Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 15:29

Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км

Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км

Raymon Tavano Comp Wave: обзор городского электровелосипеда с двигателем Bosch и запасом хода до 800 Вт·ч

Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км

Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.

Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.

Raymon Tavano Comp Wave — это электровелосипед, который сразу привлекает внимание сочетанием современных технологий и практичности. Модель ориентирована на тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный транспорт для города и пригорода. Ключевая особенность — заниженная алюминиевая рама, упрощающая посадку и высадку, что особенно актуально при ежедневном использовании.

В основе силовой установки — двигатель Bosch Performance Line PX, выдающий 250/700 Вт и 90 Н·м крутящего момента. Встроенный аккумулятор ёмкостью 800 Вт·ч обеспечивает запас хода, достаточный для большинства традиционных маршрутов. Управление всеми функциями реализовано через индикатор на руле, что позволяет быстро переключать режимы и следить за состоянием батареи.

Передняя вилка SR Suntour XCR34X Boost AIR 2CR с пневматической подвеской и ходом 120 мм даёт возможность адаптировать жёсткость под вес пользователя и дорожные условия. Трансмиссия построена по схеме 1x11 и включает шифтер Rapidfire Plus SL-U6000-11R, задний переключатель Shimano Cues LG RD-U6000 11-S и кассету CS-LG400 11-50, что обеспечивает широкий диапазон передач для разных рельефов.

Для комфорта предусмотрены седло Selle Royal Explora Plus и покрышки Schwalbe Advancer Hybrid Reflex 27,5×2,35, которые эффективно гасят мелкие неровности. В целях безопасности установлены гидравлические дисковые тормоза — это особенно важно при езде по городу с интенсивным движением.

В комплектацию входят аксессуары для повседневного использования: брызговики, передняя и задняя подсветка, багажная площадка на 25 кг и парковочная подставка. Максимальная грузоподъёмность — 150 кг, снаряжённый вес велосипеда — 31,1 кг. Цена на европейском рынке составляет 4799 евро.

Raymon Tavano Comp Wave может заинтересовать не только европейских, но и российских покупателей, особенно тех, кто ищет надёжный и универсальный электровелосипед для города. Важно помнить, что подобные модели становятся всё более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Кроме того, наличие развитой сервисной сети и доступных комплектующих может стать дополнительным аргументом в пользу именно этой модели.

Интересно, что на фоне растущего внимания к электротранспорту в городах производители уделяют всё больше внимания не только техническим характеристикам, но и удобству для пользователя. Например, в материале о новых электроскутерах рассматривались решения, которые делают городской транспорт более доступным и безопасным . Tavano Comp Wave продолжает эту тенденцию, предлагая сбалансированный набор функций для ежедневных поездок.

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