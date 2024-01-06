«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
«Ребята, сказать, что я в шоке – ничего не сказать! Changan CS55 – рабочая лошадка. Сейчас будете ржать. Педаль газа просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик и это педаль просто сломалась. Она пластиковая», – возмутилась женщина.
Редакция «Южного автомобиля» обратилась в российскую пресс-службу Changan с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получила. Напомним, кроссовер Changan CS55 с 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. стоит от 1 989 900 рублей.
-
15.10.2023, 15:42
Самые дешевые новые машины с «автоматом» в России в октябре 2023 года
Автоматические коробки передач постепенно завоевывают российский авторынок. Доля автомобилей с такой удобной в условиях плотного городского трафика опцией постепенно увеличивается. Однако стоят машины с «автоматом» заметно дороже версий с «механикой».Читать далее
-
06.08.2021, 01:04
Названы цены нового кроссовера Changan CS55 Plus: до конца года он должен добраться до России
Новый Changan CS55 Plus дебютировал на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года, но с ценами автопроизводитель определился только сейчас. В российском представительстве марки пообещали привезти новинку и в нашу страну.Читать далее
-
13.01.2021, 22:58
Changan убрал с российского рынка сразу два кроссовера
Китайская компания Changan завершила в нашей стране продажи двух кроссоверов. С российского сайта марки пропала информация о Changan CS35 и Changan CS75. Их поставки прекратились еще в 2020 году. Но скоро у дилеров появятся новые модели.Читать далее
-
15.12.2020, 00:28
Changan привезет в 2021 году в Россию четыре новинки
Китайская компания Changan позитивно оценивает перспективы российского авторынка и планирует предложить отечественным покупателям сразу четыре новинки. Две из них представляют собой рестайлинговые версии уже известных в России моделей, а две другие – абсолютно новые автомобили.Читать далее
-
24.03.2020, 17:07
В автомобили Changan начали устанавливать антибактериальные фильтры
Китайская компания Changan рассказала, что на все свои новые автомобили уже с марта текущего года начала устанавливать антибактериальные фильтры повышенного класса «PM0.1».Читать далее
-
14.01.2020, 20:04
Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз
Российский офис Changan рассказал об успехах в 2019 году. В декабре дилеры китайской марки реализовали в нашей стране 619 автомобилей или на 4 662% больше, чем в декабре 2018-го.Читать далее
-
15.10.2023, 15:42
Самые дешевые новые машины с «автоматом» в России в октябре 2023 года
Автоматические коробки передач постепенно завоевывают российский авторынок. Доля автомобилей с такой удобной в условиях плотного городского трафика опцией постепенно увеличивается. Однако стоят машины с «автоматом» заметно дороже версий с «механикой».Читать далее
-
06.08.2021, 01:04
Названы цены нового кроссовера Changan CS55 Plus: до конца года он должен добраться до России
Новый Changan CS55 Plus дебютировал на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года, но с ценами автопроизводитель определился только сейчас. В российском представительстве марки пообещали привезти новинку и в нашу страну.Читать далее
-
13.01.2021, 22:58
Changan убрал с российского рынка сразу два кроссовера
Китайская компания Changan завершила в нашей стране продажи двух кроссоверов. С российского сайта марки пропала информация о Changan CS35 и Changan CS75. Их поставки прекратились еще в 2020 году. Но скоро у дилеров появятся новые модели.Читать далее
-
15.12.2020, 00:28
Changan привезет в 2021 году в Россию четыре новинки
Китайская компания Changan позитивно оценивает перспективы российского авторынка и планирует предложить отечественным покупателям сразу четыре новинки. Две из них представляют собой рестайлинговые версии уже известных в России моделей, а две другие – абсолютно новые автомобили.Читать далее
-
24.03.2020, 17:07
В автомобили Changan начали устанавливать антибактериальные фильтры
Китайская компания Changan рассказала, что на все свои новые автомобили уже с марта текущего года начала устанавливать антибактериальные фильтры повышенного класса «PM0.1».Читать далее
-
14.01.2020, 20:04
Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз
Российский офис Changan рассказал об успехах в 2019 году. В декабре дилеры китайской марки реализовали в нашей стране 619 автомобилей или на 4 662% больше, чем в декабре 2018-го.Читать далее
- 2 039 000 РChangan CS55 2021 в Москве
- 1 888 000 РChangan CS55 2021 в Москве
- 1 640 000 РChangan CS55 2019 в Москве
- 1 719 000 РChangan CS55 2020 в Москве
- 1 948 000 РChangan CS55 2020 в Москве
- 2 220 000 РChangan CS55 2021 в Москве
- 2 402 150 РChangan CS55 2021 в Москве
- 1 869 900 РChangan CS55 2021 в Москве
- 1 599 000 РChangan CS55 2021 в Москве
- 1 788 000 РChangan CS55 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий