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Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 21:30

Разделенное лобовое стекло: зачем советские грузовики и автобусы имели центральную стойку

Разделенное лобовое стекло: зачем советские грузовики и автобусы имели центральную стойку

Почему инженеры СССР выбрали двойное стекло и что говорят эксперты о надежности

Разделенное лобовое стекло: зачем советские грузовики и автобусы имели центральную стойку

В середине прошлого века советские грузовики и автобусы отличались лобовым стеклом, разделенным металлической стойкой. Это решение до сих пор вызывает споры среди автолюбителей и специалистов, ведь оно напрямую влияло на эксплуатацию техники в сложных условиях. Разбираемся, почему этот подход был оправдан именно тогда.

В середине прошлого века советские грузовики и автобусы отличались лобовым стеклом, разделенным металлической стойкой. Это решение до сих пор вызывает споры среди автолюбителей и специалистов, ведь оно напрямую влияло на эксплуатацию техники в сложных условиях. Разбираемся, почему этот подход был оправдан именно тогда.

В советской автомобильной промышленности грузовики и автобусы XX века (ЗиЛ, ГАЗ, МАЗ, ЛиАЗ) имели характерную особенность: их лобовое стекло почти всегда было разделено на две части металлической перегородкой. Сегодня такое решение кажется архаичным, но в то время оно диктовалось серьёзными техническими и эксплуатационными ограничениями, которые напрямую влияли на надёжность техники в суровых условиях.

Существует распространённое мнение, что советские заводы якобы не умели производить большие гнутые стёкла. На самом деле эти технологии были доступны — доказательством служит цельнопанорамное стекло ГАЗ-21 «Волга». Однако для массовых грузовиков и автобусов инженеры сознательно выбрали более простую и дешёвую схему с двумя плоскими или слегка изогнутыми стёклами. Это позволило снизить производственные затраты, уменьшить процент брака и упростить логистику: плоские стёкла легче транспортировать и хранить, а в случае повреждения не требовалась полная замена всего остекления — достаточно было заменить разбитую половину.

В условиях, когда новые запчасти были в дефиците, а ремонт часто приходилось делать в поле, возможность заменить только одну часть лобового стекла становилась критически важной. Кроме того, это повышало живучесть машины: если одна половина разбивалась, вторая продолжала защищать водителя от встречного потока воздуха и осадков, позволяя доехать до базы без серьёзных неудобств. Психологически это тоже имело значение — водитель знал, что даже в сложной ситуации не остаётся полностью без защиты.

Ключевой технический момент связан с конструкцией кузовов тех лет. Тогда лобовые стёкла не приклеивались к кузову, а удерживались резиновым уплотнителем. При движении по неровным дорогам рама и кабина испытывали значительные крутильные нагрузки, из-за чего проём лобового стекла мог деформироваться. Одно большое стекло в таких условиях рисковало треснуть или выпасть, тогда как две независимые половины с центральной стойкой лучше справлялись с локальными деформациями. Сама стойка служила дополнительным силовым элементом, снижая риск повреждения остекления.

Интересно, что на некоторых моделях, например на ГАЗ-69, половины лобового стекла были взаимозаменяемыми, что дополнительно упрощало складирование и ремонт. Такой подход был не только экономически выгоден, но и позволял эксплуатировать технику в условиях полного бездорожья, где риск повреждения стекла был особенно высок.

Современные автомобили используют цельные вклеенные стёкла благодаря развитию технологий и повышенным требованиям безопасности. Однако в середине прошлого века советские инженеры исходили из реальных условий эксплуатации и доступных ремонтных ресурсов. Подобные решения встречались и в других странах, но в СССР они стали массовым стандартом для грузовых и пассажирских машин. Кстати, интерес к инженерным находкам советского автопрома не угасает и сегодня — например, в материалах о прототипе РАФ-М1 «Роксана» подробно описываются альтернативные конструкции, которые могли бы стать следующим шагом в развитии отечественных микроавтобусов — история уникального проекта РАФ-М1 .

Упомянутые марки: ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ЛИАЗ
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