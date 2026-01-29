Вышло исследование: почему данные о вместимости багажника часто расходятся с реальностью

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 04:27

Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.

Покупка автомобиля — всегда компромисс между желаниями и реальностью, но когда речь заходит о багажнике, многие рассчитывают на честные цифры в технических характеристиках. Однако, как выяснил 110km.ru, недавняя масштабная проверка показала: доверять этим данным безоговорочно не стоит. Для тех, кто часто перевозит крупные вещи или просто не любит неприятных сюрпризов, эта новость может стать поводом пересмотреть свои приоритеты при выборе машины.

Эксперты ADAC провели независимую оценку вместимости багажников почти трех сотен современных моделей. Результаты оказались неожиданными: разница между заявленными производителями и фактическими объемами иногда достигает 350 литров. Особенно часто завышенные показатели встречаются у премиальных брендов, где маркетинговые уловки становятся частью имиджа. В то же время среди бюджетных автомобилей расхождения минимальны — например, у популярного кроссовера Dacia Duster реальный объем даже немного превышает заявленный.

Причина кроется в отсутствии единого стандарта измерения. Каждый производитель волен сам выбирать, как считать литры: кто-то включает в расчет нишу для запаски, кто-то измеряет до потолка, а кто-то — только до полки. В итоге покупатель получает красивые цифры на бумаге, которые мало что говорят о реальной вместимости. Для объективной оценки специалисты используют методику с заполнением багажника специальными кубиками из пеноматериала, что позволяет получить честный результат, пригодный для сравнения между разными машинами.

Фото: freepik.ru

Особое внимание стоит уделять моделям премиум-класса. Здесь разница между обещанным и действительным может быть особенно заметна. Например, у одного из популярных немецких кроссоверов разница составила почти 250 литров — это целый чемодан, который не поместится в багажник, несмотря на уверения в рекламных буклетах. Такая ситуация может стать неприятным сюрпризом для тех, кто привык доверять бренду и не проверяет все лично.

Покупателям советуют не полагаться только на цифры в спецификациях. Лучше всего при тест-драйве попробовать загрузить в багажник самые габаритные вещи, которые планируется возить — будь то детская коляска, велосипед или комплект шин. Кроме того, важно учитывать не только объем, но и удобство погрузки: высоту порога, ширину проема, наличие дополнительных ниш и крючков для сумок. Эти детали часто оказываются важнее, чем лишние литры на бумаге.

Еще один момент, который часто упускают из виду — максимальная допустимая нагрузка. Даже если багажник кажется просторным, перегружать машину не стоит: это влияет на управляемость и безопасность. Специалисты советуют заранее уточнять этот параметр и не превышать его, особенно в дальних поездках.

В целом, ситуация с завышенными объемами багажников — не просто маркетинговый трюк, а реальная проблема для покупателей. Пока не появится единый стандарт измерения, автомобилистам придется проявлять бдительность и не верить на слово даже самым известным брендам. Практический подход и внимательность при выборе — вот что действительно поможет избежать разочарований.

Ранее были названы пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи.

Упомянутые модели: Dacia Duster (500 000 Р)
Упомянутые марки: Dacia
