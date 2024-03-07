Разрешение на строительство Витебской развязки ЗСД продлили на два года. Сроки сдачи сдвинут?

Ранее мы писали Петербургских водителей попросили не спасать на ЗСД котят и уток Сотрудники, обслуживающие Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге, рассказали о самых необычных ... Читать далее

Витебская развязка представляет собой соединение Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с Западным скоростным диаметром (ЗСД). Проект предусматривает строительство основного хода протяженностью 2,5 километра и развязку с Витебским проспектом с тремя съездами, пишет витрина недвижимости Restate.ru . Срок выданного ранее разрешения на строительство истекал в марте 2024 года, поэтому его продление застройщик называет исключительно техническим моментом, который позволит обеспечить бесперебойный ход работ.

Новое разрешение выдано на максимальный стандартный срок – до конца 2026 года. Но это вовсе не означает, что сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинут. Развязку, как и прежде, обещают сдать до конца текущего года.

Фото: АО "ЗСД"

Новая развязка позволит снизить нагрузку на городские магистрали. Еще 10 лет назад развитие пригородных территорий оставляло желать лучшего. Это были «человейники» без видимых зачатков инфраструктуры. Они уже не соответствуют современным требованиям комфорта, когда помимо квартиры покупатели оценивают наличие парковки, благоустроенного двора, школ и детских садов, а также транспортную доступность. По данным аналитиков, горожан меньше интересует, где построили, а больше – как это сделали.

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