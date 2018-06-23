23 июня 2018, 18:33

«Рассерженный комар», или Как Fiat 600 получил ротор Mazda

Несмотря на то, что оригинальный, как сегодня говорят, субкомпакт Fiat 600 располагал спортивной модификацией Abarth, его крутые по тем временам 99 лошадиных сил, по нынешним меркам, практически ничто.
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«Рассерженный комар», или Как Fiat 600 получил ротор Mazda FIAT

Двигатель Mazda 12A производился с мая 1970 года по 1985 год. В 1974-м мотор стал первым двигателем, построенным за пределами Европы или США, прошедшим 24 часа Ле-Мана. В том же 1974 году новый метод был использован для упрочнения корпуса ротора — вставка листового металла (SIP), аналогичного гильзам цилиндров на обычном поршневом двигателе, с хромированной поверхностью. Также использовалось боковое покрытие корпуса. Новый метод REST позволил создать достаточно прочный корпус; решено отказаться от старых карбоновых уплотнений в пользу обычного чугуна.
Один из владельцев маленького Seicento решил увеличить его производительность, чтобы слово «скромность» было напрочь убрано из характеристик автомобильчика. Решение проблемы суть простое – замена силового агрегата. В поле зрения чудака попали роторные моторы, которыми, как известно, славились Mazda RX-7 и Mazda RX-8. Эти машины, кстати, можно встретить и на отечественном рынке, причем, в хорошем состоянии.

Свое творение автор назвал Angry Моск, или «Рассерженный комар». С виду это все тот же легендарный «шестисотый» образца 1959 года, или «сейченто», без какого-либо намека на «Мазду». Однако в его недрах притаился двигатель Mazda 12A, способный на многое: как-никак его потолок – роскошные 220 л.с.

Тюнинговый «пискун» имеет сдвоенный карбюратор Weber, алюминиевый радиатор и 4-ступенчатую механическую коробку передач от Volkswagen. В отличие от оригинальной версии, в которой ДВС смонтирован в задней части автомобиля, «маздовский» ротор разместился в центре. В машине также имеется защитный каркас, который крепит всю конструкцию, и предоставляет сидящим внутри «микроба» большее чувство безопасности.

Пару лет назад данный экземпляр был продан через компанию Motoexotica из американского штата Миссури почти за 35 тыс. долларов. Сегодня, как оказалось, «шестисотый» вновь выставлен на реализацию, и, что удивительно, тем же продавцом.  

 
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В России, надо сказать, Fiat 600 известен чуть меньше своего родного брата – «пятисотого», реинкарнация которого продлила модели жизнь по сей день. Тем не менее, за 14 лет производства (с 1955 по 1969 г.г.) Seicento разошелся по миру тиражом 2,6 млн экземпляров.

В 1960-х, 1970-х и 1980-х автомобильчик был нарасхват в странах Латинской Америки, где доходы населения традиционно невысоки. За него просили всего 6700-7300 евро (в нынешних европейских ценах). Это и стало основой его популярности. В той же Аргентине, где автомобиль производился вплоть до 1982 года, «шестисотому» дали прозвище «Фитито» — уменьшительное от Fiat.

Понятное дело, что Fiat 600 боготворили и на родине, в Италии. Его название в качестве одного из символов страны того времени упоминается даже в хитовой песне Тото Кутуньо L’italiano («Я - итальянец»), взорвавшей фестиваль «Сан-Ремо-1983». 

Fiat 600 имел очень скромный по габаритам несущий кузов – всего-навсего 3,2 метра. Рядный 4-цилиндровый бензиновый моторчик с жидкостным охлаждением располагал мощностью всего 21,5 л. с. КПП имела 4 передачи – 3 синхронизированные и задний ход. Максимальная скорость колебалась от 95 км/ч в модификации с рядным двигателем объемом 633 куб. см до 110 км/ч с двигателем версии 767 куб. см. Такой ДВС начал использоваться после обновления модели в 1960 году.

 
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Сцепление – однодисковое, сухое. Тормозная система - это барабаны на всех 4 колесах. В уникальной на то время независимой подвеске вместе с газовыми амортизаторами применялись рессоры, которые также выполняли функцию стабилизатора кузова. Система охлаждения использовалась и для отопления салона. В некоторых модификациях устанавливался дополнительный задний радиатор. Использовались генератор с внешней регулировкой и батарейная система зажигания.

Космополит Fiat 600 продержался на конвейере (зарубежном) аж до 1985 года. На югославском заводе Zastava в городе Крагуевац собирали аналог оригинальной модели под названием Zastava 750/850. Этот автомобиль неоднократно модифицировался – преимущественно это касалась увеличения объема двигателя и его мощностных характеристик.  

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«Рассерженный комар», или Как Fiat 600 получил ротор Mazda
{{photo_text_139}} Один из владельцев маленького Seicento решил увеличить его производительность, чтобы слово «скромность» было напрочь убрано из характеристик автомобильчика. Решение проблемы суть простое – замена силового агрегата. В поле зрения чудака попали роторные моторы, которыми, как известно, славились Mazda RX-7 и Mazda RX-8. Эти машины, кстати, можно встретить и на отечественном рынке, причем, в хорошем состоянии. Свое творение автор назвал Angry Моск, или «Рассерженный комар». С виду это все тот же легендарный «шестисотый» образца 1959 года, или «сейченто», без какого-либо намека на «Мазду». Однако в его недрах притаился двигатель Mazda 12A, способный на многое: как-никак его потолок – роскошные 220 л.с. Тюнинговый «пискун» имеет сдвоенный карбюратор Weber, алюминиевый радиатор и 4-ступенчатую механическую коробку передач от Volkswagen. В отличие от оригинальной версии, в которой ДВС смонтирован в задней части автомобиля, «маздовский» ротор разместился в центре. В машине также имеется защитный каркас, который крепит всю конструкцию, и предоставляет сидящим внутри «микроба» большее чувство безопасности.Пару лет назад данный экземпляр был продан через компанию Motoexotica из американского штата Миссури почти за 35 тыс. долларов. Сегодня, как оказалось, «шестисотый» вновь выставлен на реализацию, и, что удивительно, тем же продавцом.   {{gallery_1175}} {{material_121703}} В России, надо сказать, Fiat 600 известен чуть меньше своего родного брата – «пятисотого», реинкарнация которого продлила модели жизнь по сей день. Тем не менее, за 14 лет производства (с 1955 по 1969 г.г.) Seicento разошелся по миру тиражом 2,6 млн экземпляров. В 1960-х, 1970-х и 1980-х автомобильчик был нарасхват в странах Латинской Америки, где доходы населения традиционно невысоки. За него просили всего 6700-7300 евро (в нынешних европейских ценах). Это и стало основой его популярности. В той же Аргентине, где автомобиль производился вплоть до 1982 года, «шестисотому» дали прозвище «Фитито» — уменьшительное от Fiat. Понятное дело, что Fiat 600 боготворили и на родине, в Италии. Его название в качестве одного из символов страны того времени упоминается даже в хитовой песне Тото Кутуньо L’italiano («Я - итальянец»), взорвавшей фестиваль «Сан-Ремо-1983».  Fiat 600 имел очень скромный по габаритам несущий кузов – всего-навсего 3,2 метра. Рядный 4-цилиндровый бензиновый моторчик с жидкостным охлаждением располагал мощностью всего 21,5 л. с. КПП имела 4 передачи – 3 синхронизированные и задний ход. Максимальная скорость колебалась от 95 км/ч в модификации с рядным двигателем объемом 633 куб. см до 110 км/ч с двигателем версии 767 куб. см. Такой ДВС начал использоваться после обновления модели в 1960 году.{{gallery_1176}} Сцепление – однодисковое, сухое. Тормозная система - это барабаны на всех 4 колесах. В уникальной на то время независимой подвеске вместе с газовыми амортизаторами применялись рессоры, которые также выполняли функцию стабилизатора кузова. Система охлаждения использовалась и для отопления салона. В некоторых модификациях устанавливался дополнительный задний радиатор. Использовались генератор с внешней регулировкой и батарейная система зажигания. Космополит Fiat 600 продержался на конвейере (зарубежном) аж до 1985 года. На югославском заводе Zastava в городе Крагуевац собирали аналог оригинальной модели под названием Zastava 750/850. Этот автомобиль неоднократно модифицировался – преимущественно это касалась увеличения объема двигателя и его мощностных характеристик.  
2018-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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