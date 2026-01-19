Секреты самой дорогой Nova — почему коллекционеры сошли с ума?

19 января 2026, 15:47
Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму
Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе в Киссимми уникальный Chevrolet Yenko Nova 1969 года был продан за невероятные $852 500. Эта машина - одна из немногих сохранившихся. Ее история и состояние поразили даже опытных коллекционеров.
Аукцион Mecum в Киссимми в 2026 году стал настоящей сенсацией, когда одна из двух представленных Chevrolet Nova — Yenko Nova 1969 года — была продана за 852 500 долларов, установив новый мировой рекорд. Торги начались с впечатляющей отметки в 300 000 долларов и стремительно превысили предыдущий рекорд 2015 года в 450 000, после скачка до 750 000 долларов торги завершились с исторической суммой.
Такой ажиотаж объясняется уникальностью лота. Во-первых, подобных автомобилей сохранились буквально единицы. Во-вторых, этот экземпляр прошел полную реставрацию до заводских параметров с сохранением оригинального двигателя L72 V8 и механической коробки M21. В-третьих, машина имеет богатую гоночную историю 1970-х годов, когда она выступала на дрэг-рейсах под прозвищем «Моя копилка».
Yenko Nova — это легенда, рожденная благодаря инициативе дилера Дона Йенко. В конце 1960-х, обойдя запрет General Motors на установку крупных моторов в компактные модели через систему заказов COPO, он выпустил ограниченную партию из 38 Chevrolet Nova с 7-литровым двигателем мощностью 450 л.с. Каждый из этих автомобилей сегодня является объектом охоты для коллекционеров.
Конкретно этот экземпляр, окрашенный в красный цвет Fathom Green с фирменными полосами, был отреставрирован с максимальным вниманием к оригинальным спецификациям, что и обусловило его высочайшую ценность. На том же аукционе другие модели Nova, включая три экземпляра с мотором L78, были проданы за гораздо более скромные суммы — от 68 до 75 тысяч долларов, что лишь подчеркивает исключительность Yenko.
Эта сделка наглядно демонстрирует, как редкость, безупречная оригинальность и легендарная репутация формируют феноменальную стоимость на рынке коллекционных автомобилей. Каждый такой рекорд заставляет задуматься о том, где находится предел ценности для этих культовых машин.
Похожие материалы Шевроле
-
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
-
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.Читать далее
-
19.01.2026, 19:25
Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года
Команда Haas удивила болельщиков свежим обликом болида для 2026 года. Toyota усилила свое влияние, а дизайн стал ярче. Впереди новые испытания, обновленный состав и амбициозные цели. Интрига сезона только начинается.Читать далее
-
19.01.2026, 19:19
Порше 1979 года превратили в дом на колесах и теперь продают за 5000 долларов
Необычный проект: старый Porsche 924 стал полноценным автодомом. Автор идеи удивил даже опытных автолюбителей. Цена вызывает вопросы, а внешний вид - споры. Как такое возможно? Узнайте подробности.Читать далее
-
19.01.2026, 19:12
Heybike Ranger 3.0 Pro: электровелосипед года с отличной скоростью и комфортом
Электровелосипеды меняют представление о городском транспорте. Heybike Ranger 3.0 Pro выделяется среди конкурентов. Его дизайн и характеристики вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывает эта модель? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:07
Бразильский eVTOL Eve Air Mobility получил финансирование для выхода на рынок США
Бразильский eVTOL от Eve Air Mobility выходит на американский рынок. Компания Embraer поддерживает проект. Финансирование для ключевых поставщиков уже обеспечено. Подробности о развитии программы держатся в секрете. Что ждет рынок воздушных такси - интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 18:19
Iveco Daily: полноприводный автодом с зимним пакетом и шестью спальными местами
В Москве появился уникальный автодом Iveco Daily 2025 года. Он сочетает полный привод, дизельный мотор и зимний пакет. Внутри - шесть спальных мест и продуманная техника. Такой дом на колесах нечасто встретишь на дорогах.Читать далее
-
19.01.2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
-
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.Читать далее
-
19.01.2026, 19:25
Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года
Команда Haas удивила болельщиков свежим обликом болида для 2026 года. Toyota усилила свое влияние, а дизайн стал ярче. Впереди новые испытания, обновленный состав и амбициозные цели. Интрига сезона только начинается.Читать далее
-
19.01.2026, 19:19
Порше 1979 года превратили в дом на колесах и теперь продают за 5000 долларов
Необычный проект: старый Porsche 924 стал полноценным автодомом. Автор идеи удивил даже опытных автолюбителей. Цена вызывает вопросы, а внешний вид - споры. Как такое возможно? Узнайте подробности.Читать далее
-
19.01.2026, 19:12
Heybike Ranger 3.0 Pro: электровелосипед года с отличной скоростью и комфортом
Электровелосипеды меняют представление о городском транспорте. Heybike Ranger 3.0 Pro выделяется среди конкурентов. Его дизайн и характеристики вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывает эта модель? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:07
Бразильский eVTOL Eve Air Mobility получил финансирование для выхода на рынок США
Бразильский eVTOL от Eve Air Mobility выходит на американский рынок. Компания Embraer поддерживает проект. Финансирование для ключевых поставщиков уже обеспечено. Подробности о развитии программы держатся в секрете. Что ждет рынок воздушных такси - интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 18:19
Iveco Daily: полноприводный автодом с зимним пакетом и шестью спальными местами
В Москве появился уникальный автодом Iveco Daily 2025 года. Он сочетает полный привод, дизельный мотор и зимний пакет. Внутри - шесть спальных мест и продуманная техника. Такой дом на колесах нечасто встретишь на дорогах.Читать далее
-
19.01.2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.Читать далее