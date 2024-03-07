Разрешение на строительство Витебской развязки ЗСД продлили на два года. Сроки сдачи сдвинут?
Новое разрешение выдано на максимальный стандартный срок – до конца 2026 года. Но это вовсе не означает, что сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинут. Развязку, как и прежде, обещают сдать до конца текущего года.
Новая развязка позволит снизить нагрузку на городские магистрали. Еще 10 лет назад развитие пригородных территорий оставляло желать лучшего. Это были «человейники» без видимых зачатков инфраструктуры. Они уже не соответствуют современным требованиям комфорта, когда помимо квартиры покупатели оценивают наличие парковки, благоустроенного двора, школ и детских садов, а также транспортную доступность. По данным аналитиков, горожан меньше интересует, где построили, а больше – как это сделали.
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07.03.2024, 23:32
Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
-
07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
-
07.03.2024, 15:29
На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска
На 777-ом километре автодороги М7 «Волга» на посту ДПС у моста через Волгу инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Ford C-MAX и заметили в машине подозрительные цилиндры.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
-
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Где в 2024 году безопаснее всего покупать автозапчасти: мнение эксперта
Большинство российских автомобилистов предпочитают самостоятельно покупать автозапчасти. При этом подделки встречаются довольно часто, контрафакт составляет до четверти всех запчастей на российском рынке.Читать далее
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