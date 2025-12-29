В США проверяют безопасность дверей Tesla Model 3 — возможен масштабный отзыв

Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3

Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширило масштабное расследование, касающееся аварийного открытия дверей электромобилей Tesla. Изначально начав с модели Model Y, регуляторы теперь также изучают аналогичные проблемы на автомобилях Tesla Model 3.

Суть претензии заключается в том, что пассажиры могут оказаться в ловушке внутри автомобиля в случае отказа электроники. В аварийной ситуации, такой как ДТП или пожар, когда счёт идёт на секунды, невозможность быстро открыть дверь вручную создаёт смертельную опасность. Владельцы и эксперты отмечают, что конструкция дверных ручек и недостаточно понятные инструкции не позволяют легко открыть дверь без специальных знаний.

Компания Tesla уже не раз подвергалась критике за свои нестандартные решения в дизайне дверных ручек. На некоторых моделях они утоплены в кузов и для открытия требуют выполнения непривычных действий. Это создаёт значительные трудности как для пассажиров, так и для спасателей в чрезвычайных ситуациях.

В компании пока не комментируют ход событий и не раскрывают, планируются ли какие-либо изменения в конструкции. Тем временем, пока число жалоб продолжает расти, общественное внимание к проблеме лишь усиливается. В случае, если NHTSA выявит системные недостатки, Tesla может столкнуться с необходимостью провести дорогостоящий ремонт и модернизацию тысяч автомобилей.