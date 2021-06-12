Разговор за рулем по телефону: ГИБДД планирует новую атаку на водителей
Об этом предупредил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает «ТАСС». По словам эксперта, инспекторы ГИБДД имеют возможность контролировать использование водителями телефонов при скрытом надзоре.
«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», - пояснил Дмитрий Митрошин.
110KM.RU напоминает, что согласно статье 12.36.1 КоАП, разговор по телефону без использования системы «свободные руки» карается штрафом в размере 1500 рублей. Правда, если оплатить штраф в течение первых 20 дней, то будет скидка 50%.
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