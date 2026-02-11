Почему уникальный Dodge Dart GTS 1969 года с редким V8 стал настоящей легендой среди коллекционеров и фанатов маслкаров

11 февраля 2026, 06:01
Редчайший Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с большим мотором, который почти не видят на дорогах
Редчайший Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с большим мотором, который почти не видят на дорогах
Dodge Dart GTS 1969 года - один из самых недооцененных маслкаров своего времени. Его редкая комплектация и история делают автомобиль настоящей находкой для ценителей классики. В чем секрет его уникальности и почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в материале.
В мире американских маслкаров конца 60-х годов имя Dodge Dart GTS редко звучит наравне с культовыми Plymouth Road Runner, Pontiac GTO Judge или Hemi Charger. Однако именно такие «темные лошадки» сегодня вызывают особый интерес у коллекционеров и ценителей дорогих автомобилей. В 1969 году Dodge Dart GTS в кузове кабриолет с большим двигателем V8 под капотом был настоящей сенсацией, но остался в тени более громких моделей. Сейчас же каждый сохранившийся экземпляр - это не просто машина, а часть автомобильной истории, которую можно встретить на дороге.
Главная особенность этого Dart - сочетание редкого кузова-кабриолета и мощного 383-кубового V8. В свое время такие автомобили выпускались ограниченным тиражом, и сегодня их практически не осталось в буквальном смысле. Владелец этого уникального экземпляра бережно хранит машину, и выезжает на ней только в исключительных случаях, чтобы не нанести вред оригинальным деталям и лакокрасочному покрытию. Каждый выезд превращается в настоящее событие для местных автолюбителей, ведь увидеть такой Dodge Dart GTS на улице – большая удача.
Интересно, что, несмотря на принадлежность к престижному клубу Scat Pack, Дарт был включен только в 1968 году, модель так и не получила широкой популярности. Причина кроется в том, что на фоне более агрессивных и раскрученных моделей, таких как Plymouth Barracuda или Mustang 428 Cobra Jet, Dart выглядел скромнее и не так часто мелькал в рекламных кампаниях. Тем не менее, именно эта сдержанность и делает его сегодня особенно ценным для тех, кто ищет неочевидные жемчужины среди классических маскаров.
Истории подобных автомобилей часто напоминают судьбу другого редкого кабриолета — Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass, который в последнее время стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. Его необычная комплектация и реставрация вызвали ажиотаж на аукционе, о чем рассказывалось в материале о редком кабриолете Plymouth Road Runner с уникальной историей . Подобная картина говорит о том, что даже модели, которые когда-то были второстепенными, могут стать настоящими звездами рынка классических автомобилей.
Сегодняшний Dodge Dart GTS 1969 года с большим мотором и открытым верхом – это не просто редкость, а символ эпохи, когда американский автопром создавал по-настоящему уникальные машины. Каждый такой автомобиль - это не только инвестиция, но и возможность прикоснуться к легенде, которая с каждым годом становится все более недосягаемой. И если вам когда-нибудь повезет встретить на дороге этот кабриолет, знайте: перед вами - живая история, которая бережно сохраняется энтузиастами во всем мире.
