1 февраля 2018, 16:04

Район Кудрово обрел план транспортного развития

Представлен поэтапный план транспортного развития поселения Кудрово, территориально относящегося к Ленинградской области. К концу текущего года планируется завершить работы по «кольцеванию» пр. Строителей - магистраль соединит северный и южный районы деревни.
^

В следующем, 2019-м, начнётся расширение действующего железнодорожного переезда в створе ул. Дыбенко - это позволит запустить движение автобусов большого класса. К 2023 году построят въезд на Восточный скоростной диаметр и путепровод в районе гипермаркета Ikea, а в 2025-м откроет свои двери вестибюль станции метрополитена, во что верится, мягко говоря, с трудом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Региональный бюджет вкладывает значительные средства в разгрузку Кудрово от транспортных потоков. Важно, чтобы в развитии инфраструктуры участвовал и частный капитал, что мы и видим по ситуации с проспектом Строителей и развязке около Ikea».

Пресс-служба Правительства Ленинградской области напоминает, что в конце 2017 года в Кудрово были запущены низкопольные автобусы с кондиционером и электронными рейсоуказателями. Они сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Сиденье не фиксируется
У меня Ситроен С4, 2013 года. Машину я свою люблю и стараюсь за ней надлежащим образом ухаживать. Поэтому за последние годы поломок у меня практически не случалось. А если и были, то незначительные. Проблему, с которой я столкнулся на данный момент, также нельзя назвать такой поломкой, при которой езда ...
Георгий Тапалов
Почему печка в машине плохо греет УАЗ Патриот
Уазик 2014 года. Стала плохо греть печка не с того, не с сего. Салон прогревается до более менее комфортной температуры где-то за час, а то и больше. Поменял все, что можно было. Поставил новые фильтра. Но ничего не помогает все равно, такой же в салоне стоит дубак. Печка жужит, как только может, но ...
Fermer32
Как выставить метки ремня грм
Мне нравится моя машина и пока менять её на более новую не собираюсь. Так как Ситроен С4 у меня с 2013 года, то с каждым годом мне добавляется хлопот по уходу за машиной, которой необходимо сделать тот или иной ремонт. Сейчас у меня стоит задача поменять ремень ГРМ, которому вышел срок службы. Вроде ...
Георгий Тапалов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Район Кудрово обрел план транспортного развития
В следующем, 2019-м, начнётся расширение действующего железнодорожного переезда в створе ул. Дыбенко - это позволит запустить движение автобусов большого класса. К 2023 году построят въезд на Восточный скоростной диаметр и путепровод в районе гипермаркета Ikea, а в 2025-м откроет свои двери вестибюль станции метрополитена, во что верится, мягко говоря, с трудом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Региональный бюджет вкладывает значительные средства в разгрузку Кудрово от транспортных потоков. Важно, чтобы в развитии инфраструктуры участвовал и частный капитал, что мы и видим по ситуации с проспектом Строителей и развязке около Ikea». Пресс-служба Правительства Ленинградской области напоминает, что в конце 2017 года в Кудрово были запущены низкопольные автобусы с кондиционером и электронными рейсоуказателями. Они сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижегородская область Ростовская область Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG