Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
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Фото: Opel
Тем не менее за 3 года «Опелю» удалось реализовать более сотни тысяч Opel Mokka, и потому нынешний б/у рынок может похвастаться разнообразием предлагаемых вариантов. Что сразу стоит отнести в актив автомобиля, так это его стоимость. Какого бы года выпуска и в каком состоянии не был подержанный автомобиль, более 1 млн рублей за него платить не придется.
По максимуму
По заверениям продавца, автомобиль имел всего одного хозяина, растаможен, юридически чист, с оригинальным ПТС и не требует абсолютно никакого ремонта. При этом хозяин готов рассмотреть подходящие варианты для обмена.
Сразу отметим, что версия с 1,8-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем была самой ходовой в России. У мотора рядная конфигурация, 16-клапанный ГРМ и распределенное питание. Поголовье в 140 «лошадей» реализуется при 6300 об/мин, пиковая тяга - 178 Нм при 3800 об/мин. На подпевках у ДВС выступали либо 5-скоростная «механика» (передний привод), либо 6-диапазонный «автомат» с полноприводной трансмиссией в придачу. Этих характеристик кроссоверу хватает, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 10,9-11,1 секунды, набирать максимальные 180 км/ч и расходовать, в среднем, 7,1-7,9 л/100 км горючего топлива в комбинированном режиме передвижения.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
По минимуму
|Opel Mokka Enjoy 1.8 AT 4x4
|1.8 л, 140 л.с
|автомат 6
|0-100 - 11.1 с, 180 км/ч
|4278 x 1774 x 1657 мм
|полный
|АИ-95, 7.9 л на 100 км
|Все характеристики
Машины по минимальным ценам, как правило, имели в своей жизни по 2-3 владельца. Битых вариантов не обнаружено, во всяком случае, в сопроводительных комментариях подобной записи мы не увидели. Наличие сервисных книжек и оригинальных ПТС, вроде, как аксиома. Большинство вариантов с неплохим списком оборудования, в котором есть самое необходимое.
Львиная доля предложений «бэушных» Opel Mokka находится в ценовом поле 600 000 – 800 000 рублей. Заявленный пробег таких автомобилей – от 50 000 до 110 000 км. Техническое состояние, опять же, исходя из «визиток» продавцов, в целом хорошее. Но как оно на самом деле, следует разбираться в каждом конкретном случае.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
«Генерация X»
По прошествии стольких лет Opel Mokka, признаемся, выглядит по-прежнему актуально. Во всяком случае, он ничуть не хуже, чем продаваемое сегодня в Европе актуальное поколение, именуемое Mokka X. В российской линейке Opel этого варианта пока что нет, и будет ли в обозримой перспективе, не известно. Стартовая стоимость генерации «Икс» - 20 495 евро.
Mokka X имеет те же габариты, что и его дорестайлинговый собрат (длина – 4278 мм), иное оформление «лица», а вот внутренне убранство перерисовано сильно: другой мультируль, современный «щиток» приборов с аналоговыми циферблатами и цветным дисплеем маршрутного компьютера, иная центральная консоль. Управление большинством функций «забито» в 7- или 8-дюмовый (в зависимости от комплектации) тачскрин «мультимедийки» IntelliLink.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
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