Рассрочка административного штрафа: когда и как ее можно оформить
Когда возможна рассрочка административного штрафа
У водителя есть 70 суток с момента назначения штрафа на то, чтобы его оплатить. Из них 10-дневный срок дается на обжалование штрафа, если водитель не согласен ним. Однако не всем материальное положение позволяет внести оплату сразу и целиком, особенно, если назначено взыскание в крупном размере.
«Пунктом 2 статьи 31.5 КоАП оговаривается, что лицо, находящееся в тяжелом материальном положении, вправе оформить оплату штрафа в рассрочку на срок до 3-х месяцев. Предоставить рассрочку штрафа может судья, орган или должностное лицо, которым было вынесено постановление», - рассказал 110km.ru автомобильный эксперт Олег Мазай.
Таким образом, ссылаясь на тяжелое материальное положение, вам нужно будет его подтвердить соответствующей справкой.
Какие документы подтвердят ваше право на рассрочку
Для начала следует сказать, что рассрочка штрафа лишит вас права на оплату штрафа с 50% льготой, предоставляемой водителям по ч. 1.3 статьи 32.2 КоАП если оплата будет произведена в первый 20 дней.
Кроме того, вам будет нужно официально подтвердить, что вы находитесь в тяжелом материальном положении.
Это можно доказать одним из следующих документов:
- справкой с места работы за последние полгода;
- справкой, что вы находитесь в декретном отпуске;
- копией трудовой книжки, подтверждающей, что в данный момент вы безработный, и не имеете официального дохода.
Куда обращаться за рассрочкой штрафа
Предоставить рассрочку штрафа или нет, будет решать то же лицо, которым данное взыскание было назначено. Информация о нем будет указана на постановлении. Чаще всего ими являются сотрудники автоинспекции, реже - судья, если принималось решение, например, по «нетрезвым» статьям.
Как оформить рассрочку оплаты административного штрафа
Не имеет значения, напишите вы заявление от руки или наберете его на компьютере. Строго установленной формы для него не существует. Главное, чтобы ваш почерк был разборчивым.
Как составить заявление на рассрочку штрафа
Составляется заявление следующим образом:
- шапка документа должна содержать реквизиты должностного лица, которому вы направляете заявление о рассрочке уплаты штрафа;
- основная часть заявления содержит реквизиты постановления о назначенном взыскании;
- далее ходатайствуйте о том, чтобы сроки перенесли на определенный период. Как мы уже сказали, он не может превышать трех месяцев.
- подпишите заявление и поставьте дату его составления.
Образец заявления рассрочки штрафа можно скачать тут…
Приложив к заявлению документ, подтверждающий ваше тяжелое денежное положение, передайте его лицу, назначившему санкции.
Если ваша просьба будет удовлетворена, вы получите план выплат с крайней датой и суммой, которую необходимо внести к этому сроку.
Например, если вам назначили взыскание в 30 тысяч рублей, план выплат может быть следующим:
- до 25 декабря 2021 года вносите 10 тысяч рублей;
- до 25 января 2022 года вносите 10 тысяч рублей;
- до 25 февраля 2022 года вносите оставшиеся 10 тысяч рублей, и окончательно гасите штраф.
Если решение вас не устроило, можете его обжаловать в 10-дневный срок.
«В рассрочке могут отказать, если посчитают, что вы в состоянии оплатить назначенные вам санкции, либо если вы не подтвердите свое тяжелое материальное положение документами о доходах», - пояснил Олег Мазай.
Чтобы не попасть в ситуацию, когда понадобится рассрочка уплаты штрафа, не нарушайте правила, особенно те, за которые предусмотрены взыскания в крупном размере.
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