Транспортной развязке с КАД в Мурино – быть!
Документом за подписью губернатора 47-го региона Александра Дрозденко предусмотрено проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора.
А пока суть да дело, Комитету по дорожному хозяйству поручено в постоянном режиме отслеживать работу светофорного поста на перекрестке Шоссейной улицы (дорога из Бугров), где ранее было перенастроен временной режим работы.
Заметим, что поэтапный план улучшения транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино предусматривает обустройство проезда под Кольцевой автодорогой и строительство обхода в створе Гражданского проспекта. «Прокол» под КАДом уже открыт - в начале октября. Специалисты-дорожники говорят, что это позволило существенно разгрузить транспортные потоки в быстро растущем жилом квартале.
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