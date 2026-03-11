Названа точная сумма: сколько рублей съедает 100 км пути на электромобиле в 2026

11 марта 2026, 04:31
Сколько реально стоит проехать 100 км на электромобиле в 2026 году
Сколько реально стоит проехать 100 км на электромобиле в 2026 году
Стоимость поездки на электромобиле по России зависит не только от тарифа на электроэнергию, но и от особенностей модели, погодных условий и стиля вождения. Эксперты отмечают, что итоговая сумма может удивить даже опытных водителей. Почему расходы на 100 км могут отличаться в разы - разбираемся в деталях.
Вопрос о том, сколько на самом деле стоит проехать 100 километров на электромобиле, сегодня волнует не только владельцев новых машин, но и тех, кто только задумывается о переходе на электротягу. В 2026 году электромобили в России продолжат набирать популярность, а вместе с этим возрастает и желанием понять выгоду эксплуатации таких автомобилей.
Ключевой параметр - стоимость электроэнергии. В среднем по стране тарифы колеблются от 15 до 20 рублей за кВт·ч, однако в зависимости от региона разница может быть весьма ощутимой. Например, в Москве зарядка на ЭЗС обходится примерно в 16,8 рублей за кВт·ч, в Санкт-Петербурге - 18,89 рублей, в Екатеринбурге - 17,44 рублей, а в Новосибирске - всего 11,48 рублей за кВт·ч. Это значит, что суммарная электроэнергия за 100 км пути будет разной.
Второй критичный момент - технические характеристики самого электромобиля. Большинство современных моделей потребляют от 15 до 20 кВт·ч на 100 км, но этот показатель может меняться в зависимости от массы автомобиля, аэродинамики и даже типа шин. Не стоит забывать и о влиянии стиля вождения: резкое ускорение, частые остановки и высокая скорость увеличивают потребление энергии.
Однако на практике расходы могут оказаться выше расчетных. Зимой, когда температура опускается ниже нуля, система обогрева салона и аккумулятор начинают потреблять дополнительную энергию. Поездки по пересеченной местности, грунтовым дорогам или в горах также приводят к увеличению расхода. Даже такие мелочи, как включенная музыка или кондиционер, могут добавить несколько лишних киловатт к общему счету.
Еще один фактор – скорость. При движении свыше 100 км/ч сопротивление воздуха увеличивается в геометрической прогрессии, и электромобиль начинает «съедать» заряд заметно быстрее. В результате, если вы часто ездите по трассе на высокой скорости, общая стоимость поездки может превысить средние значения.
В итоге, по расчетам специалистов, средняя стоимость поездки на 100 км на электромобиле в России составляет около 275 рублей. Но эта цифра - лишь ориентир: в реальности общая сумма зависит от количества деталей, которые не всегда очевидны с первого взгляда. Для тех, кто планирует пересесть на электромобиль, важно учитывать не только тарифы на электроэнергию, но и особенности эксплуатации в конкретных регионах, в том числе погодные условия.
Похожие материалы
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:41
Mazda CX-5 закрепилась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
В 2026 году Mazda CX-5 удивила рынок, заняв одну из ведущих позиций среди новых автомобилей в России. Эксперты анализируют, почему именно эта модель оказалась вне конкуренции, несмотря на санкционные ограничения и отсутствие официальных поставок. Какие особенности сделали CX-5 столь востребованной - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:24
Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание качеству и адаптируют автомобили под суровые условия страны. Почему это важно для автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:18
Opel Corsa GSE 2027: электрокар с акцентом на спорт и новые детали для Европы
Opel готовит к выходу Corsa GSE - электрический хот-хэтч, который появится в продаже в конце 2026 года. Новинка уже проходит финальные испытания в Германии и обещает стать заметным игроком в сегменте компактных электромобилей. Почему этот автомобиль может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 18:09
Бежевая краска в интерьере: как подобрать правильный оттенок
Бежевый — это не «просто бежевый». Один оттенок может сделать комнату тёплой и солнечной, другой — строгой и прохладной, третий вдруг уйдёт в розовинку при лампах. Почему один и тот же цвет в каталоге и на стене — два разных мира? Разбираем подтоны (кремовый, пудровый, зеленоватый), LRV, метамерию и как не ошибиться даже без дизайнера → пробный выкрас обязателен! Читать далее
-
10.03.2026, 18:02
Почему УАЗы исключили из списка разрешенных автомобилей для такси в России
С 1 марта 2026 года изменились требования к автомобилям для такси. В перечне Минпромторга не оказалось УАЗов. Эксперты объяснили причины такого решения. Узнайте, какие модели теперь разрешены.Читать далее
-
10.03.2026, 17:52
Почему хранение аккумулятора в тепле может привести к опасным последствиям
Многие водители зимой забирают аккумулятор домой. Это кажется безопасным решением. Но такой подход может обернуться серьезными рисками. Разбираемся, почему привычка может быть опасной.Читать далее
-
10.03.2026, 17:29
Почему покупатели Lada выбирают Тольятти вместо местных автосалонов
Многие автолюбители отправляются за новой Lada в Тольятти. Причины такого выбора удивляют. В материале раскрываются детали и неожиданные нюансы. Узнайте, почему этот город остается магнитом для покупателей.Читать далее
Похожие материалы
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:41
Mazda CX-5 закрепилась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
В 2026 году Mazda CX-5 удивила рынок, заняв одну из ведущих позиций среди новых автомобилей в России. Эксперты анализируют, почему именно эта модель оказалась вне конкуренции, несмотря на санкционные ограничения и отсутствие официальных поставок. Какие особенности сделали CX-5 столь востребованной - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:24
Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание качеству и адаптируют автомобили под суровые условия страны. Почему это важно для автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:18
Opel Corsa GSE 2027: электрокар с акцентом на спорт и новые детали для Европы
Opel готовит к выходу Corsa GSE - электрический хот-хэтч, который появится в продаже в конце 2026 года. Новинка уже проходит финальные испытания в Германии и обещает стать заметным игроком в сегменте компактных электромобилей. Почему этот автомобиль может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 18:09
Бежевая краска в интерьере: как подобрать правильный оттенок
Бежевый — это не «просто бежевый». Один оттенок может сделать комнату тёплой и солнечной, другой — строгой и прохладной, третий вдруг уйдёт в розовинку при лампах. Почему один и тот же цвет в каталоге и на стене — два разных мира? Разбираем подтоны (кремовый, пудровый, зеленоватый), LRV, метамерию и как не ошибиться даже без дизайнера → пробный выкрас обязателен! Читать далее
-
10.03.2026, 18:02
Почему УАЗы исключили из списка разрешенных автомобилей для такси в России
С 1 марта 2026 года изменились требования к автомобилям для такси. В перечне Минпромторга не оказалось УАЗов. Эксперты объяснили причины такого решения. Узнайте, какие модели теперь разрешены.Читать далее
-
10.03.2026, 17:52
Почему хранение аккумулятора в тепле может привести к опасным последствиям
Многие водители зимой забирают аккумулятор домой. Это кажется безопасным решением. Но такой подход может обернуться серьезными рисками. Разбираемся, почему привычка может быть опасной.Читать далее
-
10.03.2026, 17:29
Почему покупатели Lada выбирают Тольятти вместо местных автосалонов
Многие автолюбители отправляются за новой Lada в Тольятти. Причины такого выбора удивляют. В материале раскрываются детали и неожиданные нюансы. Узнайте, почему этот город остается магнитом для покупателей.Читать далее