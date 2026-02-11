Почему уникальный Dodge Dart GTS 1969 года с редким V8 стал настоящей легендой среди коллекционеров и фанатов маслкаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 06:01

Dodge Dart GTS 1969 года - один из самых недооцененных маслкаров своего времени. Его редкая комплектация и история делают автомобиль настоящей находкой для ценителей классики. В чем секрет его уникальности и почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в материале.

В мире американских маслкаров конца 60-х годов имя Dodge Dart GTS редко звучит наравне с культовыми Plymouth Road Runner, Pontiac GTO Judge или Hemi Charger. Однако именно такие «темные лошадки» сегодня вызывают особый интерес у коллекционеров и ценителей дорогих автомобилей. В 1969 году Dodge Dart GTS в кузове кабриолет с большим двигателем V8 под капотом был настоящей сенсацией, но остался в тени более громких моделей. Сейчас же каждый сохранившийся экземпляр - это не просто машина, а часть автомобильной истории, которую можно встретить на дороге.

Главная особенность этого Dart - сочетание редкого кузова-кабриолета и мощного 383-кубового V8. В свое время такие автомобили выпускались ограниченным тиражом, и сегодня их практически не осталось в буквальном смысле. Владелец этого уникального экземпляра бережно хранит машину, и выезжает на ней только в исключительных случаях, чтобы не нанести вред оригинальным деталям и лакокрасочному покрытию. Каждый выезд превращается в настоящее событие для местных автолюбителей, ведь увидеть такой Dodge Dart GTS на улице – большая удача.

Интересно, что, несмотря на принадлежность к престижному клубу Scat Pack, Дарт был включен только в 1968 году, модель так и не получила широкой популярности. Причина кроется в том, что на фоне более агрессивных и раскрученных моделей, таких как Plymouth Barracuda или Mustang 428 Cobra Jet, Dart выглядел скромнее и не так часто мелькал в рекламных кампаниях. Тем не менее, именно эта сдержанность и делает его сегодня особенно ценным для тех, кто ищет неочевидные жемчужины среди классических маскаров.

Истории подобных автомобилей часто напоминают судьбу другого редкого кабриолета — Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass, который в последнее время стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. Его необычная комплектация и реставрация вызвали ажиотаж на аукционе, о чем рассказывалось в материале о редком кабриолете Plymouth Road Runner с уникальной историей . Подобная картина говорит о том, что даже модели, которые когда-то были второстепенными, могут стать настоящими звездами рынка классических автомобилей.

Сегодняшний Dodge Dart GTS 1969 года с большим мотором и открытым верхом – это не просто редкость, а символ эпохи, когда американский автопром создавал по-настоящему уникальные машины. Каждый такой автомобиль - это не только инвестиция, но и возможность прикоснуться к легенде, которая с каждым годом становится все более недосягаемой. И если вам когда-нибудь повезет встретить на дороге этот кабриолет, знайте: перед вами - живая история, которая бережно сохраняется энтузиастами во всем мире.

