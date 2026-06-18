«Николай Карамзин»: стоит ли выбирать этот теплоход для круиза по Волге? Честный разбор отзывов и фактов

18 июня 2026, 05:47
Речной теплоход «Николай Карамзин»: обзор кают, ресторанов и открытых палуб
Речной теплоход «Николай Карамзин»: обзор кают, ресторанов и открытых палуб
Теплоход «Николай Карамзин» проекта 301 - один из заметных представителей пассажирского флота. В материале - детальный разбор кают, ресторанов и открытых палуб, а также особенности судна, которые важны для туристов и любителей речных круизов.
Теплоход «Николай Карамзин» — это четырехпалубный лайнер немецкой постройки 1981 года, который сегодня принадлежит компании «Мостуристфлот» и регулярно выходит на популярные речные маршруты, соединяя Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, городами Золотого кольца и Карелией.
Судно рассчитано на 309 пассажиров, а обслуживает его команда из 115 человек. Внутреннее пространство теплохода организовано так, чтобы предложить гостям разнообразные варианты размещения: от скромных одноместных и четырехместных кают до более просторных «Люксов» и «Полулюксов», причем во всех номерах есть душ, туалет, кондиционер, холодильник и телевизор. Общественная инфраструктура включает два ресторана, бар с танцполом, панорамный бар на верхней палубе, конференц-зал, музыкальный и читальный салоны, комнату для детей, солярий и даже тренажеры, а для бытовых мелочей предусмотрены гладильные комнаты и медицинский пункт. На борту работает Wi-Fi, хотя его качество может зависеть от зоны плавания.
Особенность «Николая Карамзина» в том, что его позиционируют как теплоход-пансионат, поэтому помимо стандартной экскурсионной программы гостям предлагают утреннюю зарядку, кислородные коктейли и фиточай, а питание построено по системе «шведский стол» на завтрак и комплексных обедов с ужинами, что, по мнению многих, делает рацион разнообразным и вкусным.
Что касается отзывов туристов, то общее впечатление от круизов на этом теплоходе складывается скорее положительное. Путешественники часто благодарят команду и директора круиза за искреннюю заботу и дружелюбную атмосферу, отмечая, что аниматоры стараются вовлечь в развлечения и взрослых, и детей, а экскурсии организованы грамотно и позволяют увидеть все ключевые достопримечательности без лишней суеты. Многие гости подчеркивают, что в каютах ежедневно проводится уборка, а на борту в целом поддерживается чистота и порядок.
Однако есть и немало нюансов, которые способны омрачить отдых, если не быть к ним готовым. В первую очередь туристы жалуются на технические неполадки: в некоторых каютах периодически появляется запах канализации, а сантехника работает с перебоями. Иногда персонал забывает об уборке, и гостям приходится напоминать о ней. В ресторанах во время «шведского стола» может не хватать блюд на всех желающих, а обслуживание официантов порой бывает медленным, из-за чего ужины затягиваются. Отдельной темой для критики становятся ранние подъемы: будильник звенит в семь утра даже в те дни, когда экскурсия начинается только в десять, что лишает многих полноценного отдыха. Также звучат замечания по поводу качества кофе на борту и скудного ассортимента на завтрак — некоторые туристы считают, что выбор мог бы быть шире.
Стоит упомянуть и важный инцидент, который произошел в июле 2025 года: тогда в новостях сообщалось о массовом обращении 36 пассажиров этого теплохода с жалобами на тошноту и диарею, и прокуратура проводила проверку по факту возможного отравления. Конечно, это единичный случай, но он напоминает о том, что даже на комфортабельном лайнере могут случаться форс-мажоры, поэтому перед покупкой путевки стоит внимательно следить за свежими новостями и официальными заявлениями перевозчика, а также изучать отзывы именно по вашему маршруту и дате отправления, чтобы понимать, какие сюрпризы возможны в конкретный рейс.
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