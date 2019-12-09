9 декабря 2019, 15:18
Развод и девичья фамилия: Chevrolet Niva вновь станет «Ладой»
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Фото: Ведомости
АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат все 100% акций предприятия. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Но в обозримом будущем Niva сменит шильдики Chevrolet на Lada.
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История GM-АвтоВАЗ началась в 2001 году, когда General Motors, АвтоВАЗ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились создать совместное предприятие. Общая сумма инвестиций в проект составила 338,2 млн долларов. В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров, а его акции распределили между двумя оставшимися участниками – доля каждого из них выросла до 50%.
Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС.
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
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