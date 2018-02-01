Район Кудрово обрел план транспортного развития
В следующем, 2019-м, начнётся расширение действующего железнодорожного переезда в створе ул. Дыбенко - это позволит запустить движение автобусов большого класса. К 2023 году построят въезд на Восточный скоростной диаметр и путепровод в районе гипермаркета Ikea, а в 2025-м откроет свои двери вестибюль станции метрополитена, во что верится, мягко говоря, с трудом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Региональный бюджет вкладывает значительные средства в разгрузку Кудрово от транспортных потоков. Важно, чтобы в развитии инфраструктуры участвовал и частный капитал, что мы и видим по ситуации с проспектом Строителей и развязке около Ikea».
Пресс-служба Правительства Ленинградской области напоминает, что в конце 2017 года в Кудрово были запущены низкопольные автобусы с кондиционером и электронными рейсоуказателями. Они сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
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