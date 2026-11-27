27 ноября 2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.
Если водитель под знаком 3.18.2 повернет на примыкающую улицу, ему грозит штраф от 1500 до 2250 рублей, сообщает njcar.ru. Знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» запрещает именно поворот налево на ближайшем пересечении проезжих частей, но сам по себе не запрещает разворот. Назначение знаков 3.18.2 и 3.19 установлено Правилами дорожного движения РФ.
Разницу подсказывает форма стрелки. На знаке 3.18.2 ее наконечник после изгиба направлен влево. На знаке 3.19 стрелка описывает траекторию разворота и указывает в сторону, откуда приехал водитель. Знак 3.19 «Разворот запрещен» прямо запрещает этот маневр в зоне своего действия.
За разворот под знаком 3.19 предусмотрен такой же штраф, как за запрещенный поворот налево: от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ. Верховный суд относит к нарушениям по этой норме поворот налево или разворот вопреки требованиям знаков и разметки, в том числе знаков 3.18.2 и 3.19, а также 5.15.1 и 5.15.2. Это разъяснение содержится в постановлении Пленума Верховного суда. Поэтому отсутствие знака 3.19 само по себе не означает, что разворот разрешен: ограничение может задавать другой знак или разметка.
Развернуться можно, если правила допускают маневр в этом месте и другие дорожные знаки или разметка ему не препятствуют. Положение автомобиля в крайнем левом ряду само по себе запрета не устанавливает. Перед маневром необходимо учитывать конфигурацию перекрестка и общие требования ПДД.
Отдельно необходимо смотреть на указатель над полосой. Знак 5.15.2 «Направления движения по полосе» задает разрешенное направление именно из занимаемой полосы. Если на нем показано движение только прямо, водитель должен проехать перекресток в этом направлении и не вправе развернуться из этой полосы. Для такого запрета отдельный знак 3.19 не требуется.
Перед маневром важно оценить не только знак, запрещающий поворот. Стрелка над полосой может предписывать проезд прямо, а разметка или другие знаки могут запрещать разворот. Если действует хотя бы одно из этих ограничений, водителю следует продолжить движение и выбрать другое разрешенное место для разворота.
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