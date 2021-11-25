Разбираемся в квадроциклах: чем ATV отличается от UTV и кому они нужны
Но обычно им называют "ATV" – all-terrain vehicle, то есть "всетерриториальное" внедорожное транспортное средство. Это – всем известные четырёхколёсные вездеходы с мотоциклетным рулём. В общем-то, у них вообще всё мотоциклетное, и единственное их отличие от мотоциклов – это как раз наличие четырёх колёс, а не двух. Правда, по мнению российских законодателей большинство ATV – это тракторы, и для управления ими нужны права тракториста-машиниста с самой "лёгкой" категорией. Почему для этого недостаточно "мотоциклетных" прав – загадка.
ATV используются как для сугубо развлекательных целей, так и в качестве удобного внедорожного транспорта – компактного, юркого и с хорошей проходимостью. В некоторых странах ими иногда пользуются даже военные. Правда, для охотников такие мотовездеходы не очень подходят: некуда складывать снаряжение и добычу.
Есть и другой тип небольших вездеходов. Их обычно называют "UTV" – utility task vehicle, "транспортное средство для утилитарных задач". Они крупнее ATV и часто имеют небольшой багажник. Руль у UTV – автомобильный. С авто их роднит и наличие кузова, удобных кресел, ремней безопасности. Но много в их конструкции и "мотоциклетных" решений. В РФ большинство UTV также относится к лёгким тракторам.
Уже из названия ясно, что эти транспортные средства больше рассчитаны на перевозку людей и грузов, чем на получение удовольствие от экстремальной езды. Поэтому они больше подойдут, например, тем же охотникам. Впрочем, это не означает, что на UTV нельзя просто так кататься по бездорожью. Можно. И ещё как.
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