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10 марта 2020, 00:04

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

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Фото: Opel
Opel Mokka совсем немного продержался на российском рынке. Субкомпактный SUV презентовали на автосалоне в Москве в августе 2012 года, осенью он появился у дилеров, а уже под занавес 2015-го «немец» ретировался по причине сложной экономической ситуации в стране.
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Тем не менее за 3 года «Опелю» удалось реализовать более сотни тысяч Opel Mokka, и потому нынешний б/у рынок может похвастаться разнообразием предлагаемых вариантов. Что сразу стоит отнести в актив автомобиля, так это его стоимость. Какого бы года выпуска и в каком состоянии не был подержанный автомобиль, более 1 млн рублей за него платить не придется.

По максимуму

Opel Mokka
От 1.4 л, 140 л.с
Новый 0 Р
Самый дорогой вариант, который мы отыскали в списке предложений, оценен продавцом в 980 000 рублей. Это 1,8-литровый 140 сильный «полноприводник» на «автомате» 2015 года выпуска с пробегом 55 000 км. Продавец сопровождает товар комментарием: «Самая максимальная комплектация и очень красивый цвет (голубой – прим. автора)! ТО4 проведено 27 августа 2019 года. Выполнено всё для удовольствия нового владельца! Стоит мощный противоугонный комплекс (замок капота + сигнализация), в комплекте - зимние шины на дисках, защита картера и радиатора (сетка), дополнительно установлен аудиопакет Bose и  видеорегистратор».

По заверениям продавца, автомобиль имел всего одного хозяина, растаможен, юридически чист, с оригинальным ПТС и не требует абсолютно никакого ремонта. При этом хозяин готов рассмотреть подходящие варианты для обмена.

Сразу отметим, что версия с 1,8-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем была самой ходовой в России. У мотора рядная конфигурация, 16-клапанный ГРМ и распределенное питание. Поголовье в 140 «лошадей» реализуется при 6300 об/мин, пиковая тяга - 178 Нм при 3800 об/мин. На подпевках у ДВС выступали либо 5-скоростная «механика» (передний привод), либо 6-диапазонный «автомат» с полноприводной трансмиссией в придачу. Этих характеристик кроссоверу хватает, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 10,9-11,1 секунды, набирать максимальные 180 км/ч и расходовать, в среднем, 7,1-7,9 л/100 км горючего топлива в комбинированном режиме передвижения.

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
К счастью, вариантов по такой завышенной стоимости немного. Все они, как правило, имеют богатое оснащение (навигация, атермальное остекление, электропривод зеркал и передних сидений, датчик дождя, датчик света, парктроники спереди и сзади, комплект зимних шин), отличаются хорошим внешним видом и техническим состоянием.

По минимуму

Opel Mokka Enjoy 1.8 AT 4x4
1.8 л, 140 л.с
автомат 6
0-100 - 11.1 с, 180 км/ч
4278 x 1774 x 1657 мм
полный
АИ-95, 7.9 л на 100 км
Все характеристики
Если говорить о наиболее доступных Opel Mokka, ценник будет намного ниже – 530 000 – 570 000 рублей. В этой вилке встречаются не только 1,8-литровые версии, но и 1,4-литровые с турбонагнетателем, выдающие по факту все те же 140 сил. Пробег таких машин – от 70 000 до 100 000 км. Турбированный движок в силу своей конструкции - более производительный вариант. Он оснащен непосредственной подачей топлива, фазовращателями на выпуске и впуске. Отдача в  140 л.с. возможна при 4900-6000 об/мин, а максимум момента 200 Нм - при 1850-4900 об/мин. На светофорных прямых с данным мотором резвее - до «сотни» такая Mokka разгоняется за 9,9 секунды, «максималка» составляет 190 км/ч, расход топлива - не более 6,7 литра в «миксе».

Машины по минимальным ценам, как правило, имели в своей жизни по 2-3 владельца. Битых вариантов не обнаружено, во всяком случае, в сопроводительных комментариях подобной записи мы не увидели. Наличие сервисных книжек и оригинальных ПТС, вроде, как аксиома. Большинство вариантов с неплохим списком оборудования, в котором есть самое необходимое.

