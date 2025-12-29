В США проверяют безопасность дверей Tesla Model 3 — возможен масштабный отзыв

29 декабря 2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.
Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширило масштабное расследование, касающееся аварийного открытия дверей электромобилей Tesla. Изначально начав с модели Model Y, регуляторы теперь также изучают аналогичные проблемы на автомобилях Tesla Model 3.
Суть претензии заключается в том, что пассажиры могут оказаться в ловушке внутри автомобиля в случае отказа электроники. В аварийной ситуации, такой как ДТП или пожар, когда счёт идёт на секунды, невозможность быстро открыть дверь вручную создаёт смертельную опасность. Владельцы и эксперты отмечают, что конструкция дверных ручек и недостаточно понятные инструкции не позволяют легко открыть дверь без специальных знаний.
Компания Tesla уже не раз подвергалась критике за свои нестандартные решения в дизайне дверных ручек. На некоторых моделях они утоплены в кузов и для открытия требуют выполнения непривычных действий. Это создаёт значительные трудности как для пассажиров, так и для спасателей в чрезвычайных ситуациях.
В компании пока не комментируют ход событий и не раскрывают, планируются ли какие-либо изменения в конструкции. Тем временем, пока число жалоб продолжает расти, общественное внимание к проблеме лишь усиливается. В случае, если NHTSA выявит системные недостатки, Tesla может столкнуться с необходимостью провести дорогостоящий ремонт и модернизацию тысяч автомобилей.
Похожие материалы Тесла
-
28.12.2025, 07:02
Как Tesla Model 3 изменила рынок электромобилей и стала символом эпохи
Tesla Model 3 стала переломным моментом для всей индустрии. Мало кто верил в успех, но сегодня электромобили ассоциируются именно с этой маркой. Как Tesla прошла путь от риска банкротства до статуса мирового лидера? В материале - неожиданные детали и новые взгляды на историю успеха.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 07:16
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y получат физические кнопки для повышения безопасности
В эпоху сенсорных экранов водители все чаще ищут простые решения. Новое устройство Ctrl Platform возвращает привычные кнопки в Tesla. Это может изменить ощущения от управления. Как реагируют владельцы и что ждет рынок – читайте в материале.Читать далее
-
06.11.2025, 19:32
Владелец Tesla Model 3 продает авто после смены работы
Владелец электрокара Tesla Model 3 решил выставить его на продажу без минимальной цены. Причина – смена работы и новые задачи. Автомобиль прошел менее 33 тысяч миль (53 100 км). Что стало решающим фактором для продажи? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.11.2025, 14:14
Британцы создали уникальный мини-дом на крышу Tesla Model 3, но проект закрыли
В Великобритании разработали необычный кемпер для Tesla Model 3. Он обещал сделать электромобиль полноценным домом на колесах. Проект был протестирован, но производство отменили. Причины такого решения держатся в секрете. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
18.10.2025, 05:43
Владелец доказал: списанный Tesla Model 3 можно вернуть к жизни
Tesla Model 3 продавалась по подозрительно низкой цене. Дилер считал ее безнадежной. Но один энтузиаст решил проверить это. Итог оказался неожиданным. Подробности истории читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 06:41
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y в Корее столкнулись с массовым сбоем батарей
В Южной Корее тысячи владельцев Tesla Model 3 и Model Y жалуются на сбои батарей. Проблема затронула в основном автомобили 2021 года. Власти угрожают лишить Tesla господдержки. Компания пока не предложила решения. Ситуация вызывает обеспокоенность среди покупателей.Читать далее
-
04.10.2025, 05:03
Tesla Model 3 обновилась: возвращен рычаг поворотников и добавлена камера в бампере
Tesla снова удивляет поклонников. В Model 3 появились неожиданные изменения. Новые функции уже доступны в некоторых странах. Но не все рынки получили обновления. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
21.08.2025, 17:35
Какие электромобили лидируют в России: свежая статистика на июль 2025 года
В России на начало июля 2025 года зарегистрировано 65 200 легковых электромобилей. За полгода парк увеличился на 9,4%. Лидерами остаются Nissan Leaf и Zeekr 001. Подробности о динамике рынка и самых популярных моделях — в нашем материале.Читать далее
-
20.08.2025, 07:57
Tesla возвращает рычаг поворотников в Model 3 для Китая: почему компания изменила курс
Tesla решила вернуть привычный рычаг поворотников в обновленный Model 3 для китайского рынка. Теперь новые автомобили оснащаются этим элементом, а владельцы уже купленных машин могут заказать дооснащение. Разбираемся, почему Tesla пошла на такой шаг и что это значит для будущих моделей.Читать далее
