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19 марта 2020, 08:29

Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит «Возрождение»

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Фото: КРТИ
«ПО «Возрождение» выиграло конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом в Санкт-Петербурге.
Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение

Фото: КРТИ

Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение

Фото: КРТИ

Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение

Фото: КРТИ

Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение

Фото: КРТИ

Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение
Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение
Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение
Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит Возрождение

Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

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Стоимость работ на объекте оценивается в нынешних деньгах в 8,19 млрд рублей. Их, по идее, должно хватить на то, чтобы построить эстакаду длиной 661,52 метра, путепровод длиной 924 метра, пешеходный мост длиной 93 метра и 4 пешеходных тоннеля. Разработка рабочей документации также ложится на плечи победителя конкурса.

О данном объекте говорят уже давно, но воз, как водится, и ныне там. Развязка в указанном месте городу нужна – ее строительство обеспечит завершение формирования широтной магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги (А-118) на участке от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.

Плюс должна повыситься эффективность работы другой развязки - на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, которая за 3 года работы показала свою эффективность.

Когда новую развязку введут в строй (а произойти это должно в середине ноября 2023 года), будет дан толчок развитию автомобильных подходов к грузовому терминалу аэропорта «Пулково» и совершенствованию транспортных связей грузо-формирующих объектов Северной столицы с трассой М-10 «Россия».

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Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит «Возрождение»
Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.{{material_118999}} Стоимость работ на объекте оценивается в нынешних деньгах в 8,19 млрд рублей. Их, по идее, должно хватить на то, чтобы построить эстакаду длиной 661,52 метра, путепровод длиной 924 метра, пешеходный мост длиной 93 метра и 4 пешеходных тоннеля. Разработка рабочей документации также ложится на плечи победителя конкурса.О данном объекте говорят уже давно, но воз, как водится, и ныне там. Развязка в указанном месте городу нужна – ее строительство обеспечит завершение формирования широтной магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги (А-118) на участке от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе. Плюс должна повыситься эффективность работы другой развязки - на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, которая за 3 года работы показала свою эффективность. Когда новую развязку введут в строй (а произойти это должно в середине ноября 2023 года), будет дан толчок развитию автомобильных подходов к грузовому терминалу аэропорта «Пулково» и совершенствованию транспортных связей грузо-формирующих объектов Северной столицы с трассой М-10 «Россия».
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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