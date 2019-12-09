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9 декабря 2019, 15:18

Развод и девичья фамилия: Chevrolet Niva вновь станет «Ладой»

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Фото: Ведомости
АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат все 100% акций предприятия. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Но в обозримом будущем Niva сменит шильдики Chevrolet на Lada.
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Смена собственника никак не отразится на работе рядовых сотрудников. В течение переходного периода Niva будет выпускаться под брендом Chevrolet. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами пока останутся неизменными. В перспективе компанию GM-АвтоВАЗ переименуют, а на автомобилях Niva появятся шильдики Lada. Таким образом, модельный ряд российской марки пополнится вторым классическим внедорожником.

История GM-АвтоВАЗ началась в 2001 году, когда General Motors, АвтоВАЗ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились создать совместное предприятие. Общая сумма инвестиций в проект составила 338,2 млн долларов. В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров, а его акции распределили между двумя оставшимися участниками – доля каждого из них выросла до 50%.

Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС.


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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
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Развод и девичья фамилия: Chevrolet Niva вновь станет «Ладой»
{{material_128154}}Смена собственника никак не отразится на работе рядовых сотрудников. В течение переходного периода Niva будет выпускаться под брендом Chevrolet. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами пока останутся неизменными. В перспективе компанию GM-АвтоВАЗ переименуют, а на автомобилях Niva появятся шильдики Lada. Таким образом, модельный ряд российской марки пополнится вторым классическим внедорожником.История GM-АвтоВАЗ началась в 2001 году, когда General Motors, АвтоВАЗ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились создать совместное предприятие. Общая сумма инвестиций в проект составила 338,2 млн долларов. В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров, а его акции распределили между двумя оставшимися участниками – доля каждого из них выросла до 50%.Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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