Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

4 января 2026, 17:53

Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км

Сколько стоит владеть китайским кроссовером — неожиданные нюансы и советы

Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.

Китайские автомобили уже давно перестали быть редкостью на российских дорогах, и Haval уверенно занял место среди лидеров сегмента. Однако приобретение современного автомобиля раскрывает не только его преимущества, но и предстоящие расходы на обслуживание. На примере трёх популярных моделей бренда — Jolion, F7 и H9 — можно понять, во что реально обходится их содержание и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать неожиданных трат.

Фото: Haval 

Haval Jolion часто выбирают молодые семьи и те, кто ценит соотношение цены и качества. Автомобиль радует оформлением, просторным салоном и богатой комплектацией. Он демонстрирует уверенное поведение как в городе, так и на трассе, особенно в полноприводной версии. Однако за внешней простотой скрывается нюанс: преселективная роботизированная трансмиссия с мокрыми сцеплениями требует осторожного обращения.

Агрессивная езда, перегрев или несвоевременная замена масла могут привести к дорогостоящему ремонту. Расходы на техническое обслуживание за 70 000 км составляют около 107 000 рублей. При этом экономить на маслах и расходниках не рекомендуется, так как это может привести к отказу в гарантийном обслуживании. Сцепление стоит проверять уже после 40 000 км, а масло менять чаще регламента при активной езде или частых пробках.

Фото: Haval 

Haval F7 предлагает больше простора, комфорта и улучшенную шумоизоляцию. Цифровая приборная панель и мультимедиа с большим экраном создают ощущение более высокого класса. Однако здесь тоже есть свои особенности: сенсорный экран иногда может работать с задержками, а датчики парковки требуют своевременного обновления прошивки и калибровки. Обслуживание за 70 000 км обойдётся примерно в 110 000 рублей. Подвеска F7, несмотря на комфорт, чувствительна к плохим дорогам и перегрузкам, поэтому амортизаторы и пружины рекомендуется проверять каждые 30-40 тысяч километров.

Фото: Haval

Haval H9 — это уже полноценный внедорожник с семью местами, пневмоподвеской и высокой проходимостью. Однако за такой комфорт и возможности приходится платить повышенным вниманием к ходовой части. Большой вес и эксплуатация в сложных условиях требуют регулярной проверки амортизаторов, компрессора и воздушных баллонов пневмосистемы. Суммарные затраты на ТО за 70 000 км составят около 109 000 рублей, а тщательная профилактика подвески поможет избежать более серьёзных затрат в будущем.

Таким образом, общие расходы на обслуживание до 70 000 км для Jolion, F7 и H9 составляют 107, 110 и 109 тысяч рублей соответственно, что в среднем равняется примерно 1,8 рубля за километр. Разница между моделями незначительна, но важно помнить, что экономить на регулярном ТО и оригинальных деталях не стоит — это залог безопасности и долгой службы автомобиля. Китайские кроссоверы сегодня уверенно конкурируют с корейскими и японскими аналогами, а по соотношению цены и качества часто предлагают выгодные условия. Jolion подойдёт для тех, кто ищет компактность и экономичность, F7 — для ценителей пространства и комфорта, а H9 — для любителей приключений и больших семей.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Haval H9 (от 2 299 900 Р), Haval F7 (от 1 809 000 Р)
