Владелец продает уникальный Corvette 1979 года с минимальным пробегом – почему спидометр удивил всех

1 декабря 2025, 18:49
Редчайший Chevrolet Corvette 1979 года с пробегом 4 617 миль выставлен на продажу
На продажу выставлен Chevrolet Corvette 1979 года с невероятно малым пробегом. Автомобиль простоял в гараже почти всю свою жизнь. Его спидометр удивил даже опытных коллекционеров. Почему машина почти не ездила и что скрывает ее история – читайте далее.
В мире коллекционных автомобилей встречаются подлинные жемчужины, и этот Chevrolet Corvette 1979 года выпуска — яркий тому пример. Автомобиль, сошедший с конвейера почти полвека назад, обладает поразительно малым пробегом — всего 4 617 миль. Подобная сохранность для легендарного спорткара той эпохи является исключительной, что и определяет его особую ценность в глазах коллекционеров.
Секрет столь низкого пробега кроется в истории долгого хранения. Согласно данным, Corvette был зарегистрирован в последний раз в 1981 году, проведя на дорогах лишь пару лет. После этого автомобиль занял место в сухом тёплом гараже, где и провёл большую часть своей жизни, практически не выезжая на улицу. Благодаря такому режиму машина сумела сохранить не только безупречный внешний вид, но и все заводские детали, что крайне важно для ценителей подлинности.
Показания спидометра стали сюрпризом даже для опытных специалистов. В то время как на большинстве автомобилей такого возраста пробег исчисляется сотнями тысяч миль, цифры на приборной панели этого Corvette выглядят почти как новые, подчёркивая уникальность экземпляра. Владелец подтверждает, что автомобиль никогда не подвергался реставрации — сохранены оригинальный салон, лакокрасочное покрытие и все ключевые элементы.
Внешне Corvette 1979 года выглядит безупречно: кузов не имеет следов коррозии, хромированные детали сияют, а салон практически не имеет следов износа. Под капотом установлен классический двигатель V8, который, несмотря на возраст, заводится без проблем. Все системы автомобиля исправны, что позволяет не только любоваться им, но и использовать по прямому назначению.
Такие автомобили появляются на рынке крайне редко, и каждый подобный экземпляр вызывает законный ажиотаж среди коллекционеров. Corvette конца 1970-х является символом американской автомобильной эпохи, а столь малый пробег делает этот конкретный автомобиль практически эталонным. Его появление — уникальная возможность пополнить коллекцию подлинно сохранившимся экземпляром. Ожидается, что интерес к машине будет очень высоким, ведь с каждым годом такие находки становятся всё большей редкостью. Для ценителей исторических спорткаров этот Corvette может стать воплощением мечты.
