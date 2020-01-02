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2 января 2020, 00:35

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

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Фото: Cadillac
Отечественные дилеры Cadillac в настоящее время работают над пополнением портфеля предзаказов на обновленный кроссовер XT5. Первые «живые» автомобили приедут в шоу-румы в феврале 2020 года.
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Cadillac XT5
От 2 л, 200 л.с
Новый от 3 090 000 до 3 190 000 Р
Уже сегодня можно выбрать подходящую комплектацию и приглянувшийся цвет кузова, оставив дилеру скромные, по меркам премиума, 50 000 рублей. Напомним, что XT5 образца свежего модельного года лишился большого и потому дорогого в плане уплаты налогов 314-сильного 6-цилиндрового мотора. Теперь у кроссовера безальтернативный 2-литровый ДВС, но с в полнее неплохими характеристиками тягового усилия (315 Нм при 1500 об/мин).  

У официальных партнеров Cadillac, как мы убедились, еще остались эти дорестайлинговые машины, и даже есть, из чего выбрать. При этом дилеры заинтересованы в быстрой распродаже остатков и готовы распрощаться со «старичками», предлагая покупателям «жирные» скидки. Как нам заявили в отделе продаж дилерского центра «Автополе», при официальном ценнике 3,7 млн рублей XT5 прошлого модельного года реально приобрести за 3 млн рублей.

Cadillac
Автополе Cadillac
Санкт-Петербург, Невский район, Развязка КАД с Мурманским шоссе
Отзывов: 42
Если для кого и эта цифра велика, можно обратить свои взоры на б/у рынок, в том числе через автосалоны разных марок. Как показывают предложения на специализированных сайтах, сегодня доступны 3-летние 3,6-литровые варианты по цене 1,8 – 2 млн рублей. Как правило, все машины с юридически чистой «линией жизни», обслуживавшиеся у официальных дилеров.

Примеры самых доступных вариантов

Серый Cadillac XT5 образа 2016 года проехал 62 000 км, при этом некий автоцентр просит за него 1 798 000 рублей. Данные о ДТП в истории автомобиля не обнаружены, ограничений и залогов не найдено, при этом за 3 года сменилось 2 владельца. Список доступного оборудования состоит из 50-60 позиций.

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
За вариант того же года выпуска, но с пробегом всего 23 000 км, другой автоцентр просит 1 880 000 рублей. Гарантии те же: «растаможка», оригинальный ПТС, юридическая чистота и т.п. Как и в случае с первым XT5, у данного кроссовера также было 2 хозяина, и у него не менее обширный «фарш». Следов ДТП не обнаружено.     

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Черный 3-летний XT5, оцененный в 1 955 555 рублей, пробежал до момента продажи неполных 35 000 км. Автоцентр, выставивший автомобиль на реализацию, готов снизить цену на 40 000 рублей, и все, как информируют, благодаря программам: Trade-in - 20 000 рублей, кредитование -10 000 рублей и страхование КАСКО - 10 000 рублей.

Машины 2017 года выпуска стоят, как правило, дороже - «за 2 млн рублей». Пробеги их ниже – 10 – 24 тыс. км. Больше всего предложений на Cadillac XT5 датированы 2019 г.в. Понятное дело, это самые дорогие вариации: 2,6 – 3,4 млн рублей.

Тот мотор был еще с 6-ю цилиндрами

В России для дорестайлингового Cadillac XT5 был подготовлен полностью алюминиевый V6 заводской серии LGX объемом 3,6 литра с непосредственным впрыском топлива, фазовращателями на каждом из 4 распредвалов, вмонтированными в головки блока впускными коллекторами и системой деактивации 2 «горшков» при низких нагрузках. «Атмосферник» развивает 314 л.с. при 6700 об/мин и 367 Нм крутящего момента.

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5

Фото: Cadillac

Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
В связке с мотором трудятся 8-диапазонный гидромеханический «автомат» Aisin AWF8F45 и полноприводная трансмиссия GKN, в которой отсутствует дифференциал, но имеются 2 многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. По умолчанию кроссовер переднеприводный, а чтобы подключить заднюю ось, необходимо активировать режим AWD или Sport.

Cadillac XT5 Premium 3.6 AT 4x4
3.6 л, 314 л.с
автомат 8
4815 x 1903 x 1675 мм
полный
АИ-95
3 240 000 руб
Все характеристики
До 100 км/ч «Икс Ти Пятый» ускоряется менее чем за 7 секунд, а его «максималка» превышает 220 км/ч. В смешанных условиях движения Cadillac потребляет что-то около 11 литров бензина на 100 км пути.

Что с гарантией?

Средневзвешенная стоимость планового ТО на официальных СТО составляет 20-23 тыс. рублей. Гарантийный срок - 36 месяцев, начиная с даты продажи нового автомобиля дилером Cadillac, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Компания«Джи Эм Авто» гарантирует отсутствие ржавчины металлических панелей кузова в течение 4 лет со дня продажи автомобиля или 80 000 км пробега при условии выполнения всех предписаний по уходу и техобслуживанию.

На отсутствие сквозной коррозии металлических панелей кузова автопроизводитель отводит 6 гарантийных лет с момента продажи нового автомобиля или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
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Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
{{model_v2_no_show_6311}} Уже сегодня можно выбрать подходящую комплектацию и приглянувшийся цвет кузова, оставив дилеру скромные, по меркам премиума, 50 000 рублей. Напомним, что XT5 образца свежего модельного года лишился большого и потому дорогого в плане уплаты налогов 314-сильного 6-цилиндрового мотора. Теперь у кроссовера безальтернативный 2-литровый ДВС, но с в полнее неплохими характеристиками тягового усилия (315 Нм при 1500 об/мин).   У официальных партнеров Cadillac, как мы убедились, еще остались эти дорестайлинговые машины, и даже есть, из чего выбрать. При этом дилеры заинтересованы в быстрой распродаже остатков и готовы распрощаться со «старичками», предлагая покупателям «жирные» скидки. Как нам заявили в отделе продаж дилерского центра «Автополе», при официальном ценнике 3,7 млн рублей XT5 прошлого модельного года реально приобрести за 3 млн рублей. {{guide_1402}} Если для кого и эта цифра велика, можно обратить свои взоры на б/у рынок, в том числе через автосалоны разных марок. Как показывают предложения на специализированных сайтах, сегодня доступны 3-летние 3,6-литровые варианты по цене 1,8 – 2 млн рублей. Как правило, все машины с юридически чистой «линией жизни», обслуживавшиеся у официальных дилеров.Примеры самых доступных вариантов Серый Cadillac XT5 образа 2016 года проехал 62 000 км, при этом некий автоцентр просит за него 1 798 000 рублей. Данные о ДТП в истории автомобиля не обнаружены, ограничений и залогов не найдено, при этом за 3 года сменилось 2 владельца. Список доступного оборудования состоит из 50-60 позиций. {{gallery_1876}} За вариант того же года выпуска, но с пробегом всего 23 000 км, другой автоцентр просит 1 880 000 рублей. Гарантии те же: «растаможка», оригинальный ПТС, юридическая чистота и т.п. Как и в случае с первым XT5, у данного кроссовера также было 2 хозяина, и у него не менее обширный «фарш». Следов ДТП не обнаружено.      {{material_118825}} Черный 3-летний XT5, оцененный в 1 955 555 рублей, пробежал до момента продажи неполных 35 000 км. Автоцентр, выставивший автомобиль на реализацию, готов снизить цену на 40 000 рублей, и все, как информируют, благодаря программам: Trade-in - 20 000 рублей, кредитование -10 000 рублей и страхование КАСКО - 10 000 рублей.Машины 2017 года выпуска стоят, как правило, дороже - «за 2 млн рублей». Пробеги их ниже – 10 – 24 тыс. км. Больше всего предложений на Cadillac XT5 датированы 2019 г.в. Понятное дело, это самые дорогие вариации: 2,6 – 3,4 млн рублей. Тот мотор был еще с 6-ю цилиндрами В России для дорестайлингового Cadillac XT5 был подготовлен полностью алюминиевый V6 заводской серии LGX объемом 3,6 литра с непосредственным впрыском топлива, фазовращателями на каждом из 4 распредвалов, вмонтированными в головки блока впускными коллекторами и системой деактивации 2 «горшков» при низких нагрузках. «Атмосферник» развивает 314 л.с. при 6700 об/мин и 367 Нм крутящего момента.{{gallery_1875}} В связке с мотором трудятся 8-диапазонный гидромеханический «автомат» Aisin AWF8F45 и полноприводная трансмиссия GKN, в которой отсутствует дифференциал, но имеются 2 многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. По умолчанию кроссовер переднеприводный, а чтобы подключить заднюю ось, необходимо активировать режим AWD или Sport.{{params_57086}} До 100 км/ч «Икс Ти Пятый» ускоряется менее чем за 7 секунд, а его «максималка» превышает 220 км/ч. В смешанных условиях движения Cadillac потребляет что-то около 11 литров бензина на 100 км пути.Что с гарантией?Средневзвешенная стоимость планового ТО на официальных СТО составляет 20-23 тыс. рублей. Гарантийный срок - 36 месяцев, начиная с даты продажи нового автомобиля дилером Cadillac, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше. Компания«Джи Эм Авто» гарантирует отсутствие ржавчины металлических панелей кузова в течение 4 лет со дня продажи автомобиля или 80 000 км пробега при условии выполнения всех предписаний по уходу и техобслуживанию.На отсутствие сквозной коррозии металлических панелей кузова автопроизводитель отводит 6 гарантийных лет с момента продажи нового автомобиля или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.
2020-01-02
Автор: Иван Братуха
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