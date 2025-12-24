Один из трех уцелевших Москвич-2142 Иван Калита 4x4 ищет нового владельца – сколько просят и почему так дорого

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 14:59

В России появился уникальный шанс приобрести Москвич-2142 Иван Калита 4x4. Это один из трех сохранившихся экземпляров. Автомобиль отличается роскошной комплектацией и редкой историей. Цена поражает воображение. Подробности о технических особенностях и судьбе машины – в нашем материале.

На российском рынке появился настоящий уникальный лот - редкий Москвич-2142, известный под именем «Иван Калита». Этот автомобиль, выпущенный в конце 90-х, считается настоящей жемчужиной среди отечественных раритетов. По словам владельца, до наших дней дошли лишь три экземпляра с полным приводом, и один из них теперь доступен для покупки.

Модель «Иван Калита» создавалась как люксовая версия стандартного Москвича-2142. Она получила удлиненную колесную базу, увеличенный кузов и просторный багажник, что выгодно выделяло ее на фоне массовой версии. Кроме того, автомобиль отличатся престижным салоном и яркими задними фонарями. Всего было собрано около 33 таких машин, и все из них собирались практически вручную.

Под капотом у него установлен двухлитровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, предположительно французского происхождения. В паре с ним работает механическая коробка передач, система полного привода, делающая этот Москвич особенно интересным для коллекционеров и ценителей необычных автомобилей.

Пробег автомобиля составляет всего 15 тысяч километров, что для машины такого возраста - большая редкость. Владелец утверждает, что техническое состояние полностью соответствует заявленному пробегу, и дополнительных вложений не требуется. Машина сохранила оригинальные детали и интерьер, что еще больше придает ей коллекционную ценность.

Стоимость этого раритета установлена ​​на уровне 4,8 миллиона рублей. Такая цена обусловлена ​​не только уникальностью модели, но и ее состоянием, а также крайне ограниченным тиражом. Москвич-2142 «Иван Калита» сегодня можно встретить в музейных коллекциях или у энтузиастов, и появление подобного предложения на рынке – событие для всех поклонников отечественного автопрома.

Появление этого Москвича в продаже напоминает закат эпохи АЗЛК и о том, как мало осталось действительно выдающихся автомобилей, способных удивить даже самых искушенных коллекционеров..

Упомянутые марки: Москвич
