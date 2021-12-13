Рассматриваем самый большой бульдозер в мире
Самый большой бульдозер всех времён был создан в единственном экземпляре итальянской компанией Acco. Многие его части, впрочем, производства знаменитой Caterpillar. Называется машина незатейливо: «Acco dozer».
Двигатели у гиганта тоже «Катерпилларовские». Их два, а суммарная мощность равна 1 350 л.с. Длина «Аккодозера» – около 12 метров, а вес – 183 тонны. Впечатляют габариты ножа бульдозера: ширина – 7 метров, а высота – 2,7.
А ещё у машины есть так называемый рыхлитель. Он нужен для предварительного разрушения плотных грунтов, которые просто так ножом бульдозера не срежешь. Внешне рыхлитель представляет собой такой металлический «клык», впивающийся в грунт. У «Аккодозера» рыхлитель такой же большой, как и всё остальное. Его длина составляет целых 3 метра.
- 1 150 000 РCadillac ATS 2012 в Москве
- 1 360 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 2 240 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 3 760 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 1 950 000 РHonda Stepwgn 2016 в Москве
- 1 785 000 РVolvo XC60 2010 в Москве
- 1 019 000 РNissan NV200 2016 в Москве
- 2 100 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 7 810 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 770 000 РKIA ceed 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий