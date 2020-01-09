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9 января 2020, 00:35
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
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Фото: Chevrolet
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая выпускает автомобили General Motors под брендом Ravon, планирует в ближайшее время представить абсолютно новый седан, который сможет потеснить Lada на рынках бывшего Советского Союза.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
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Подробности о новом автомобиле пока не раскрываются. Известно лишь, что «Узавтосаноат» будет осуществлять его в партнерстве с иностранной компанией. Автомобиль планируют экспортировать в Россию, Казахстан, Украину, Беларусь и Азербайджан. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на узбекских журналистов, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix нового поколения, сборка которого должна стартовать в 2020 году в Китае и Бразилии.
Новый Chevrolet Onix построен на модульной архитектуре GEM (Global Emerging Markets) концерна General Motors, которая представляет собой модифицированную и упрощенную платформу Delta от Chevrolet Cruze с полузависимой задней подвеской и барабанными тормозами. Колесная база достигает 2 600 мм, а габаритная длина – 4 474 мм. Для бразильского рынка седан оснастили 1,0-литровым мотором мощностью 114 л.с. Его версия с шильдиками Ravon может получить 1,5-литровый агрегат на 106 сил, известный нам по Cobalt и Lacetti. В список доступного оснащения войдет мультимедийная система, круиз-контроль и климат-контроль.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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