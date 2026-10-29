Туда не смотрят 90% покупателей: куда нужно заглянуть в первую очередь при покупке б/у Kia и Hyundai

29 октября 2026, 17:53
Жор масла или задиры в цилиндрах: какая конструктивная мина замедленного действия скрыта в моторах Hyundai и Kia
Жор масла или задиры в цилиндрах: какая конструктивная мина замедленного действия скрыта в моторах Hyundai и Kia
Разрушение нейтрализатора на некоторых Hyundai и Kia может привести к задирам в цилиндрах и капитальному ремонту. Эксперт Илья Хлебушкин назвал моторы в зоне риска. При покупке машины с пробегом важна проверка цилиндров и катализатора.
Почти 379 тысяч Kia Soul попали под один из крупнейших отзывов корейских марок. Перегрев катализатора из-за сбоев впрыска или ошибок программного обеспечения мог разрушить его керамическую матрицу.
Абразивная пыль из поврежденного нейтрализатора попадала в цилиндры, вызывала задиры и повышала расход масла. Ремонт двигателя в таком случае может обернуться крупными затратами.
Риск связан с расположением детали. На некоторых бензиновых моторах Hyundai и Kia нейтрализатор стоит близко к выпускным каналам и может быть объединен с выпускным коллектором. Это ускоряет прогрев после запуска, но повышает вероятность перегрева.
Как пишет журнал «За рулем», за 11 лет оба бренда отозвали почти 2,4 миллиона автомобилей из-за неисправностей, в том числе из-за случаев возгорания. В зоне риска двигатели Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра на Hyundai Elantra и Sonata. Подобные моторы ставили и на Tucson, а также на некоторые модели Kia. Еще одна группа риска, моторы Gamma объемом 1,4 и 1,6 литра на Kia Rio и Hyundai Solaris 2011-2017 годов.
Проверка при покупке здесь важнее беглого осмотра. Илья Хлебушкин советует провести эндоскопию цилиндров и отдельно проверить катализатор. Сопоставлять симптомы с условиями эксплуатации полезно и при оценке расхода топлива перед сервисом.
Владельцам этих автомобилей специалист рекомендует следить за признаками неисправности и не откладывать замену нейтрализатора.
Похожие материалы Хендай, Киа
-
31.10.2026, 08:41
Когда штраф за непропуск пешехода на «зебре» можно оспорить — трактовка ПДД
Кадр с автомобилем и пешеходом на «зебре» еще не доказывает нарушение: важны траектории и реакция человека. Объясняем, когда водитель обязан уступить: запись регистратора поможет подтвердить возражения. Срок обжалования штрафа составляет 10 дней.Читать далее
-
30.10.2026, 16:18
Как снизить стоимость ОСАГО: важные нюансы при оформлении полиса
Стоимость полиса ОСАГО для двух одинаковых машин может отличаться в несколько раз, и дело не только в авариях. Часто водители сами раздувают цену страховки, совершая неочевидные ошибки при оформлении документов. Разбираемся, как страховщики используют коэффициенты возраста, стажа и стиля вождения, и почему всего одно лишнее имя в бланке может мгновенно лишить вас всех накопленных скидок.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:41
Опасные присадки: почему «топливные таблетки» могут разрушить двигатель
Многие ищут способы снизить расходы на топливо. Не все методы одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Разберемся, стоит ли доверять популярным присадкам.Читать далее
-
30.10.2026, 15:30
Почему фраза «почему нарушителей не ловите» может стоить водителю 40 000 рублей
Обычная остановка на дороге может обернуться уголовным делом, если разговор с инспектором перейдет в перепалку. По статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрен штраф до 40 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 13:41
Замена за 75 тысяч или капремонт за полмиллиона? Стоит ли покупать безымянные двигатели из Китая
На площадках продают китайские аналоги моторов дешевле капитального ремонта: цены в примерах начинаются с 74 тыс. руб. Покупатель рискует получить короткую гарантию и документы с неясным статусом. Некоторые двигатели отказывают уже после нескольких тысяч километров.Читать далее
-
30.10.2026, 12:44
Пьяных ловят чаще, но водители продолжают гибнуть: главные дорожные аномалии 2026 года
За девять месяцев 2026 года в авариях с нетрезвыми водителями погибли 1861 человек. Госавтоинспекция напоминает: усталость также опасна, а кофе и громкая музыка не заменят полноценный сон. Что учесть перед поездкой.Читать далее
-
30.10.2026, 11:47
Почему копеечная экономия на бензине АИ-92 может приговорить современный мотор
На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.Читать далее
-
30.10.2026, 10:31
Почему исправные фары светят тускло и как это исправить?
Осенние поездки быстрее выявляют привычные недостатки автомобильной оптики. Есть несколько причин, которые часто остаются незамеченными. Разобраться с ними можно без рискованных экспериментов.Читать далее
-
30.10.2026, 07:54
Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину
Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа
-
31.10.2026, 08:41
Когда штраф за непропуск пешехода на «зебре» можно оспорить — трактовка ПДД
Кадр с автомобилем и пешеходом на «зебре» еще не доказывает нарушение: важны траектории и реакция человека. Объясняем, когда водитель обязан уступить: запись регистратора поможет подтвердить возражения. Срок обжалования штрафа составляет 10 дней.Читать далее
-
30.10.2026, 16:18
Как снизить стоимость ОСАГО: важные нюансы при оформлении полиса
Стоимость полиса ОСАГО для двух одинаковых машин может отличаться в несколько раз, и дело не только в авариях. Часто водители сами раздувают цену страховки, совершая неочевидные ошибки при оформлении документов. Разбираемся, как страховщики используют коэффициенты возраста, стажа и стиля вождения, и почему всего одно лишнее имя в бланке может мгновенно лишить вас всех накопленных скидок.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:41
Опасные присадки: почему «топливные таблетки» могут разрушить двигатель
Многие ищут способы снизить расходы на топливо. Не все методы одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Разберемся, стоит ли доверять популярным присадкам.Читать далее
-
30.10.2026, 15:30
Почему фраза «почему нарушителей не ловите» может стоить водителю 40 000 рублей
Обычная остановка на дороге может обернуться уголовным делом, если разговор с инспектором перейдет в перепалку. По статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрен штраф до 40 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 13:41
Замена за 75 тысяч или капремонт за полмиллиона? Стоит ли покупать безымянные двигатели из Китая
На площадках продают китайские аналоги моторов дешевле капитального ремонта: цены в примерах начинаются с 74 тыс. руб. Покупатель рискует получить короткую гарантию и документы с неясным статусом. Некоторые двигатели отказывают уже после нескольких тысяч километров.Читать далее
-
30.10.2026, 12:44
Пьяных ловят чаще, но водители продолжают гибнуть: главные дорожные аномалии 2026 года
За девять месяцев 2026 года в авариях с нетрезвыми водителями погибли 1861 человек. Госавтоинспекция напоминает: усталость также опасна, а кофе и громкая музыка не заменят полноценный сон. Что учесть перед поездкой.Читать далее
-
30.10.2026, 11:47
Почему копеечная экономия на бензине АИ-92 может приговорить современный мотор
На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.Читать далее
-
30.10.2026, 10:31
Почему исправные фары светят тускло и как это исправить?
Осенние поездки быстрее выявляют привычные недостатки автомобильной оптики. Есть несколько причин, которые часто остаются незамеченными. Разобраться с ними можно без рискованных экспериментов.Читать далее
-
30.10.2026, 07:54
Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину
Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.Читать далее