Похожие материалы Додж
-
02.02.2026, 04:57
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.12.2025, 17:22
Редкий Dodge Dart 1969 года простоял 15 лет на свалке и сохранился почти в оригинале
Этот Dodge Dart 1969 года удивляет своим состоянием. Машина простояла на свалке 15 лет, но сохранила оригинальные детали и заводской мотор. Владелец восстановил авто без полной реставрации. История настоящего выжившего классика интригует и вдохновляет.Читать далее
-
23.10.2025, 19:46
Редкий Dodge Dart 440 1962 года сохранился с оригинальной краской и историей
Этот автомобиль сохранил свой внешний вид с 1962 года. Его история полна неожиданных поворотов. Почему он вызывает споры среди ценителей? Оцените редкость и узнаете, что скрывает этот Dodge.Читать далее
-
28.09.2025, 20:02
Редкий Dodge Dart 1968 года с мотором Hellcat выставлен на продажу вопреки запрету жены
Владелец необычного автомобиля оказался перед сложным выбором. Его решение вызвало споры в семье. Подробности этой истории удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 06:25
Land Rover Defender Vesper: как рабочий внедорожник стал роскошью за 450 000 долларов
Land Rover Defender Vesper - уникальный пример того, как утилитарный внедорожник может превратиться в предмет роскоши. Машина, когда-то служившая для тяжелой работы, сегодня стала воплощением индивидуального подхода и статуса. Почему этот проект вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:07
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 05:51
ГАЗ-24 «Волга»: не просто советский автомобиль, а технический симбиоз эпохи
ГАЗ-24 «Волга» - не просто символ эпохи, а автомобиль с уникальными техническими решениями и редкими модификациями. В материале раскрываются неожиданные факты о создании, цветах и судьбе этой машины, которые до сих пор удивляют экспертов.Читать далее
-
10.02.2026, 19:27
Mercedes-AMG E63 S 2019 года за 5 млн: альтернатива новому C-Class 2026 или рискованный выбор
Mercedes-AMG E63 S 2019 года с уникальным матовым окрасом и роскошным салоном недавно ушел с аукциона за 5,1 млн рублей - почти вдвое дешевле своей стартовой цены. Но стоит ли выбирать мощный седан с пробегом вместо нового C-Class 2026 года? Разбираемся в деталях и сравниваем плюсы и минусы такого решения.Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 18:54
RENNtech готовит уникальный Mercedes SEC V12 Widebody для поклонников рестомодов
RENNtech из Флориды анонсировал необычный проект для любителей Mercedes-Benz - рестомод SEC V12 Widebody. Новинка обещает сочетание роскоши и экстремальной производительности. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
02.02.2026, 04:57
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.12.2025, 17:22
Редкий Dodge Dart 1969 года простоял 15 лет на свалке и сохранился почти в оригинале
Этот Dodge Dart 1969 года удивляет своим состоянием. Машина простояла на свалке 15 лет, но сохранила оригинальные детали и заводской мотор. Владелец восстановил авто без полной реставрации. История настоящего выжившего классика интригует и вдохновляет.Читать далее
-
23.10.2025, 19:46
Редкий Dodge Dart 440 1962 года сохранился с оригинальной краской и историей
Этот автомобиль сохранил свой внешний вид с 1962 года. Его история полна неожиданных поворотов. Почему он вызывает споры среди ценителей? Оцените редкость и узнаете, что скрывает этот Dodge.Читать далее
-
28.09.2025, 20:02
Редкий Dodge Dart 1968 года с мотором Hellcat выставлен на продажу вопреки запрету жены
Владелец необычного автомобиля оказался перед сложным выбором. Его решение вызвало споры в семье. Подробности этой истории удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 06:25
Land Rover Defender Vesper: как рабочий внедорожник стал роскошью за 450 000 долларов
Land Rover Defender Vesper - уникальный пример того, как утилитарный внедорожник может превратиться в предмет роскоши. Машина, когда-то служившая для тяжелой работы, сегодня стала воплощением индивидуального подхода и статуса. Почему этот проект вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:07
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 05:51
ГАЗ-24 «Волга»: не просто советский автомобиль, а технический симбиоз эпохи
ГАЗ-24 «Волга» - не просто символ эпохи, а автомобиль с уникальными техническими решениями и редкими модификациями. В материале раскрываются неожиданные факты о создании, цветах и судьбе этой машины, которые до сих пор удивляют экспертов.Читать далее
-
10.02.2026, 19:27
Mercedes-AMG E63 S 2019 года за 5 млн: альтернатива новому C-Class 2026 или рискованный выбор
Mercedes-AMG E63 S 2019 года с уникальным матовым окрасом и роскошным салоном недавно ушел с аукциона за 5,1 млн рублей - почти вдвое дешевле своей стартовой цены. Но стоит ли выбирать мощный седан с пробегом вместо нового C-Class 2026 года? Разбираемся в деталях и сравниваем плюсы и минусы такого решения.Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 18:54
RENNtech готовит уникальный Mercedes SEC V12 Widebody для поклонников рестомодов
RENNtech из Флориды анонсировал необычный проект для любителей Mercedes-Benz - рестомод SEC V12 Widebody. Новинка обещает сочетание роскоши и экстремальной производительности. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее