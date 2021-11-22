Рассказываем про самую необычную «Тойоту»: кемпер RV-2
«Идея машины»
1972 год, Токийский автосалон, знаменитый японский бренд презентует новую модель, которую называет «идеей машины». Оглядываясь назад можно сказать, что RV-2 был очень близок к тому, чтобы стать реальностью, но не сложилось.
Это был купе-универсал, в котором могли ночевать и питаться четверо взрослых. Подразумевались очень близких друг другу взрослых. Хотя это были 70-е и движение хиппи было в разгаре. А тогда чтобы спать в одном фургоне вам не обязательно было знать друг друга очень хорошо.
В компании так и не раскрыли, какая из их моделей послужила основой для будущего кемпера. Известно, что многое было взято из вышедшего годом ранее RV-1, созданного на базе Toyota Celica. Также есть предположение, что модель была основана либо на Mark II, либо на Crown.
Характеристики
У машины была колесная база 2730 мм, при этом длина ее составляла 4730 мм, ширина 1790 мм, а высота 1330 мм. Двухдверная машина была оборудована шестицилиндровым двигателем на 2,6 л мощностью 130 л.с. и пятиступенчатой МКПП. Максимальная скорость, которую мог развить этот универсал, составляла 190 км/ч, но главным его достоинством была не скорость. Скорее наоборот – он был идеален, когда стоял припаркованным.
Кемпер
У машины была уникальная система механизмов, которые превращали заднюю часть кузова в уютную зону отдыха. Две раскладные секции соединялись наверху без каких-то дополнительных опор, дверь багажника откидывалась и служила для входа внутрь. В хорошую погоду можно было наслаждаться отдыхом на природе, а на ночь натягивать на опоры тент и превращать фургон в полноценный кемпер с просторной кроватью.
Внутренняя отделка салона была целиком в духе 70-х – мягкая обивка ковролином и плюшем. В задней части можно было просто сидеть на полу или боковых скамейках и общаться, например, во время походного ужина. Ну а после пространство на полу превращалось в спальное место для двоих взрослых, а еще двое могли устроиться на передних сиденьях, которые полностью раскладывались.
Кстати, в США распространялись рекламные брошюры, в которых фигурировало еще и пятое спальное место. Оно изображалось в виде раскладушки, подвешенной в центре кемпера. Также был вариант с установкой палатки на крыше машины со сложенными боковинами. Скорее всего, производитель хотел лишний раз подчеркнуть универсальность этой машины.
Путешествие в США
Модель отправили в рекламный тур по США сразу же после автосалона в Токио. Фургон-кемпер RV-2 очень тепло восприняли в Штатах, несколько дилеров даже получили возможность всесторонне исследовать этот автомобиль.
Забавный факт – в 1973 году собственные испытания кемпера провел и известных американский журнал Penthouse. В результате была выпущена статья, в которой японский кемпер был признан «идеальной машиной для отдыха – быстрой и комфортной». Пожалуй, эта «реклама» стала самой громкой в истории компании Toyota.
Идея, не ставшая реальностью
Несмотря на рекламные заявления, что в этой машине могут комфортно спать и есть четверо взрослых, никакого дополнительного оборудования, которое позволяло бы готовить пищу, в фургоне не было. Иногда упоминался набор мебели для кемпинга, который можно было перевозить в задней части машины и вынимать на стоянке, но это все.
Точно не известно, почему в итоге машина так и не была запущена в серию, может, всему виной нефтяной кризис, а может в Toyota посчитали свой проект убыточным. Однако сегодня мы видим насколько популярна снова идея доступного дома на колесах.
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