Львиная доля предложений «бэушных» Opel Mokka находится в ценовом поле 600 000 – 800 000 рублей. Заявленный пробег таких автомобилей – от 50 000 до 110 000 км. Техническое состояние, опять же, исходя из «визиток» продавцов, в целом хорошее. Но как оно на самом деле, следует разбираться в каждом конкретном случае.

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Процент автомобилистов, кому Opel Mokka отслужил верой и правдой (без всякого рода поломок) 4-6 лет, велик. В Сети даже ходит юмор по этому поводу, мол, «автомобиль скучноват». Однако есть и такой водительский контингент, кто реально сетует на некачественную сборку автомобиля.

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Согласно собранным нами рекламациям, основными слабыми местами данного SUV являются: модуль зажигания, передние стойки (60 000 км), сальники теплообменника (50 000 км пробега), шланг гидроусилителя руля и помпа охлаждающей жидкости (могут подтекать на 55 000 – 65 000 км пробега), мотор «печки» (издает свист), термостат, катушка зажигания (45 000 км).

«Генерация X»

По прошествии стольких лет Opel Mokka, признаемся, выглядит по-прежнему актуально. Во всяком случае, он ничуть не хуже, чем продаваемое сегодня в Европе актуальное поколение,  именуемое Mokka X. В российской линейке Opel этого варианта пока что нет, и будет ли в обозримой перспективе, не известно. Стартовая стоимость генерации «Икс» - 20 495 евро.

Mokka X имеет те же габариты, что и его дорестайлинговый собрат (длина – 4278 мм), иное оформление «лица», а вот внутренне убранство перерисовано сильно: другой мультируль, современный «щиток» приборов с аналоговыми циферблатами и цветным дисплеем маршрутного компьютера, иная центральная консоль. Управление большинством функций «забито» в 7- или 8-дюмовый (в зависимости от комплектации) тачскрин «мультимедийки» IntelliLink.

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka

Фото: Opel

Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Двигателей 2 варианта: бензиновый 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива (152 л.с. при 5600 об/мин и 245 Нм максимальной тяги при 2000-3500 об/мин) и, как альтернатива, 1,6-литровый турбированный дизель, доступный в 2  уровнях форсировки – 110 л.с. при 4000 об/мин (300 Нм при 2000-2250 об/мин), либо 136 сил при 3500-4000 об/мин (320 Нм при 2000 об/мин).

