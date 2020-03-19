Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построит «Возрождение»
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Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
О данном объекте говорят уже давно, но воз, как водится, и ныне там. Развязка в указанном месте городу нужна – ее строительство обеспечит завершение формирования широтной магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги (А-118) на участке от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.
Плюс должна повыситься эффективность работы другой развязки - на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, которая за 3 года работы показала свою эффективность.
Когда новую развязку введут в строй (а произойти это должно в середине ноября 2023 года), будет дан толчок развитию автомобильных подходов к грузовому терминалу аэропорта «Пулково» и совершенствованию транспортных связей грузо-формирующих объектов Северной столицы с трассой М-10 «Россия».
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