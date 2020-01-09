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9 января 2020, 00:35

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

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Фото: Chevrolet
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая выпускает автомобили General Motors под брендом Ravon, планирует в ближайшее время представить абсолютно новый седан, который сможет потеснить Lada на рынках бывшего Советского Союза.
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada

Фото: Chevrolet

Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
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Глава управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов «Узавтосаноат» Шухрат Мирсамуков сообщил, что компания предложит покупателям новый автомобиль. Новинка будет превосходить конкурентов в бюджетном сегменте по дизайну, техническим характеристикам и уровню оснащенности. Цену установят в пределах от 10 000 до 15 000 долларов.

Подробности о новом автомобиле пока не раскрываются. Известно лишь, что «Узавтосаноат» будет осуществлять его в партнерстве с иностранной компанией. Автомобиль планируют экспортировать в Россию, Казахстан, Украину, Беларусь и Азербайджан. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на узбекских журналистов, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix нового поколения, сборка которого должна стартовать в 2020 году в Китае и Бразилии.

Новый Chevrolet Onix построен на модульной архитектуре GEM (Global Emerging Markets) концерна General Motors, которая представляет собой модифицированную и упрощенную платформу Delta от Chevrolet Cruze с полузависимой задней подвеской и барабанными тормозами. Колесная база достигает 2 600 мм, а габаритная длина – 4 474 мм. Для бразильского рынка седан оснастили 1,0-литровым мотором мощностью 114 л.с. Его версия с шильдиками Ravon может получить 1,5-литровый агрегат на 106 сил, известный нам по Cobalt и Lacetti. В список доступного оснащения войдет мультимедийная система, круиз-контроль и климат-контроль.

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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
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Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
{{material_128563}}Глава управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов «Узавтосаноат» Шухрат Мирсамуков сообщил, что компания предложит покупателям новый автомобиль. Новинка будет превосходить конкурентов в бюджетном сегменте по дизайну, техническим характеристикам и уровню оснащенности. Цену установят в пределах от 10 000 до 15 000 долларов.Подробности о новом автомобиле пока не раскрываются. Известно лишь, что «Узавтосаноат» будет осуществлять его в партнерстве с иностранной компанией. Автомобиль планируют экспортировать в Россию, Казахстан, Украину, Беларусь и Азербайджан. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на узбекских журналистов, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix нового поколения, сборка которого должна стартовать в 2020 году в Китае и Бразилии.Новый Chevrolet Onix построен на модульной архитектуре GEM (Global Emerging Markets) концерна General Motors, которая представляет собой модифицированную и упрощенную платформу Delta от Chevrolet Cruze с полузависимой задней подвеской и барабанными тормозами. Колесная база достигает 2 600 мм, а габаритная длина – 4 474 мм. Для бразильского рынка седан оснастили 1,0-литровым мотором мощностью 114 л.с. Его версия с шильдиками Ravon может получить 1,5-литровый агрегат на 106 сил, известный нам по Cobalt и Lacetti. В список доступного оснащения войдет мультимедийная система, круиз-контроль и климат-контроль.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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