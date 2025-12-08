Неосторожные слова в соцсетях привели к увольнению сотрудницы телеканала

8 декабря 2025, 22:54
Редактор «Москва 24» лишилась работы после скандала с видео о самолете
Редактор «Москва 24» лишилась работы после скандала с видео о самолете
Сотрудница телеканала оказалась в центре скандала. Ее высказывания вызвали бурную реакцию. Руководство приняло незамедлительные меры. Подробности инцидента раскрыты в нашем материале.
Вечером 3 декабря в Московской области произошел инцидент с пассажирским авиалайнером, который вынудил экипаж принять экстренные меры. На борту Boeing 777-200 находились более четырехсот человек, и после подачи сигнала бедствия самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Перед этим экипажу пришлось сжечь топливо, чтобы снизить риски при приземлении.
Как сообщает Gazeta.SPb, пока специалисты разбирались в причинах происшествия, в социальных сетях появилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На записи сотрудница телеканала «Москва 24» цинично высказалась, выразив надежду на развитие событий, которые могли бы стать поводом для оперативной работы журналистов. Эти слова быстро распространились по интернету и вызвали волну критики среди пользователей.
Реакция руководства телеканала не заставила себя ждать. Представители «Москва 24» подчеркнули, что подобное поведение не соответствует профессиональным стандартам и не может быть оправдано никакими обстоятельствами. В официальном заявлении телеканал принес извинения зрителям за действия сотрудницы и сообщил о ее немедленном увольнении.
Скандал вокруг высказываний редактора стал предметом обсуждения не только среди коллег по цеху, но и в широкой общественности. Многие отметили, что подобные инциденты подчеркивают важность этики в журналистике. Телеканал был вынужден принять жесткие меры, чтобы продемонстрировать свою позицию и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.
Этот случай стал напоминанием о том, насколько важно соблюдать профессиональные границы и быть ответственным за свои слова, особенно в публичном пространстве. Для многих представителей медиаиндустрии произошедшее стало поводом задуматься о последствиях неосторожных высказываний и необходимости поддерживать высокий уровень доверия аудитории.
Похожие материалы
-
07.12.2025, 12:48
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.Читать далее
-
04.12.2025, 12:51
Суд Парижа рассмотрит иск к FIA: выборы президента под вопросом
Судебная тяжба вокруг президентских выборов FIA набирает обороты. Французский суд назначил слушание на 2026 год. В деле замешаны громкие имена и спорные правила. Итоги могут изменить расстановку сил.Читать далее
-
04.12.2025, 08:02
Трамп разрешил автоконцернам выпускать более «грязные» машины
В США меняют правила для машин. Автопроизводители получили новые свободы. Экологи бьют тревогу. Водителей ждут большие перемены. Узнайте, что это значит для всех.Читать далее
-
03.12.2025, 17:59
Дизайнер JLR создал самый спорный концепт-кар года и лишился работы спустя год
JLR неожиданно рассталась с главным дизайнером. Причины увольнения держатся в секрете. Компания не комментирует ситуацию. Вокруг последнего концепта разгорелись споры. Что ждет бренд после громкой отставки?Читать далее
-
03.12.2025, 14:12
Перевозчиков предупредили о штрафах до 500 тысяч за отказ инвалидам
Перевозчикам напомнили о серьезной ответственности. Штрафы могут достигать полумиллиона рублей. Это касается особых категорий пассажиров. Узнайте, кого это затронет. И куда можно пожаловаться.Читать далее
-
03.12.2025, 12:12
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул свой пост
В Jaguar Land Rover грядут перемены. Легендарный дизайнер покинул компанию. Его уход окутан тайной. Что ждет британские бренды дальше? Новая эра уже началась. Это может изменить все.Читать далее
-
02.12.2025, 09:52
Тото Вольф резко ответил на обвинения Марко в адрес Антонелли
Вокруг Mercedes разгорелся новый спор. Вольф не сдержал эмоций. Марко намекнул на нечестную игру пилота немецкой команды. Чем закончится эта история – пока загадка.Читать далее
-
01.12.2025, 08:27
Сын Хлои Кардашьян устроил хаос в салоне ее автомобиля: фото последствий
Хлои Кардашьян показала, что бывает, когда трехлетний сын остается в машине без присмотра. В салоне ее авто развернулся настоящий беспорядок. Звезда также поделилась подробностями о воспитании детей и отношениях с бывшим.Читать далее
-
30.11.2025, 09:38
Китайские летающие вертипорты: как VTOL меняют будущее городской мобильности
Новости о летающих аппаратах с вертикальным взлетом появляются все чаще. Китайские инженеры предлагают необычные решения для городской мобильности. Мобильные вертипорты могут изменить привычный транспорт. Что ждет нас в ближайшем будущем? Подробности в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 17:36
Суд отменил претензии ФАС к Пулково: парковка подорожает с 2025 года
В Пулково снова обсуждают рост цен на парковку. Суд неожиданно поддержал аэропорт. Решение ФАС оказалось под вопросом. Что теперь ждет автомобилистов и пассажиров?Читать далее
Похожие материалы
-
07.12.2025, 12:48
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.Читать далее
-
04.12.2025, 12:51
Суд Парижа рассмотрит иск к FIA: выборы президента под вопросом
Судебная тяжба вокруг президентских выборов FIA набирает обороты. Французский суд назначил слушание на 2026 год. В деле замешаны громкие имена и спорные правила. Итоги могут изменить расстановку сил.Читать далее
-
04.12.2025, 08:02
Трамп разрешил автоконцернам выпускать более «грязные» машины
В США меняют правила для машин. Автопроизводители получили новые свободы. Экологи бьют тревогу. Водителей ждут большие перемены. Узнайте, что это значит для всех.Читать далее
-
03.12.2025, 17:59
Дизайнер JLR создал самый спорный концепт-кар года и лишился работы спустя год
JLR неожиданно рассталась с главным дизайнером. Причины увольнения держатся в секрете. Компания не комментирует ситуацию. Вокруг последнего концепта разгорелись споры. Что ждет бренд после громкой отставки?Читать далее
-
03.12.2025, 14:12
Перевозчиков предупредили о штрафах до 500 тысяч за отказ инвалидам
Перевозчикам напомнили о серьезной ответственности. Штрафы могут достигать полумиллиона рублей. Это касается особых категорий пассажиров. Узнайте, кого это затронет. И куда можно пожаловаться.Читать далее
-
03.12.2025, 12:12
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул свой пост
В Jaguar Land Rover грядут перемены. Легендарный дизайнер покинул компанию. Его уход окутан тайной. Что ждет британские бренды дальше? Новая эра уже началась. Это может изменить все.Читать далее
-
02.12.2025, 09:52
Тото Вольф резко ответил на обвинения Марко в адрес Антонелли
Вокруг Mercedes разгорелся новый спор. Вольф не сдержал эмоций. Марко намекнул на нечестную игру пилота немецкой команды. Чем закончится эта история – пока загадка.Читать далее
-
01.12.2025, 08:27
Сын Хлои Кардашьян устроил хаос в салоне ее автомобиля: фото последствий
Хлои Кардашьян показала, что бывает, когда трехлетний сын остается в машине без присмотра. В салоне ее авто развернулся настоящий беспорядок. Звезда также поделилась подробностями о воспитании детей и отношениях с бывшим.Читать далее
-
30.11.2025, 09:38
Китайские летающие вертипорты: как VTOL меняют будущее городской мобильности
Новости о летающих аппаратах с вертикальным взлетом появляются все чаще. Китайские инженеры предлагают необычные решения для городской мобильности. Мобильные вертипорты могут изменить привычный транспорт. Что ждет нас в ближайшем будущем? Подробности в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 17:36
Суд отменил претензии ФАС к Пулково: парковка подорожает с 2025 года
В Пулково снова обсуждают рост цен на парковку. Суд неожиданно поддержал аэропорт. Решение ФАС оказалось под вопросом. Что теперь ждет автомобилистов и пассажиров?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве