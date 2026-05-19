Автомобили как искусство: лучшие экспонаты Concorso d’Eleganza 2026 на берегу озера Комо

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 14:06

Редчайшие авто мира: какие машины удивили на Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026

В Италии прошел конкурс, где показали уникальные автомобили, которые редко можно увидеть даже на фото. Эксперты и коллекционеры раскрыли детали, которые часто остаются за кадром. Какие машины стали самыми обсуждаемыми, почему их история важна именно сейчас и что удивило даже опытных знатоков - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей события на Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 - не просто очередная выставка. Это редкая возможность увидеть автомобили, которые определяли целые эпохи и до сих пор влияют на современные тренды. В условиях, когда интерес к истории и уникальным технологиям только растет, такие события становятся настоящим окном в мир автомобильной культуры, где каждая машина - не просто транспорт, а часть мировой истории.

Как сообщает Autonews, на берегу озера Комо в этом году собрались коллекционеры со всего мира, чтобы представить свои самые ценные экспонаты. Среди них оказались не только классические модели, но и концепты, которые когда-то были на грани фантастики. Каждый автомобиль здесь - это отдельная история, наполненная инженерными открытиями, смелыми решениями и судьбами людей, которые стояли за их созданием.

BMW 328 Bügelfalte: немецкая инженерия на грани возможного

Один из самых редких и необычных автомобилей выставки - BMW 328 Bügelfalte. Этот довоенный прототип создавался специально для гонки Mille Miglia 1940 года и отличался уникальной аэродинамикой. В отличие от других спортивных BMW того времени, Bügelfalte был построен прямо на заводе в Мюнхене, а не в итальянском ателье Touring. Его название - «складка на брюках» - появилось благодаря характерной линии на передних крыльях, которая стала визитной карточкой модели.

В конструкции широко использовались магниевые сплавы: из них делали не только кузовные панели, но и диски, а также каркасы сидений. Благодаря этому автомобиль был невероятно легким и быстрым для своего времени. После войны уникальный экземпляр оказался в СССР, а затем сменил нескольких владельцев. Специалисты BMW долгое время следили за его судьбой и даже создали точную копию. В 2010 году оригинал выставили на аукцион RM Auctions. В этом году BMW 328 Bügelfalte 1937 года был признан лучшим автомобилем выставки и удостоился главной награды Best of Show.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster: эволюция легенды

Зрители отдали свои симпатии родстеру Mercedes-Benz 300 SL. Эта модель стала не просто открытой версией знаменитого купе «Крыло чайки», а серьезно переработанным автомобилем. Инженеры Mercedes-Benz изменили трубчатую раму, что позволило отказаться от сложных дверей и сделать посадку более удобной. Кроме того, родстер получил стандартные стеклоподъемники, более мягкую подвеску и модернизированный шестицилиндровый двигатель.

Всего было выпущено около 210 таких машин, и именно они считаются вершиной развития серии W198. Сегодня Mercedes-Benz 300 SL Roadster - это не только символ эпохи, но и объект мечтаний коллекционеров по всему миру.

Volkswagen W12 Nardò: когда мечты становятся реальностью

В конце 1990-х концерн Volkswagen Group под руководством Фердинанда Пиеха решился на создание суперкара Volkswagen W12 Syncro. Машина дебютировала в Токио в 1997 году и сразу привлекла внимание своим 5,6-литровым двигателем W12, полным приводом и секвентальной коробкой передач. Дизайн разработал Джорджетто Джуджаро, а сам проект позже эволюционировал в W12 Nardò.

К 2001 году объем двигателя увеличили до 6,0 литра, мощность достигла 591 л.с., а масса составила всего 1200 кг. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды и мог преодолеть отметку в 350 км/ч. В октябре 2001 года на трассе Нардо суперкар установил девять рекордов, но Пиех настоял на новом достижении - преодолении средней скорости 300 км/ч за сутки. В феврале 2002 года Volkswagen W12 Nardò установил шесть мировых и шесть международных рекордов, включая среднюю скорость 322,891 км/ч за 24 часа.

Ferrari 250 GTO: реставрация как искусство

Ferrari 250 GTO получил приз за лучшую реставрацию. Эта модель создавалась в начале 1960-х для нового регламента чемпионата GT. За основу взяли Ferrari 250 GT Berlinetta, но инженеры серьезно переработали конструкцию: двигатель сместили глубже, подвеску модернизировали, а кузов полностью изменили ради лучшей аэродинамики. Аббревиатура GTO - Gran Turismo Omologata - позже использовалась только для Ferrari 288 GTO в 1980-х.

Всего было выпущено 36 экземпляров с трехлитровым V12 и еще три с мотором 4,0 литра. Каждый автомобиль собирался вручную, а кузовные детали отличались даже между машинами одной серии. Сегодня Ferrari 250 GTO - один из самых дорогих и желанных автомобилей в мире.

Isotta Fraschini 8C Monterosa: попытка возрождения

Isotta Fraschini - имя, которое ассоциируется с роскошью и престижем первой половины XX века. После войны компания попыталась вернуться на рынок с моделью Tipo 8C Monterosa. Это был технически необычный автомобиль с заднемоторной компоновкой и 3,4-литровым восьмицилиндровым двигателем, установленным сзади.

Однако успеха добиться не удалось. В годы Великой депрессии спрос на дорогие автомобили резко упал, а стоимость моделей Isotta Fraschini превышала 20 тысяч долларов - огромные деньги по тем временам. Финансовые трудности привели к тому, что в 1932 году Генри Форд даже пытался купить бренд, но сделка не состоялась. Кризис окончательно подорвал бизнес, и уже в 1934 году выпуск легковых машин прекратился. Работы над Monterosa начались в 1947 году, но из-за дефицита материалов и сложной ситуации после войны удалось собрать всего пять экземпляров.

Интересно, что многие коллекционеры, вдохновленные такими историями, все чаще обращают внимание на детали и подлинность реставрации. Как отмечают эксперты, именно такие нюансы становятся решающими при выборе автомобиля для инвестиций.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 еще раз доказал: автомобильная история - это не только про скорость и дизайн, но и про судьбы, технологии и смелость идти наперекор времени.

Упомянутые марки: BMW, Volkswagen, Ferrari, Ford
