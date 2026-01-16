Глянцевый стиль возвращается – что скрывает обновленный облик болидов?

16 января 2026, 16:17
Red Bull и Racing Bulls показали новые ливреи для сезона Формулы-1 2026 года
Red Bull и Racing Bulls показали новые ливреи для сезона Формулы-1 2026 года
Red Bull удивил фанатов сменой внешнего вида болида. Команда отказалась от матового синего цвета. Новый дизайн вдохновлен дебютным сезоном 2005 года. Racing Bulls тоже не остались в стороне. Что ждет поклонников в 2026 году?
В мире Формулы-1 перемены происходят нечасто, особенно когда речь идет о внешнем облике болидов. Но в 2026 году Red Bull решился на смелый шаг: команда полностью обновила ливрею, впервые за долгие годы отказавшись от привычного матового синего цвета. Теперь болид сверкает глянцем, и в его линии угадываются отсылки к самому первому сезону Red Bull в Формуле-1, когда команда только начинала свой путь в 2005 году.
Red Bull практически не менял свой фирменный стиль, лишь изредка добавляя новые элементы из-за спонсорских соглашений или ради особых событий, связанных с Honda. Но теперь, когда на горизонте появился новый технический регламент и свежие вызовы, в Red Bull решили, что команда встряхнет не только техническую, но и визуальную составляющую. Глянцевый блеск, яркие акценты и возвращение к истокам – все это создает впечатление, что Red Bull готовится к новому этапу борьбы за титул.
