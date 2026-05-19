Сколько на самом деле стоит новая Lada Granta, на которой комфортно ездить — с кондиционером и усилителем руля

Реальная стоимость новой Лады Гранта: сколько стоит комфортная комплектация

Лада Гранта остается самым доступным новым автомобилем российского рынка, но базовая цена не гарантирует комфорт. Разбираемся, сколько стоит версия с кондиционером и нужными опциями, и почему итоговая сумма часто превышает миллион рублей.

В 2026 году Лада Гранта по-прежнему будет считаться самым доступным новым автомобилем на российском рынке. Однако привлекательная цена в 780 тысяч рублей, которую можно встретить на официальном сайте, оказывается доступной только при минимальном оснащении. На примере базовой версии «Стандарт Плюс» за эти деньги предлагается минимум опций: 90-сильный двигатель, АБС, электрические стеклоподъёмники передних дверей и розетка. О кондиционере или усилителе руля речь не идёт.

Если не воспользоваться доступными скидками (трейд-ин, кредитные программы и прочие), предпочтительная цена такой Гранты уже составляет 850 тысяч рублей. А с учётом дилерских наценок на дополнительные аксессуары — сетки, коврики, мелкие доработки — итоговая сумма легко доходит до 900–950 тысяч. Уровень оснащения этого варианта остаётся низким, и для повседневной эксплуатации такой автомобиль вряд ли подойдёт тем, кто рассчитывает на базовый комфорт.

Переход к более оснащённым версиям неизбежен для тех, кто хочет получить хотя бы кондиционер и подушку безопасности пассажира. Комплектация «Классик Кондиционер» стоит 1 068 000 рублей, а «Комфорт» — уже 1 101 000 рублей. В этих версиях есть электрорегулировка и обогрев зеркал, бортовой компьютер, подголовники на втором ряду, а в «Комфорте» — простая аудиосистема и подогрев передних сидений. За дополнительные 30 тысяч рублей разница между двумя комплектами сводится к наличию музыки и обогрева кресел.

Если же нужен автомобиль с расширенным набором опций — мультимедийной системой, камерой заднего вида, задними датчиками парковки — имеет смысл рассматривать комплектацию «Практик» за 1 218 000 рублей или «Клуб» за 1 290 000 рублей. Здесь уже есть противотуманные фары, климатическая система, круиз-контроль и литые диски. Для кузова лифтбек цены ещё выше: «Классик Кондиционер» — 1 098 000 рублей, топовая версия — 1 324 000 рублей.

При сопоставлении Лады Гранты с другими бюджетными моделями становится очевидным, что психологический барьер в миллион рублей уже давно преодолён. Покупка этой версии имеет смысл: за те же деньги можно найти подержанную Калину или Приору в хорошем состоянии и получить больше опций за меньшую сумму. Для тех, кто рассматривает Гранту как рабочую машину или семейный автомобиль, разумно сразу ориентироваться на комплектации от 1,1 до 1,3 миллиона рублей.

В 2026 году Лада Гранта продолжит удерживать статус народного автомобиля, но теперь даже за минимальный комфорт приходится платить больше. Это отражает влияние на рынок: рост цен, сокращение количества доступных новых моделей и смещение спроса в сторону подержанных машин. Для покупателей важна не только стартовая цена, но и реальные затраты на комплектацию, чтобы избежать разочарования после покупки.

