Туда не смотрят 90% покупателей: куда нужно заглянуть в первую очередь при покупке б/у Kia и Hyundai

Жор масла или задиры в цилиндрах: какая конструктивная мина замедленного действия скрыта в моторах Hyundai и Kia

Разрушение нейтрализатора на некоторых Hyundai и Kia может привести к задирам в цилиндрах и капитальному ремонту. Эксперт Илья Хлебушкин назвал моторы в зоне риска. При покупке машины с пробегом важна проверка цилиндров и катализатора.

Разрушение нейтрализатора на некоторых Hyundai и Kia может привести к задирам в цилиндрах и капитальному ремонту. Эксперт Илья Хлебушкин назвал моторы в зоне риска. При покупке машины с пробегом важна проверка цилиндров и катализатора.

Почти 379 тысяч Kia Soul попали под один из крупнейших отзывов корейских марок. Перегрев катализатора из-за сбоев впрыска или ошибок программного обеспечения мог разрушить его керамическую матрицу.

Абразивная пыль из поврежденного нейтрализатора попадала в цилиндры, вызывала задиры и повышала расход масла. Ремонт двигателя в таком случае может обернуться крупными затратами.

Риск связан с расположением детали. На некоторых бензиновых моторах Hyundai и Kia нейтрализатор стоит близко к выпускным каналам и может быть объединен с выпускным коллектором. Это ускоряет прогрев после запуска, но повышает вероятность перегрева.

Как пишет журнал «За рулем», за 11 лет оба бренда отозвали почти 2,4 миллиона автомобилей из-за неисправностей, в том числе из-за случаев возгорания. В зоне риска двигатели Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра на Hyundai Elantra и Sonata. Подобные моторы ставили и на Tucson, а также на некоторые модели Kia. Еще одна группа риска, моторы Gamma объемом 1,4 и 1,6 литра на Kia Rio и Hyundai Solaris 2011-2017 годов.

Проверка при покупке здесь важнее беглого осмотра. Илья Хлебушкин советует провести эндоскопию цилиндров и отдельно проверить катализатор. Сопоставлять симптомы с условиями эксплуатации полезно и при оценке расхода топлива перед сервисом.

Владельцам этих автомобилей специалист рекомендует следить за признаками неисправности и не откладывать замену нейтрализатора.