Павел Кузин
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Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Тем не менее за 3 года «Опелю» удалось реализовать более сотни тысяч Opel Mokka, и потому нынешний б/у рынок может похвастаться разнообразием предлагаемых вариантов. Что сразу стоит отнести в актив автомобиля, так это его стоимость. Какого бы года выпуска и в каком состоянии не был подержанный автомобиль, более 1 млн рублей за него платить не придется.По максимуму {{model_v2_no_show_3130}} Самый дорогой вариант, который мы отыскали в списке предложений, оценен продавцом в 980 000 рублей. Это 1,8-литровый 140 сильный «полноприводник» на «автомате» 2015 года выпуска с пробегом 55 000 км. Продавец сопровождает товар комментарием: «Самая максимальная комплектация и очень красивый цвет (голубой – прим. автора)! ТО4 проведено 27 августа 2019 года. Выполнено всё для удовольствия нового владельца! Стоит мощный противоугонный комплекс (замок капота + сигнализация), в комплекте - зимние шины на дисках, защита картера и радиатора (сетка), дополнительно установлен аудиопакет Bose и  видеорегистратор».По заверениям продавца, автомобиль имел всего одного хозяина, растаможен, юридически чист, с оригинальным ПТС и не требует абсолютно никакого ремонта. При этом хозяин готов рассмотреть подходящие варианты для обмена. Сразу отметим, что версия с 1,8-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем была самой ходовой в России. У мотора рядная конфигурация, 16-клапанный ГРМ и распределенное питание. Поголовье в 140 «лошадей» реализуется при 6300 об/мин, пиковая тяга - 178 Нм при 3800 об/мин. На подпевках у ДВС выступали либо 5-скоростная «механика» (передний привод), либо 6-диапазонный «автомат» с полноприводной трансмиссией в придачу. Этих характеристик кроссоверу хватает, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 10,9-11,1 секунды, набирать максимальные 180 км/ч и расходовать, в среднем, 7,1-7,9 л/100 км горючего топлива в комбинированном режиме передвижения.{{gallery_1959}} К счастью, вариантов по такой завышенной стоимости немного. Все они, как правило, имеют богатое оснащение (навигация, атермальное остекление, электропривод зеркал и передних сидений, датчик дождя, датчик света, парктроники спереди и сзади, комплект зимних шин), отличаются хорошим внешним видом и техническим состоянием. По минимуму{{params_29985}} Если говорить о наиболее доступных Opel Mokka, ценник будет намного ниже – 530 000 – 570 000 рублей. В этой вилке встречаются не только 1,8-литровые версии, но и 1,4-литровые с турбонагнетателем, выдающие по факту все те же 140 сил. Пробег таких машин – от 70 000 до 100 000 км. Турбированный движок в силу своей конструкции - более производительный вариант. Он оснащен непосредственной подачей топлива, фазовращателями на выпуске и впуске. Отдача в  140 л.с. возможна при 4900-6000 об/мин, а максимум момента 200 Нм - при 1850-4900 об/мин. На светофорных прямых с данным мотором резвее - до «сотни» такая Mokka разгоняется за 9,9 секунды, «максималка» составляет 190 км/ч, расход топлива - не более 6,7 литра в «миксе».Машины по минимальным ценам, как правило, имели в своей жизни по 2-3 владельца. Битых вариантов не обнаружено, во всяком случае, в сопроводительных комментариях подобной записи мы не увидели. Наличие сервисных книжек и оригинальных ПТС, вроде, как аксиома. Большинство вариантов с неплохим списком оборудования, в котором есть самое необходимое. Львиная доля предложений «бэушных» Opel Mokka находится в ценовом поле 600 000 – 800 000 рублей. Заявленный пробег таких автомобилей – от 50 000 до 110 000 км. Техническое состояние, опять же, исходя из «визиток» продавцов, в целом хорошее. Но как оно на самом деле, следует разбираться в каждом конкретном случае. {{gallery_1960}} Процент автомобилистов, кому Opel Mokka отслужил верой и правдой (без всякого рода поломок) 4-6 лет, велик. В Сети даже ходит юмор по этому поводу, мол, «автомобиль скучноват». Однако есть и такой водительский контингент, кто реально сетует на некачественную сборку автомобиля.{{material_109289}} Согласно собранным нами рекламациям, основными слабыми местами данного SUV являются: модуль зажигания, передние стойки (60 000 км), сальники теплообменника (50 000 км пробега), шланг гидроусилителя руля и помпа охлаждающей жидкости (могут подтекать на 55 000 – 65 000 км пробега), мотор «печки» (издает свист), термостат, катушка зажигания (45 000 км).«Генерация X»По прошествии стольких лет Opel Mokka, признаемся, выглядит по-прежнему актуально. Во всяком случае, он ничуть не хуже, чем продаваемое сегодня в Европе актуальное поколение,  именуемое Mokka X. В российской линейке Opel этого варианта пока что нет, и будет ли в обозримой перспективе, не известно. Стартовая стоимость генерации «Икс» - 20 495 евро. Mokka X имеет те же габариты, что и его дорестайлинговый собрат (длина – 4278 мм), иное оформление «лица», а вот внутренне убранство перерисовано сильно: другой мультируль, современный «щиток» приборов с аналоговыми циферблатами и цветным дисплеем маршрутного компьютера, иная центральная консоль. Управление большинством функций «забито» в 7- или 8-дюмовый (в зависимости от комплектации) тачскрин «мультимедийки» IntelliLink.{{gallery_1961}} Двигателей 2 варианта: бензиновый 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива (152 л.с. при 5600 об/мин и 245 Нм максимальной тяги при 2000-3500 об/мин) и, как альтернатива, 1,6-литровый турбированный дизель, доступный в 2  уровнях форсировки – 110 л.с. при 4000 об/мин (300 Нм при 2000-2250 об/мин), либо 136 сил при 3500-4000 об/мин (320 Нм при 2000 об/мин).
2020-03-10
Автор: Павел Кузин
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