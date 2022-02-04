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4 февраля 2022, 16:13

Разбираемся, почему сегодня рынок продавца, и как долго это сохранится (и когда машины начнут дешеветь)

Продавец автомобилей сегодня – царь и бог. Так было не всегда, но стечение обстоятельств в лице пандемии и глобального дефицита электронных компонентов сделали из него то, что, казалось бы, уже давно забыто.
Фото: dev-ua.redtram.com

Увы, автотрейдеры вернули себе священное право диктовать потребителям свою волю. Прямо как в том страшном советском бытии: «Вас много, а я одна». Другими словами, что хочу – то и ворочу. Но, братцы, не стоит снимать вину за происходящее и с самих себя. Разве можно винить клоуна за то, что он клоун? Лучше спросите себя, почему вы продолжаете ходить в цирк?

Рекомендованные импортерами цены от фактических цен в дилерских центрах порой разделяет пропасть. К стоимости прибавляют от 200 тыс. до 1 млн рублей, и это в массовом сегменте. Заводские прайсы в минувшем году превратились в самую настоящую фикцию, а дистрибьюторы, аки немощные, только разводят руками. Мол, никаких рычагов давления на дилерский корпус нет и быть не может. В общем, хотите покупать втридорога – ваше право.

Самое непонятное в сложившейся ситуации - люди штурмуют автосалоны, готовые выкладывать по полтора миллиона за еще вчера доступные «Весты» и 2 млн за не самые прогрессивные и безопасные Kia Rio (как пример), притом, что денег в семьях не так и много. По данным «РИА Новости», в настоящее время приобретение нового автомобиля в России доступно менее чем для 20% домохозяйств. Воистину загадочна русская душа. 

Почему росли цены

Исследования агентства «Автостат» говорят о том, что в денежном выражении годовая емкость российского автомобильного рынка за минувший год побила исторический рекорд - 3 трлн рублей – это около половины емкости рынка в 2014-м. Причем, этот рост сложился не только по причине обесценивания национальной валюты, но и за счет роста цен на автомобили. Чего говорить, когда средний чек перевалил за 2 млн рублей.

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За 7 лет средневзвешенная цена легкового автомобиля в России выросла более чем в 2 раза – на 107%, и это вновь данные «Автостата». Рост в 2015-м держался на уровне 20% – тогда из-за обвала рубля производители машин в лице своих импортеров быстренько переписали ценники. В период с 2016 по 2020 г.г. удорожание несколько сбавило темпы, составив менее 10%. А добил всю статистику минувший 2021-й: рост средневзвешенной цены оказался наибольшим за 7 лет – 23%.

Сытнее всего в 2021-м жилось автопроизводителям из Китая, которые, что называется, «выстрелили» и заметно нарастили свою долю, да «премиалам», чьи закрома в тяжелые времена всегда пухли. Если взглянуть статистику АЕБ, увидим, что позиции BMW и Mercedes-Benz весьма неплохи: 10 и 11 место в ТОП-15. Элитных «немцев» реализовано в России более 46 тыс. ед. и 43 тыс. ед. соответственно. Совсем рядом представители КНР: Haval (более 39 тыс. проданных машин) – 12 позиция, Chery (более 37 тыс. ед.) – 13 строчка.

К лету управимся?

Некоторые оптимистично настроенные эксперты говорят, что кризис, ударивший в первую очередь по рядовым покупателям, сойдет на нет к лету 2022-го, когда, дескать, нормализуются поставки полупроводников.

Об этом, например, со ссылкой на издание «Эксперт», заявила Ирина Шрамко, генеральный директор «BMW Group Россия»: «Дефицит автомобилей сохранится как минимум до середины 2022 года. На начало наступившего года мы имеем запас складов в 4 раза меньше, чем в начале 2021-го. За прошедший год отмечалась ситуация, когда на заводе «Автотор» (партнер BMW) машины стояли недоукомплектованные, ожидая поставок нужных деталей. По причине нехватки комплектующих мы продали примерно на 10% меньше автомобилей в России, чем могли бы».

О том, что тренд дефицита перейдет и в начало наступившего года, размышляет и Томас Штерцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ (он же - глава Porsche в России): «К сожалению, дефицит автомобилей в наступившем году не исчезнет – скорее всего, в первой половине 2022 года на российском рынке будет отмечаться нехватка автомобилей».

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Как неоднократно писал портал 110km.ru, ссылаясь на авторитетные источники в зарубежных СМИ, прежней безоблачной жизни мировые автогиганты нам не обещают. Скорее, наоборот, автопроизводители говорят, что 2022-й пройдет еще под знаком дефицита как чипов, так и машин. В общем, потуже затягивайте пояса или возьмите паузу с приобретением нового автомобиля как минимум еще на год.

Та же картина и по ценам на машины. Издание Financial Times в конце прошлого года поведало: концерны BMW и Mercedes-Benz открыто заявили, что снижать цены на автомобили не входит в их ближайшие планы. Не произойдет это даже после того, как наладится ситуация с поставками микросхем. Более того, «премиалы» даже собираются ограничить объемы производства, и таким образом сохранить высокую стоимость своей продукции. Дескать, благодаря этому бренды станут еще более «люксовыми».

Не забываем и о дилерах, которые, что называется, творят историю «на местах». Дефицит электронных компонентов глубоко зашел в их бизнес, и они теперь прекрасно знают, как можно «доить» клиента, получая прибыль даже из дешевых резиновых ковриков. Отказаться от легких денег – разве такое возможно?

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Участники рынка прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили – связан он будет с постоянно дорожающими материалами, комплектующими, услугами логистики и прочими расходами. Поскольку все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, Комитет автопроизводителей АЕБ прогнозирует рост продаж на 3,3% при общем объеме продаж в размере 1 722 000 ед.

Другой момент, что все живут надеждой: динамика роста цен в 2022-м будет не такой высокой, как в 2021-м. Тепло ли от такого прогноза? Вряд ли. Особенно нам здесь, в России, где реальные доходы населения не поспевают за скачками цен. Как итог, личный транспорт становится все менее доступным для среднестатистического российского потребителя.

Аналогичные масли и у социологов «Автостат». Они считают, что в наступившем году автомобили точно не подешевеют, при этом спрос приостановится в ближайшее время, и «все мы увидим новую точку равновесия – автомобиль вновь становится роскошью».

Цифры минувшего года

Напомним, что, согласно данным АЕБ, рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2021 году продемонстрировал 4,3-процентный рост, по сравнению с 2020-м. Суммарно в России было реализовано 1 666 780 машин. Однако положительные показатели года обусловлены динамикой роста только II квартала 2021-го, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на который сильное влияние оказал локдаун.

Слабая тенденция последних двух кварталов 2021 завершилась 19,9-процентным провалом в декабре, когда было продано всего 133 470 автомобилей. Это стало результатом влияния на рынок глобальных факторов (дефицит чипов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов). С 2015 года российский авторынок демонстрирует свою стабильность, находясь в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн ед.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), KIA Rio (от 601 900 Р)
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