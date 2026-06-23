Беруши, шведский стол и ретро-интерьеры: обзор круиза на «Константине Симонове»

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 19:14

Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход

Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход

Беруши, шведский стол и ретро-интерьеры: обзор круиза на «Константине Симонове»

Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход

Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».

Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».

Речные круизы по России становятся всё популярнее, но для многих этот формат отдыха до сих пор остаётся загадочным. Теплоходы, такие как «Константин Симонов», обеспечивают не просто перевозку между городами, а полноценную жизнь на воде — со своими плюсами и тонкостями.

Сам теплоход — это четырёхпалубное судно немецкой постройки, прошедшее реновацию в 2019 году. Несмотря на возраст, чистота и порядок поддерживаются на высоком уровне, а интерьеры в стиле ретро создают особую атмосферу. Экипаж подобран с учётом количества пассажиров: 129 сотрудников на 284 гостя, что обеспечивает внимательное обслуживание.

Каюты компактные, по размеру напоминают купе в поезде, но оснащены всем необходимым: санузел, душ, холодильник, телевизор, кондиционер с регулируемым освещением. Однако розеток всего две, и оба прибора — без удлинителя не обойтись. Для одного пассажира места достаточно, но вдвоём может быть тесновато, особенно если путешествовать с незнакомым человеком.

На борту есть бары, рестораны, открытая палуба, сауна, массажный кабинет, сувенирный киоск и медпункт. Врач доступен не только в экстренных ситуациях, но и для обычных консультаций. Развлечения организованы на любой вкус: мастер-классы, концерты, тематические вечера. Интернет работает стабильно, что позволяет совмещать отдых с удалённой работой.

День на теплоходе расписан по минутам: утренняя зарядка, завтрак «шведский стол», высадка на экскурсии, обед и ужин по заказному меню. Меню разнообразное, блюда не повторяются, всегда есть выбор между мясными, рыбными и вегетарианскими вариантами. После обеда — свободное время или участие в активных развлечениях, вечером — дискотеки и караоке.

Из минусов — слабая шумоизоляция: слышно соседей, радио и звуки с палубы. Радио можно выключить, но полностью избавиться от шума не получится, так что беруши — полезная вещь. Качка практически не ощущается, шум от двигателя заметен только при прохождении шлюзов, и то незначительно.

Атмосфера на борту удивляет: пассажиры быстро знакомятся, делятся советами и впечатлениями, обращаются друг к другу почти как старые знакомые. Это создаёт ощущение домашнего уюта, который редко встречается в других форматах путешествий.

Речные круизы в России чаще всего проходят по Волге, Оке, Каме и другим крупным рекам. Современные теплоходы предлагают разные маршруты — от коротких поездок на выходные до недельных туров. Такой формат подойдёт тем, кто ценит неспешный отдых, возможность увидеть провинциальные города и получить новые впечатления. В последние годы спрос на речные круизы растёт, особенно среди тех, кто ищет альтернативу зарубежным поездкам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Саратов Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться