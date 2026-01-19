Секреты самой дорогой Nova — почему коллекционеры сошли с ума?

Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму

На аукционе в Киссимми уникальный Chevrolet Yenko Nova 1969 года был продан за невероятные $852 500. Эта машина - одна из немногих сохранившихся. Ее история и состояние поразили даже опытных коллекционеров.

Аукцион Mecum в Киссимми в 2026 году стал настоящей сенсацией, когда одна из двух представленных Chevrolet Nova — Yenko Nova 1969 года — была продана за 852 500 долларов, установив новый мировой рекорд. Торги начались с впечатляющей отметки в 300 000 долларов и стремительно превысили предыдущий рекорд 2015 года в 450 000, после скачка до 750 000 долларов торги завершились с исторической суммой.

Такой ажиотаж объясняется уникальностью лота. Во-первых, подобных автомобилей сохранились буквально единицы. Во-вторых, этот экземпляр прошел полную реставрацию до заводских параметров с сохранением оригинального двигателя L72 V8 и механической коробки M21. В-третьих, машина имеет богатую гоночную историю 1970-х годов, когда она выступала на дрэг-рейсах под прозвищем «Моя копилка».

Yenko Nova — это легенда, рожденная благодаря инициативе дилера Дона Йенко. В конце 1960-х, обойдя запрет General Motors на установку крупных моторов в компактные модели через систему заказов COPO, он выпустил ограниченную партию из 38 Chevrolet Nova с 7-литровым двигателем мощностью 450 л.с. Каждый из этих автомобилей сегодня является объектом охоты для коллекционеров.

Конкретно этот экземпляр, окрашенный в красный цвет Fathom Green с фирменными полосами, был отреставрирован с максимальным вниманием к оригинальным спецификациям, что и обусловило его высочайшую ценность. На том же аукционе другие модели Nova, включая три экземпляра с мотором L78, были проданы за гораздо более скромные суммы — от 68 до 75 тысяч долларов, что лишь подчеркивает исключительность Yenko.

Эта сделка наглядно демонстрирует, как редкость, безупречная оригинальность и легендарная репутация формируют феноменальную стоимость на рынке коллекционных автомобилей. Каждый такой рекорд заставляет задуматься о том, где находится предел ценности для этих культовых машин.