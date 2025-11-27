Весенний калейдоскоп: уникальные цвета и невероятные экземпляры Muscle Car – какие Mopar удивили всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 19:44

Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025

MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.

В этом году на MCACN 2025 особое внимание привлекла экспозиция Spring Fever, где собрались самые яркие и редкие представители Mopar 1970 года. Организаторы сделали акцент на необычных цветах, которые в свое время стали визитной карточкой американских маслкаров. Весенние детали, такие как насыщенный зеленый и вызывающий розовый цвет, были доступны лишь ограниченное время, что делало эти автомобили настоящей редкостью.

Впервые палитра ярких цветов появилась у Chrysler в 1969 году. Тогда Додж получил контраст Bright Green, а Plymouth – Rallye Green. Уже в 1970 году гамма пополнилась еще двумя весенними цветами: Green Go (Sassy Grass) и Panther Pink (Мулен Руж). Именно на этих вариантах и ​​сосредоточилась экспозиция MCACN, собрав под одной крышей 16 необычных машин. Десять из них были окрашены в розовый цвет, и почти каждый экземпляр отличался тиражом или даже уникальностью.

Среди зеленых Mopar популярен Plymouth AAR Cuda в цвете Sassy Grass – по данным реестра, таких машин было выпущено всего 79. Dodge Charger 500 в том же оттенке оказался еще более редким: официально известно лишь в 27 экземплярах. Plymouth Road Runner с откидным верхом и зеленой окраской – один из 658 кабриолетов 1970 года, Dodge Super Bee в цвете Green Go – один из двадцати, причем до наших дней дожили только два.

Розовые Mopar, окрашенные в FM3, выглядят еще более редкими. Такой цвет был доступен всего несколько месяцев, и точное количество выпущенных машин пока неизвестно. Plymouth AAR Cuda в Мулен Руж – один из 62 зарегистрированных экземпляров, но в идеальном состоянии их осталось совсем немного. Plymouth Fury стал единственным полноразмерным автомобилем в этой гамме, причем это единственный известный C-body в таком цвете. Challenger T/A в розовом – еще одна жемчужина: эксперты говорят о 12 выпущенных экземплярах, один из которых недавно ушел с аукциона почти за 200 тысяч долларов.

Единственный кузов в экспозиции – Plymouth Duster 340 с черной крышей. По информации специалистов, таких машин было около 250, но при такой комбинации цвета и крыши, возможно, остался только этот экземпляр. Особое место заняли два Plymouth Hemi Cuda – единственные в его роде, отличающиеся типом трансмиссии. Одна оснащена четырехступенчатой ​​механикой и белым салоном, другая – автоматом и черным интерьером.

Challenger R/T с мотором 440 и красными малиновыми полосами, нанесенными на заводе, также оказался в центре внимания. Cuda-кабриолет с автоматом и мотором 340 – один из 155, а в Мулен Руж, вероятно, вообще единственный. Завершали экспозицию два Dodge Charger R/T с редким шестиствольным двигателем 440 V8. Один из них – с механикой, пакетом SE и розовой окраской, что делает его успешным. Второй – с автоматом, но не менее редкий благодаря цвету.

Весенний раздел MCACN 2025 стал настоящим праздником для поклонников классических Mopar. Десять из шестнадцати машин можно смело назвать эпохой маслкаров. Такие автомобили появляются редко на любых выставках, и увидеть их все вместе – уникальная возможность для ценителей американской классики.

Упомянутые марки: Dodge
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
