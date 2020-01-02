Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
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Фото: Cadillac
У официальных партнеров Cadillac, как мы убедились, еще остались эти дорестайлинговые машины, и даже есть, из чего выбрать. При этом дилеры заинтересованы в быстрой распродаже остатков и готовы распрощаться со «старичками», предлагая покупателям «жирные» скидки. Как нам заявили в отделе продаж дилерского центра «Автополе», при официальном ценнике 3,7 млн рублей XT5 прошлого модельного года реально приобрести за 3 млн рублей.
Примеры самых доступных вариантов
Серый Cadillac XT5 образа 2016 года проехал 62 000 км, при этом некий автоцентр просит за него 1 798 000 рублей. Данные о ДТП в истории автомобиля не обнаружены, ограничений и залогов не найдено, при этом за 3 года сменилось 2 владельца. Список доступного оборудования состоит из 50-60 позиций.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Машины 2017 года выпуска стоят, как правило, дороже - «за 2 млн рублей». Пробеги их ниже – 10 – 24 тыс. км. Больше всего предложений на Cadillac XT5 датированы 2019 г.в. Понятное дело, это самые дорогие вариации: 2,6 – 3,4 млн рублей.
Тот мотор был еще с 6-ю цилиндрами
В России для дорестайлингового Cadillac XT5 был подготовлен полностью алюминиевый V6 заводской серии LGX объемом 3,6 литра с непосредственным впрыском топлива, фазовращателями на каждом из 4 распредвалов, вмонтированными в головки блока впускными коллекторами и системой деактивации 2 «горшков» при низких нагрузках. «Атмосферник» развивает 314 л.с. при 6700 об/мин и 367 Нм крутящего момента.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
|Cadillac XT5 Premium 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 314 л.с
|автомат 8
|4815 x 1903 x 1675 мм
|полный
|АИ-95
|3 240 000 руб
|Все характеристики
Что с гарантией?
Средневзвешенная стоимость планового ТО на официальных СТО составляет 20-23 тыс. рублей. Гарантийный срок - 36 месяцев, начиная с даты продажи нового автомобиля дилером Cadillac, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Компания«Джи Эм Авто» гарантирует отсутствие ржавчины металлических панелей кузова в течение 4 лет со дня продажи автомобиля или 80 000 км пробега при условии выполнения всех предписаний по уходу и техобслуживанию.
На отсутствие сквозной коррозии металлических панелей кузова автопроизводитель отводит 6 гарантийных лет с момента продажи нового автомобиля или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.
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