 2021 года ожидается премьера компактного кроссовера, который построят на одной платформе с Corolla. По одной версии, это будет полностью самостоятельная модель с оригинальным дизайном, по другой – cross-версия хэтчбека или универсала Corolla. 

Под занавес 2021 года пикап Toyota Tundra сменит поколение, в основу которого ляжет новая архитектура TNGA-F. В 2022 году примеру Tundra последуют соплатформенные 4Runner и Sequoia. Новую Tacoma придется подождать до 2024 года. Правда, все эти модели официально в России не продаются. Гораздо ближе к нам Toyota Land Cruiser 300. Его премьеру отложили до лета 2021 года. Причины не уточняются. Не исключено, что в дело вновь вмешался коронавирус.

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Владимир
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Рассекречены производственные планы Toyota на ближайшие годы
{{material_128991}}Редакция Allcarnews опубликовала в своем инстаграм-аккаунте график вывода на рынок новых моделей Toyota. Cнимки были сделаны на конференции дилеров в США. В конце нынешнего года дебютируют две гибридные модели: минивен Sienna и некий кроссовер. Ожидается, что Toyota планирует вернуть в модельный ряд среднеразмерный вседорожник Venza, продажи которого завершились в 2015 году.Затем в июле 2021 года Toyota выпустит спорткары BRZ и GR86 нового поколения. Автомобили переедут на новую заднеприводную платформу и получат турбомотор мощностью под 260 сил. Летом 2021 года выпустят рестайлинговую Camry. Смена поколения ждет седан не ранее 2024 года. В третьем квартале 2021 года ожидается премьера компактного кроссовера, который построят на одной платформе с Corolla. По одной версии, это будет полностью самостоятельная модель с оригинальным дизайном, по другой – cross-версия хэтчбека или универсала Corolla. Под занавес 2021 года пикап Toyota Tundra сменит поколение, в основу которого ляжет новая архитектура TNGA-F. В 2022 году примеру Tundra последуют соплатформенные 4Runner и Sequoia. Новую Tacoma придется подождать до 2024 года. Правда, все эти модели официально в России не продаются. Гораздо ближе к нам Toyota Land Cruiser 300. Его премьеру отложили до лета 2021 года. Причины не уточняются. Не исключено, что в дело вновь вмешался коронавирус.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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