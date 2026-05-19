Сколько на самом деле стоит новая Lada Granta, на которой комфортно ездить — с кондиционером и усилителем руля

19 мая 2026, 07:58
Реальная стоимость новой Лады Гранта: сколько стоит комфортная комплектация
Лада Гранта остается самым доступным новым автомобилем российского рынка, но базовая цена не гарантирует комфорт. Разбираемся, сколько стоит версия с кондиционером и нужными опциями, и почему итоговая сумма часто превышает миллион рублей.
В 2026 году Лада Гранта по-прежнему будет считаться самым доступным новым автомобилем на российском рынке. Однако привлекательная цена в 780 тысяч рублей, которую можно встретить на официальном сайте, оказывается доступной только при минимальном оснащении. На примере базовой версии «Стандарт Плюс» за эти деньги предлагается минимум опций: 90-сильный двигатель, АБС, электрические стеклоподъёмники передних дверей и розетка. О кондиционере или усилителе руля речь не идёт.
Если не воспользоваться доступными скидками (трейд-ин, кредитные программы и прочие), предпочтительная цена такой Гранты уже составляет 850 тысяч рублей. А с учётом дилерских наценок на дополнительные аксессуары — сетки, коврики, мелкие доработки — итоговая сумма легко доходит до 900–950 тысяч. Уровень оснащения этого варианта остаётся низким, и для повседневной эксплуатации такой автомобиль вряд ли подойдёт тем, кто рассчитывает на базовый комфорт.
Переход к более оснащённым версиям неизбежен для тех, кто хочет получить хотя бы кондиционер и подушку безопасности пассажира. Комплектация «Классик Кондиционер» стоит 1 068 000 рублей, а «Комфорт» — уже 1 101 000 рублей. В этих версиях есть электрорегулировка и обогрев зеркал, бортовой компьютер, подголовники на втором ряду, а в «Комфорте» — простая аудиосистема и подогрев передних сидений. За дополнительные 30 тысяч рублей разница между двумя комплектами сводится к наличию музыки и обогрева кресел.
Если же нужен автомобиль с расширенным набором опций — мультимедийной системой, камерой заднего вида, задними датчиками парковки — имеет смысл рассматривать комплектацию «Практик» за 1 218 000 рублей или «Клуб» за 1 290 000 рублей. Здесь уже есть противотуманные фары, климатическая система, круиз-контроль и литые диски. Для кузова лифтбек цены ещё выше: «Классик Кондиционер» — 1 098 000 рублей, топовая версия — 1 324 000 рублей.
При сопоставлении Лады Гранты с другими бюджетными моделями становится очевидным, что психологический барьер в миллион рублей уже давно преодолён. Покупка этой версии имеет смысл: за те же деньги можно найти подержанную Калину или Приору в хорошем состоянии и получить больше опций за меньшую сумму. Для тех, кто рассматривает Гранту как рабочую машину или семейный автомобиль, разумно сразу ориентироваться на комплектации от 1,1 до 1,3 миллиона рублей.
В 2026 году Лада Гранта продолжит удерживать статус народного автомобиля, но теперь даже за минимальный комфорт приходится платить больше. Это отражает влияние на рынок: рост цен, сокращение количества доступных новых моделей и смещение спроса в сторону подержанных машин. Для покупателей важна не только стартовая цена, но и реальные затраты на комплектацию, чтобы избежать разочарования после покупки.
17.05.2026, 12:47
Какие электронные системы делают LADA Granta настоящим компьютером на колесах
В LADA Granta внедрено множество электронных модулей. Они отвечают за комфорт и безопасность. Узнайте, как технологии меняют привычный автомобиль. Откройте для себя новые возможности.Читать далее
14.05.2026, 08:46
Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые важны каждому водителю
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие перемены действительно заметны, а что осталось прежним? Почему этот рестайлинг обсуждают все, кто выбирает бюджетный автомобиль в 2026 году.Читать далее
14.05.2026, 07:16
Почему подержанная Lada Vesta с гарантией становится выгоднее новой Granta
Рост цен на новые автомобили в 2026 году вынуждает покупателей искать альтернативы среди подержанных моделей. Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается интереснее новой Granta по оснащению, безопасности и удобству. Разбираемся, в чем ключевые отличия и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
12.05.2026, 08:39
Плюсы и минусы Lada Granta: что скрывает бюджетный автомобиль российского рынка
Lada Granta остается одним из самых доступных автомобилей в России, но за низкой ценой скрываются как очевидные преимущества, так и серьезные компромиссы. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе этой модели и почему она до сих пор востребована среди водителей.Читать далее
12.05.2026, 01:29
Названы регионы России, где быстрее всего купить новый автомобиль
Эксперты выяснили, где россияне быстрее всего приобретают новые машины. Сравнили зарплаты и цены. Результаты удивили многих. Подробности в нашем материале.Читать далее
08.05.2026, 19:05
Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга
Свежий анализ рынка показал, что жителям некоторых регионов России удается накопить на новую машину заметно быстрее, чем москвичам. Эксперты изучили зарплаты и цены на популярные модели, чтобы выяснить, где покупка автомобиля становится реальностью быстрее всего. Почему эти данные важны именно сейчас - в материале.Читать далее
08.05.2026, 11:40
Продажи Лада Гранта: бьют реконд: почему российский бестселлер вне конкуренции
Лада Гранта уверенно удерживает лидерство на российском рынке, несмотря на рост популярности китайских моделей. Эксперты отмечают уникальное сочетание цены, простоты обслуживания и доступности запчастей, что делает этот автомобиль вне конкуренции в своем сегменте. Почему Гранта остается выбором номер один для россиян - в нашем материале.Читать далее
08.05.2026, 08:01
7 седанов до 500 тысяч рублей: какие б/у авто реально проедут еще 100 тысяч км
Эксперты журнала «За рулем» разобрали, какие седаны на вторичном рынке способны без серьезных вложений пройти еще 100 тысяч километров. Почему именно эти модели оказались в списке, какие у них слабые места и на что обратить внимание при покупке - рассказываем подробно. Мало кто знает, что даже за 500 тысяч рублей можно найти надежный вариант, если знать, где искать и что проверять.Читать далее
08.05.2026, 07:35
Проблемы Lada Granta: шесть слабых мест, которые нельзя игнорировать
Lada Granta остается лидером российского рынка, но за доступной ценой скрываются компромиссы в надежности. Эксперты выделяют основные уязвимости модели, которые могут повлиять на выбор и эксплуатацию автомобиля. Разбираемся, почему эти нюансы актуальны именно сейчас.Читать далее
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
