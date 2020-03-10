10 марта 2020, 12:02
Ravon снизил цены на автомобили
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Фото: Ravon
Автомобили Ravon скинули в России от 7 000 до 49 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Не исключено, что распродажа связана с необходимостью побыстрее реализовать машины под брендом Ravon, чтобы вывести на рынок схожие модели, но под маркой Chevrolet.
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Седан Ravon R4 скинул от 13 000 до 19 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 106 сил, который работает в сочетании с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Базовая версия стоит от 659 000 рублей. За топовую комплектацию придется отдать не менее 739 000 рублей.
Сильнее всего подешевел седан Ravon R3. Цены снизили на 28 000 – 49 000 рублей. Автомобиль оснащается той же связкой «мотор+коробка», как и Ravon R4. Базовый автомобиль стоит сейчас от 639 000 рублей. Дешевле стали все комплектации, кроме топовой Elegant AT, которая стоит минимум 719 000 рублей.
Цены на автомобили Ravon не менялись с момента возвращения на российский рынок в августе 2019 года. Месяц назад стало известно, что концерн General Motors и компания UzAuto Motors договорились отправлять на экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь автомобили под брендом Chevrolet. Первые поставки начнутся в марте. В Россию отправят хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia и Cobalt. Продажи автомобилей под брендом Ravon прекратятся летом 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
В целом машина неплохая за эти деньги. Одно огромное но: краска очень тонкая и нежная. Через год продали из за этого. Подвеска не жёсткая как вы пишите
Вот уж обновление, так обновление! Ткань обивки и кнопка Глонасс! Давно пора отправить старушку Джентру на заслуженный отдых, даром, что Равоном она стала только пару лет назад. Правда, отзывы об автомобиле неплохие, многие хвалят, но самым привлекательным ее элементом, на мой взгляд, является цена.
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