Беруши, шведский стол и ретро-интерьеры: обзор круиза на «Константине Симонове»

Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход

Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».

Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».

Речные круизы по России становятся всё популярнее, но для многих этот формат отдыха до сих пор остаётся загадочным. Теплоходы, такие как «Константин Симонов», обеспечивают не просто перевозку между городами, а полноценную жизнь на воде — со своими плюсами и тонкостями.

Сам теплоход — это четырёхпалубное судно немецкой постройки, прошедшее реновацию в 2019 году. Несмотря на возраст, чистота и порядок поддерживаются на высоком уровне, а интерьеры в стиле ретро создают особую атмосферу. Экипаж подобран с учётом количества пассажиров: 129 сотрудников на 284 гостя, что обеспечивает внимательное обслуживание.

Каюты компактные, по размеру напоминают купе в поезде, но оснащены всем необходимым: санузел, душ, холодильник, телевизор, кондиционер с регулируемым освещением. Однако розеток всего две, и оба прибора — без удлинителя не обойтись. Для одного пассажира места достаточно, но вдвоём может быть тесновато, особенно если путешествовать с незнакомым человеком.

На борту есть бары, рестораны, открытая палуба, сауна, массажный кабинет, сувенирный киоск и медпункт. Врач доступен не только в экстренных ситуациях, но и для обычных консультаций. Развлечения организованы на любой вкус: мастер-классы, концерты, тематические вечера. Интернет работает стабильно, что позволяет совмещать отдых с удалённой работой.

День на теплоходе расписан по минутам: утренняя зарядка, завтрак «шведский стол», высадка на экскурсии, обед и ужин по заказному меню. Меню разнообразное, блюда не повторяются, всегда есть выбор между мясными, рыбными и вегетарианскими вариантами. После обеда — свободное время или участие в активных развлечениях, вечером — дискотеки и караоке.

Из минусов — слабая шумоизоляция: слышно соседей, радио и звуки с палубы. Радио можно выключить, но полностью избавиться от шума не получится, так что беруши — полезная вещь. Качка практически не ощущается, шум от двигателя заметен только при прохождении шлюзов, и то незначительно.

Атмосфера на борту удивляет: пассажиры быстро знакомятся, делятся советами и впечатлениями, обращаются друг к другу почти как старые знакомые. Это создаёт ощущение домашнего уюта, который редко встречается в других форматах путешествий.

Речные круизы в России чаще всего проходят по Волге, Оке, Каме и другим крупным рекам. Современные теплоходы предлагают разные маршруты — от коротких поездок на выходные до недельных туров. Такой формат подойдёт тем, кто ценит неспешный отдых, возможность увидеть провинциальные города и получить новые впечатления. В последние годы спрос на речные круизы растёт, особенно среди тех, кто ищет альтернативу зарубежным поездкам.