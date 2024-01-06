«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа

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Портал «Южный автомобиль» опубликовал курьезное и одновременно грустное видео, записанное хозяйкой кроссовера Changan CS55. По словам несчастной женщины, она всего лишь хотела поправить коврик в своем автомобиле, но нечаянно отломила педаль газа. Держатель был изготовлен из пластика, который на сильном морозе стал очень хрупким.

«Ребята, сказать, что я в шоке – ничего не сказать! Changan CS55 – рабочая лошадка. Сейчас будете ржать. Педаль газа просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик и это педаль просто сломалась. Она пластиковая», – возмутилась женщина.

Редакция «Южного автомобиля» обратилась в российскую пресс-службу Changan с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получила. Напомним, кроссовер Changan CS55 с 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. стоит от 1 989 900 рублей.

Упомянутые модели: Changan CS55 (от 1 269 900 Р )

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