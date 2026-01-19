Секреты самой дорогой Nova — почему коллекционеры сошли с ума?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 15:47

Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму

Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму

Секреты самой дорогой Nova — почему коллекционеры сошли с ума?

Редчайший Chevrolet Yenko Nova 1969 года ушел с молотка за рекордную сумму

На аукционе в Киссимми уникальный Chevrolet Yenko Nova 1969 года был продан за невероятные $852 500. Эта машина - одна из немногих сохранившихся. Ее история и состояние поразили даже опытных коллекционеров.

На аукционе в Киссимми уникальный Chevrolet Yenko Nova 1969 года был продан за невероятные $852 500. Эта машина - одна из немногих сохранившихся. Ее история и состояние поразили даже опытных коллекционеров.

Аукцион Mecum в Киссимми в 2026 году стал настоящей сенсацией, когда одна из двух представленных Chevrolet Nova — Yenko Nova 1969 года — была продана за 852 500 долларов, установив новый мировой рекорд. Торги начались с впечатляющей отметки в 300 000 долларов и стремительно превысили предыдущий рекорд 2015 года в 450 000, после скачка до 750 000 долларов торги завершились с исторической суммой.

Такой ажиотаж объясняется уникальностью лота. Во-первых, подобных автомобилей сохранились буквально единицы. Во-вторых, этот экземпляр прошел полную реставрацию до заводских параметров с сохранением оригинального двигателя L72 V8 и механической коробки M21. В-третьих, машина имеет богатую гоночную историю 1970-х годов, когда она выступала на дрэг-рейсах под прозвищем «Моя копилка».

Yenko Nova — это легенда, рожденная благодаря инициативе дилера Дона Йенко. В конце 1960-х, обойдя запрет General Motors на установку крупных моторов в компактные модели через систему заказов COPO, он выпустил ограниченную партию из 38 Chevrolet Nova с 7-литровым двигателем мощностью 450 л.с. Каждый из этих автомобилей сегодня является объектом охоты для коллекционеров.

Конкретно этот экземпляр, окрашенный в красный цвет Fathom Green с фирменными полосами, был отреставрирован с максимальным вниманием к оригинальным спецификациям, что и обусловило его высочайшую ценность. На том же аукционе другие модели Nova, включая три экземпляра с мотором L78, были проданы за гораздо более скромные суммы — от 68 до 75 тысяч долларов, что лишь подчеркивает исключительность Yenko.

Эта сделка наглядно демонстрирует, как редкость, безупречная оригинальность и легендарная репутация формируют феноменальную стоимость на рынке коллекционных автомобилей. Каждый такой рекорд заставляет задуматься о том, где находится предел ценности для этих культовых машин.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Краснодар Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться