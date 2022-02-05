Редчайшие Bentley, о существовании которых вы не подозревали
Turbo RT Mulliner
О Bentley Turbo R слышало большинство из тех, кто увлечен автомобилями. Но сейчас речь о куда более редкой модели – RT Mulliner, созданной на базе версий Turbo с продвинутыми опциями от ателье Mulliner. Машина получила V8 объемом 6,75 л, он выдавал до 400 л.с. и 590 Нм крутящего момента. Учитывая, что было создано всего 52 таких машины, потрясает то, насколько дешевые они сейчас – в Великобритании одна выставлена на продажу всего за 27,5 тыс. фунтов стерлингов.
Dominator
О первом внедорожнике Bentley – Bentayga – знают все. А вот о том, что бренд создал свой первый внедорожник специально для султана Брунея еще в 90-е годы, слышали немногие. Известный своей крупнейшей в мире коллекцией автомобилей, султан заказал и купил все 6 построенных на базе Range Rover моделей Dominator. Об этой модели практически ничего неизвестно, кроме цены – за каждый внедорожник султан заплатил 4,6 млн долларов.
Embricos Special 4 ¼ литра
Греческий автогонщик Андре Эмбрикос обратился в Bentley в середине 30-х годов прошлого века с просьбой построить для него автомобиль с обтекаемым кузовом, который он сможет использовать в гонках и повседневной жизни. В компании проконсультировались с французскими автопроизводителями Portout Carrossier и создали Embricos Special 4 ¼. На протяжении 10 лет этот уникальный автомобиль активно эксплуатировался, в том числе в гонках. В 1949 он даже занял 6 место в 24 часах Ле-Мана. Сейчас автомобиль хранится у частного коллекционера, иногда тот показывает его на мероприятиях вроде Pebble Beach.
Hunaudières
Эта модель родилась, когда Bentley был куплен VW Group и занимался «поиском себя» в новых условиях. Hunaudières стал ответом на замысел VW превратить Bentley в производителя суперкаров. Был создан только прототип, получивший 8-литровый W16 мощностью 623 л.с. В итоге большая часть этой разработки была отдана потом новому приобретению VW Group – Bugatti.
Java
Еще до покупки VW Group в Bentley размышляли над тем, как стать актуальным брендом для современного рынка. У них оставались модели вроде Turbo, которые давно пользовались популярностью, но все они были старыми. В 1994 они представили концепт Java, который был очень стильным и современным. В итоге была выпущена серия из 18 экземпляров, почти все скупил султан Брунея для себя и семьи. Кстати, построена модель была на модифицированном шасси BMW E34.
S3 Continental Mulliner Park Ward
S3 Continental – это одна из последних моделей, что собиралась полностью вручную. Она была невероятно популярна среди членов королевской семьи и знаменитостей. А версия Mulliner Park Ward вызвала бурю восторгов, потому что и любимое ателье Bentley Mulliner, и подразделение Rolls-Royce Park Ward сумели придать автомобилю еще большую колоритность. Всего было создано 312 экземпляров S3 Continental, но престижную модернизацию от Mulliner Park Ward получили лишь некоторые из них.
Buccaneer
Еще одна модель, полностью выкупленная султаном Брунея (все шесть штук). Это скоростное купе GT, чей дизайн во многом повторили в модели Continental GT, вышедшей на несколько лет позже. Поскольку по слухам это была одна из любимейших машин султана, он так никогда и не продал ни одной из шести, поэтому технические подробности машины неизвестны.
Mulsanne Grand Limousine
Одна из самых впечатляющих моделей в истории бренда. В 2021 году компания попала с ней в заголовки СМИ, выставив на продаж 5 автомобилей, созданных еще в 2015 году. Она получила их обратно от покупателя из ОАЭ, на машинах никогда никто не ездил, их даже так и не зарегистрировали. Эти «Бентли» оснащены двигателями V8 объемом 6,75 л, их мощность достигает 505 л.с., а крутящий момент 752 Нм, что делает их одними из самых быстрых лимузинов в мире.
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