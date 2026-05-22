Разворот на перекрестках в 2026 году: штрафы, правила и типичные ошибки

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 14:45

Разворот на перекрестке: новые правила, штрафы и нюансы для водителей в 2026 году

В 2026 году правила разворота на перекрестках стали еще актуальнее: изменились штрафы, появились новые требования к маневру и знакам. Водителям важно знать, где разрешен разворот, как избежать ошибок и что грозит за нарушение.

В 2026 году разворот на перекрестках стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских водителей из-за ужесточения штрафов и новых требований к маневру. Даже небольшая ошибка теперь может обернуться серьезными последствиями.

Перекресток по ПДД РФ — это место пересечения или разветвления дорог на одном уровне, при этом выезды с прилегающих территорий перекрестками не считаются. Именно здесь чаще всего возникают сложные дорожные ситуации.

Существует несколько типов перекрестков: крестообразные, Х-образные, Т-образные, Y-образные и круговые, каждый требует особого подхода. На круговом преимущество у тех, кто уже движется по кругу, на Т-образном — у транспорта на главной дороге.

Перекрестки бывают регулируемыми (ориентируйтесь на светофор или регулировщика) и нерегулируемыми (учитывайте приоритет дорог и правило «помехи справа»).

Разворот на перекрестке разрешен, если нет запрещающих знаков и опасной ситуации, но двигаться задним ходом запрещено — за это предусмотрен штраф. Перед маневром убедитесь в отсутствии знака, запрещающего разворот.

Запрещено разворачиваться на пешеходных переходах, мостах, эстакадах, в тоннелях, на железнодорожных переездах, а также при видимости менее 100 метров. Игнорирование знаков («Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение прямо») — частая причина штрафов.

Разворот выполняется из крайнего левого положения: на регулируемом перекрестке займите левый ряд, дождитесь зеленого сигнала; на нерегулируемом — уступайте транспорту и следуйте знакам; на круговом — въезжайте с левого ряда и проезжайте полный круг; на Т-образном — действуйте по ситуации, не выезжая за разметку.

Штрафы в 2026 году: за игнорирование знаков или разметки — 1500–2250 рублей; за выезд на встречную полосу — 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев; за разворот в запрещенных местах вне перекрестка — 500 рублей. При фиксации камерой штраф обычно составляет 1500–2250 рублей.

Водителям следует занимать крайнее левое положение, не выезжать на встречную полосу, рассчитывать траекторию без движения назад и всегда оценивать безопасность маневра. Соблюдение правил убережет от штрафов и повысит безопасность на дорогах.

