Сколько на самом деле стоит новая Lada Granta, на которой комфортно ездить — с кондиционером и усилителем руля

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 07:58

Реальная стоимость новой Лады Гранта: сколько стоит комфортная комплектация

Реальная стоимость новой Лады Гранта: сколько стоит комфортная комплектация

Сколько на самом деле стоит новая Lada Granta, на которой комфортно ездить — с кондиционером и усилителем руля

Реальная стоимость новой Лады Гранта: сколько стоит комфортная комплектация

Лада Гранта остается самым доступным новым автомобилем российского рынка, но базовая цена не гарантирует комфорт. Разбираемся, сколько стоит версия с кондиционером и нужными опциями, и почему итоговая сумма часто превышает миллион рублей.

Лада Гранта остается самым доступным новым автомобилем российского рынка, но базовая цена не гарантирует комфорт. Разбираемся, сколько стоит версия с кондиционером и нужными опциями, и почему итоговая сумма часто превышает миллион рублей.

В 2026 году Лада Гранта по-прежнему будет считаться самым доступным новым автомобилем на российском рынке. Однако привлекательная цена в 780 тысяч рублей, которую можно встретить на официальном сайте, оказывается доступной только при минимальном оснащении. На примере базовой версии «Стандарт Плюс» за эти деньги предлагается минимум опций: 90-сильный двигатель, АБС, электрические стеклоподъёмники передних дверей и розетка. О кондиционере или усилителе руля речь не идёт.

Если не воспользоваться доступными скидками (трейд-ин, кредитные программы и прочие), предпочтительная цена такой Гранты уже составляет 850 тысяч рублей. А с учётом дилерских наценок на дополнительные аксессуары — сетки, коврики, мелкие доработки — итоговая сумма легко доходит до 900–950 тысяч. Уровень оснащения этого варианта остаётся низким, и для повседневной эксплуатации такой автомобиль вряд ли подойдёт тем, кто рассчитывает на базовый комфорт.

Переход к более оснащённым версиям неизбежен для тех, кто хочет получить хотя бы кондиционер и подушку безопасности пассажира. Комплектация «Классик Кондиционер» стоит 1 068 000 рублей, а «Комфорт» — уже 1 101 000 рублей. В этих версиях есть электрорегулировка и обогрев зеркал, бортовой компьютер, подголовники на втором ряду, а в «Комфорте» — простая аудиосистема и подогрев передних сидений. За дополнительные 30 тысяч рублей разница между двумя комплектами сводится к наличию музыки и обогрева кресел.

Если же нужен автомобиль с расширенным набором опций — мультимедийной системой, камерой заднего вида, задними датчиками парковки — имеет смысл рассматривать комплектацию «Практик» за 1 218 000 рублей или «Клуб» за 1 290 000 рублей. Здесь уже есть противотуманные фары, климатическая система, круиз-контроль и литые диски. Для кузова лифтбек цены ещё выше: «Классик Кондиционер» — 1 098 000 рублей, топовая версия — 1 324 000 рублей.

При сопоставлении Лады Гранты с другими бюджетными моделями становится очевидным, что психологический барьер в миллион рублей уже давно преодолён. Покупка этой версии имеет смысл: за те же деньги можно найти подержанную Калину или Приору в хорошем состоянии и получить больше опций за меньшую сумму. Для тех, кто рассматривает Гранту как рабочую машину или семейный автомобиль, разумно сразу ориентироваться на комплектации от 1,1 до 1,3 миллиона рублей.

В 2026 году Лада Гранта продолжит удерживать статус народного автомобиля, но теперь даже за минимальный комфорт приходится платить больше. Это отражает влияние на рынок: рост цен, сокращение количества доступных новых моделей и смещение спроса в сторону подержанных машин. Для покупателей важна не только стартовая цена, но и реальные затраты на комплектацию, чтобы избежать разочарования после покупки.

Интересно, что вопрос выбора доступного автомобиля для российских условий остается актуальным уже не первый год. Например, в материале о практичных моделях также учитываются дополнительные цены, комплектация и комфорт водителей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Красноярск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться