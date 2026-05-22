Разворот на перекрестках в 2026 году: штрафы, правила и типичные ошибки

22 мая 2026, 14:45
Разворот на перекрестке: новые правила, штрафы и нюансы для водителей в 2026 году
Разворот на перекрестке: новые правила, штрафы и нюансы для водителей в 2026 году
В 2026 году правила разворота на перекрестках стали еще актуальнее: изменились штрафы, появились новые требования к маневру и знакам. Водителям важно знать, где разрешен разворот, как избежать ошибок и что грозит за нарушение.
В 2026 году разворот на перекрестках стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских водителей из-за ужесточения штрафов и новых требований к маневру. Даже небольшая ошибка теперь может обернуться серьезными последствиями.
Перекресток по ПДД РФ — это место пересечения или разветвления дорог на одном уровне, при этом выезды с прилегающих территорий перекрестками не считаются. Именно здесь чаще всего возникают сложные дорожные ситуации.
Существует несколько типов перекрестков: крестообразные, Х-образные, Т-образные, Y-образные и круговые, каждый требует особого подхода. На круговом преимущество у тех, кто уже движется по кругу, на Т-образном — у транспорта на главной дороге.
Перекрестки бывают регулируемыми (ориентируйтесь на светофор или регулировщика) и нерегулируемыми (учитывайте приоритет дорог и правило «помехи справа»).
Разворот на перекрестке разрешен, если нет запрещающих знаков и опасной ситуации, но двигаться задним ходом запрещено — за это предусмотрен штраф. Перед маневром убедитесь в отсутствии знака, запрещающего разворот.
Запрещено разворачиваться на пешеходных переходах, мостах, эстакадах, в тоннелях, на железнодорожных переездах, а также при видимости менее 100 метров. Игнорирование знаков («Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение прямо») — частая причина штрафов.
Разворот выполняется из крайнего левого положения: на регулируемом перекрестке займите левый ряд, дождитесь зеленого сигнала; на нерегулируемом — уступайте транспорту и следуйте знакам; на круговом — въезжайте с левого ряда и проезжайте полный круг; на Т-образном — действуйте по ситуации, не выезжая за разметку.
Штрафы в 2026 году: за игнорирование знаков или разметки — 1500–2250 рублей; за выезд на встречную полосу — 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев; за разворот в запрещенных местах вне перекрестка — 500 рублей. При фиксации камерой штраф обычно составляет 1500–2250 рублей.
Водителям следует занимать крайнее левое положение, не выезжать на встречную полосу, рассчитывать траекторию без движения назад и всегда оценивать безопасность маневра. Соблюдение правил убережет от штрафов и повысит безопасность на дорогах.
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:55
Питбайки в 2026: новые правила, штрафы и где теперь можно ездить
В 2026 году статус питбайков в России изменился: теперь для езды по дорогам нужны права и регистрация, а за нарушение - серьезные штрафы. Разбираемся, где можно кататься, когда потребуется удостоверение и что грозит родителям несовершеннолетних.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:06
Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед
В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 17:28
Три беспилотника сбиты ПВО над Ленинградской областью ночью 22 мая
В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:46
ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России
В России зафиксирован заметный рост аварий с электросамокатами: число происшествий и пострадавших увеличилось, а регионы вводят новые ограничения. Какие города оказались в лидерах антирейтинга, что стало причиной всплеска и как власти реагируют на ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только мегаполисов, но и небольших городов.Читать далее
-
22.05.2026, 16:36
Ветряная турбина Shine 2.0: портативная энергия для гаджетов и электростанций
Shine 2.0 - компактная ветряная турбина, способная заряжать не только смартфоны, но и портативные электростанции. Новинка весит всего 1,4 кг, работает даже при облачной погоде и обещает до 50 Вт мощности. Почему это решение может стать незаменимым для путешественников и владельцев техники - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:55
Питбайки в 2026: новые правила, штрафы и где теперь можно ездить
В 2026 году статус питбайков в России изменился: теперь для езды по дорогам нужны права и регистрация, а за нарушение - серьезные штрафы. Разбираемся, где можно кататься, когда потребуется удостоверение и что грозит родителям несовершеннолетних.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:06
Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед
В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 17:28
Три беспилотника сбиты ПВО над Ленинградской областью ночью 22 мая
В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:46
ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России
В России зафиксирован заметный рост аварий с электросамокатами: число происшествий и пострадавших увеличилось, а регионы вводят новые ограничения. Какие города оказались в лидерах антирейтинга, что стало причиной всплеска и как власти реагируют на ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только мегаполисов, но и небольших городов.Читать далее
-
22.05.2026, 16:36
Ветряная турбина Shine 2.0: портативная энергия для гаджетов и электростанций
Shine 2.0 - компактная ветряная турбина, способная заряжать не только смартфоны, но и портативные электростанции. Новинка весит всего 1,4 кг, работает даже при облачной погоде и обещает до 50 Вт мощности. Почему это решение может стать незаменимым для путешественников и владельцев техники - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее