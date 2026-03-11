Названа точная сумма: сколько рублей съедает 100 км пути на электромобиле в 2026

Сколько реально стоит проехать 100 км на электромобиле в 2026 году

Стоимость поездки на электромобиле по России зависит не только от тарифа на электроэнергию, но и от особенностей модели, погодных условий и стиля вождения. Эксперты отмечают, что итоговая сумма может удивить даже опытных водителей. Почему расходы на 100 км могут отличаться в разы - разбираемся в деталях.

Вопрос о том, сколько на самом деле стоит проехать 100 километров на электромобиле, сегодня волнует не только владельцев новых машин, но и тех, кто только задумывается о переходе на электротягу. В 2026 году электромобили в России продолжат набирать популярность, а вместе с этим возрастает и желанием понять выгоду эксплуатации таких автомобилей.

Ключевой параметр - стоимость электроэнергии. В среднем по стране тарифы колеблются от 15 до 20 рублей за кВт·ч, однако в зависимости от региона разница может быть весьма ощутимой. Например, в Москве зарядка на ЭЗС обходится примерно в 16,8 рублей за кВт·ч, в Санкт-Петербурге - 18,89 рублей, в Екатеринбурге - 17,44 рублей, а в Новосибирске - всего 11,48 рублей за кВт·ч. Это значит, что суммарная электроэнергия за 100 км пути будет разной.

Второй критичный момент - технические характеристики самого электромобиля. Большинство современных моделей потребляют от 15 до 20 кВт·ч на 100 км, но этот показатель может меняться в зависимости от массы автомобиля, аэродинамики и даже типа шин. Не стоит забывать и о влиянии стиля вождения: резкое ускорение, частые остановки и высокая скорость увеличивают потребление энергии.

Однако на практике расходы могут оказаться выше расчетных. Зимой, когда температура опускается ниже нуля, система обогрева салона и аккумулятор начинают потреблять дополнительную энергию. Поездки по пересеченной местности, грунтовым дорогам или в горах также приводят к увеличению расхода. Даже такие мелочи, как включенная музыка или кондиционер, могут добавить несколько лишних киловатт к общему счету.

Еще один фактор – скорость. При движении свыше 100 км/ч сопротивление воздуха увеличивается в геометрической прогрессии, и электромобиль начинает «съедать» заряд заметно быстрее. В результате, если вы часто ездите по трассе на высокой скорости, общая стоимость поездки может превысить средние значения.

В итоге, по расчетам специалистов, средняя стоимость поездки на 100 км на электромобиле в России составляет около 275 рублей. Но эта цифра - лишь ориентир: в реальности общая сумма зависит от количества деталей, которые не всегда очевидны с первого взгляда. Для тех, кто планирует пересесть на электромобиль, важно учитывать не только тарифы на электроэнергию, но и особенности эксплуатации в конкретных регионах, в том числе погодные условия.