«Рассерженный комар», или Как Fiat 600 получил ротор Mazda
Свое творение автор назвал Angry Моск, или «Рассерженный комар». С виду это все тот же легендарный «шестисотый» образца 1959 года, или «сейченто», без какого-либо намека на «Мазду». Однако в его недрах притаился двигатель Mazda 12A, способный на многое: как-никак его потолок – роскошные 220 л.с.
Тюнинговый «пискун» имеет сдвоенный карбюратор Weber, алюминиевый радиатор и 4-ступенчатую механическую коробку передач от Volkswagen. В отличие от оригинальной версии, в которой ДВС смонтирован в задней части автомобиля, «маздовский» ротор разместился в центре. В машине также имеется защитный каркас, который крепит всю конструкцию, и предоставляет сидящим внутри «микроба» большее чувство безопасности.Пару лет назад данный экземпляр был продан через компанию Motoexotica из американского штата Миссури почти за 35 тыс. долларов. Сегодня, как оказалось, «шестисотый» вновь выставлен на реализацию, и, что удивительно, тем же продавцом.
В 1960-х, 1970-х и 1980-х автомобильчик был нарасхват в странах Латинской Америки, где доходы населения традиционно невысоки. За него просили всего 6700-7300 евро (в нынешних европейских ценах). Это и стало основой его популярности. В той же Аргентине, где автомобиль производился вплоть до 1982 года, «шестисотому» дали прозвище «Фитито» — уменьшительное от Fiat.
Понятное дело, что Fiat 600 боготворили и на родине, в Италии. Его название в качестве одного из символов страны того времени упоминается даже в хитовой песне Тото Кутуньо L’italiano («Я - итальянец»), взорвавшей фестиваль «Сан-Ремо-1983».
Fiat 600 имел очень скромный по габаритам несущий кузов – всего-навсего 3,2 метра. Рядный 4-цилиндровый бензиновый моторчик с жидкостным охлаждением располагал мощностью всего 21,5 л. с. КПП имела 4 передачи – 3 синхронизированные и задний ход. Максимальная скорость колебалась от 95 км/ч в модификации с рядным двигателем объемом 633 куб. см до 110 км/ч с двигателем версии 767 куб. см. Такой ДВС начал использоваться после обновления модели в 1960 году.
Космополит Fiat 600 продержался на конвейере (зарубежном) аж до 1985 года. На югославском заводе Zastava в городе Крагуевац собирали аналог оригинальной модели под названием Zastava 750/850. Этот автомобиль неоднократно модифицировался – преимущественно это касалась увеличения объема двигателя и его мощностных характеристик.
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