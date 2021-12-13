Разрушительный торнадо в Кентукки нанес серьезный ущерб заводу General Motors: повреждены десятки спорткаров (фото)
Фото: motorious.com
Фото: motorious.com
Фото: motorious.com
Фото: motorious.com
Фото: motorious.com
Фото: motorious.com
По опубликованным фото можно оценить масштаб разрушений, нанесенных заводу, а также Национальному музею Corvette. Многочисленные спорткары оказались погребены под обломками как внутри, так и снаружи здания. Для музея легендарной модели это уже второе разрушительное событие в истории. В феврале 2014 года под зданием разверзлась карстовая воронка, которая поглотила восемь раритетных автомобилей. Этому трагическому событию посвящен целый раздел экспозиции.
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