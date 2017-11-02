2 ноября 2017, 09:59

Транспортной развязке с КАД в Мурино – быть!

Проект долгожданного строительства дорожной развязки с Кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино начинает обретать какие-то внятные очертания. Бюджет Ленинградской области намерен поделиться суммой в 250 млн рублей, которых должно хватить для реализации I этапа.
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Транспортной развязке с КАД в Мурино – быть!

Документом за подписью губернатора 47-го региона Александра Дрозденко предусмотрено проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора.

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Объект уже включен в Адресную инвестиционную программу Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на период до конца 2020 года.  Общая стоимость строительства развязки составит почти 1 млрд рублей. При этом объект будет возводиться в рамках государственно-частного партнёрства области и компаний-застройщиков, работающих на территории Мурино и Нового Девяткино.

А пока суть да дело, Комитету по дорожному хозяйству поручено в постоянном режиме отслеживать работу светофорного поста на перекрестке Шоссейной улицы (дорога из Бугров), где ранее было перенастроен временной режим работы.

Заметим, что поэтапный план улучшения транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино предусматривает обустройство проезда под Кольцевой автодорогой и строительство обхода в створе Гражданского проспекта. «Прокол» под КАДом уже открыт - в начале октября. Специалисты-дорожники говорят, что это позволило существенно разгрузить транспортные потоки в быстро растущем жилом квартале.

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Транспортной развязке с КАД в Мурино – быть!
Документом за подписью губернатора 47-го региона Александра Дрозденко предусмотрено проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора.{{material_121203}} Объект уже включен в Адресную инвестиционную программу Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на период до конца 2020 года.  Общая стоимость строительства развязки составит почти 1 млрд рублей. При этом объект будет возводиться в рамках государственно-частного партнёрства области и компаний-застройщиков, работающих на территории Мурино и Нового Девяткино.А пока суть да дело, Комитету по дорожному хозяйству поручено в постоянном режиме отслеживать работу светофорного поста на перекрестке Шоссейной улицы (дорога из Бугров), где ранее было перенастроен временной режим работы.Заметим, что поэтапный план улучшения транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино предусматривает обустройство проезда под Кольцевой автодорогой и строительство обхода в створе Гражданского проспекта. «Прокол» под КАДом уже открыт - в начале октября. Специалисты-дорожники говорят, что это позволило существенно разгрузить транспортные потоки в быстро растущем жилом квартале.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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