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21 августа 2019, 17:59

Ravon вернулся в Россию с тремя моделями

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Фото Ravon
Узбекская марка Ravon официально объявила о возобновлении поставок автомобилей в Россию. Отечественным покупателям предложат три модели: хэтчбек Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4.
Ravon вернулся в Россию с тремя моделями

Фото Ravon

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В мае 2018 года поставки автомобилей Ravon в Россию были приостановлены. С одной стороны, причиной стала реструктуризация предприятия GM Uzbekistan и пересмотр ценовой политики, а с другой – повышение ставок утилизационного сбора в России. В компании сразу же заявили, что уходить с российского рынка бренд Ravon не намерен и при первой возможности поставки возобновятся. Осенью 2018 года в Уфе на таможне был замечен автовоз с новенькими Ravon R2. Но затем в течение полугода от марки не было никаких вестей.

Нынешней весной, когда многие уже стали терять надежду, в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный хэтчбек Ravon R2. Срок действия прежнего сертификата истекал летом 2019 года, а значит планы марки на возвращение остались в силе.

В России, как и прежде, будут продавать три модели. Компактный хэтчбек Ravon R2 с 1,2-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией будет стоить от 646 000 рублей. В список базового оснащения входят 2 подушки безопасности, электроусилитель руля, аудиосистема и дневные ходовые огни.
 
Седан Ravon R3 Nexia с 1,5-литровым мотором и «механикой» оценили в 670 000 рублей. Желающие могут приобрести версию с «автоматом» (от 734 000 рублей). В стандартную комплектацию включены: подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, бортовой компьютер и аудиосистема.
 
Наконец, седан Ravon R4 оснащается 1,5-литровым двигателем, который также может работать в паре с механической или автоматической коробкой передач. Базовая версия имеет одну подушку безопасности, ДХО, центральный замок и аудиосистему. Цены начинаются от 678 000 рублей.

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Гиви
Ravon R2 стал самой популярной малолитражкой в России
Если бы Ravon не был спонсором игр по футболу, я бы и не знал, что существуют автомобили данного класса. Я сторонник малолитражных автомобилей, себе уже приобрел Daewoo Matiz, а вот для жены выбрали Ravon, заодно и посмотрю, как этот автомобиль в деле, может в последствии на него пересяду. Внешне довольно ...
Николай
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Ravon вернулся в Россию с тремя моделями
{{material_126277}}В мае 2018 года поставки автомобилей Ravon в Россию были приостановлены. С одной стороны, причиной стала реструктуризация предприятия GM Uzbekistan и пересмотр ценовой политики, а с другой – повышение ставок утилизационного сбора в России. В компании сразу же заявили, что уходить с российского рынка бренд Ravon не намерен и при первой возможности поставки возобновятся. Осенью 2018 года в Уфе на таможне был замечен автовоз с новенькими Ravon R2. Но затем в течение полугода от марки не было никаких вестей.Нынешней весной, когда многие уже стали терять надежду, в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный хэтчбек Ravon R2. Срок действия прежнего сертификата истекал летом 2019 года, а значит планы марки на возвращение остались в силе.В России, как и прежде, будут продавать три модели. Компактный хэтчбек Ravon R2 с 1,2-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией будет стоить от 646 000 рублей. В список базового оснащения входят 2 подушки безопасности, электроусилитель руля, аудиосистема и дневные ходовые огни. Седан Ravon R3 Nexia с 1,5-литровым мотором и «механикой» оценили в 670 000 рублей. Желающие могут приобрести версию с «автоматом» (от 734 000 рублей). В стандартную комплектацию включены: подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, бортовой компьютер и аудиосистема. Наконец, седан Ravon R4 оснащается 1,5-литровым двигателем, который также может работать в паре с механической или автоматической коробкой передач. Базовая версия имеет одну подушку безопасности, ДХО, центральный замок и аудиосистему. Цены начинаются от 678 000 рублей.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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