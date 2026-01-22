Американская классика, которую почти никто не видел – почему эти авто исчезли?

Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу

Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?

История Oldsmobile началась в далеком 1897 году, когда компания только делала первые шаги в мире автомобилей. За более чем столетие существования марка успела стать не только символом доступной роскоши в линейке General Motors, но и настоящим новатором лидера автопрома. Именно Oldsmobile первым в США начал выпускать автомобили с хромированными элементами отделки, а в 1939 году удивил рынок автоматической коробкой передач Hydra-Matic, которая впоследствии стала стандартом для целой эпохи.

Но, пожалуй, самым смелым экспериментом марки стал выпуск в 1962-1963 годах версии Jetfire. Этот автомобиль был настоящим вызовом, для сравнения: под капотом V8 с объемом 3,5 литра с турбонаддувом, что в те времена казалось почти фантастикой. Мощность в 215 лошадиных сил и моментальный отклик на газ, делающий Jetfire, одним из самых быстрых и необычных купе своего времени. Однако инженеры пошли еще дальше — покупателям предлагается редчайшая для американских машин опция: четырехступенчатая механическая коробка передач.

В эпоху, когда большинство американцев предпочитали «автомат», ручная трансмиссия Jetfire стала настоящей экзотикой. По различным показателям такие машины были выпущены в ограниченном количестве, а до наших дней дожили лишь единицы. Как оценивают коллекционеры, сегодня на ходу осталось всего шесть Oldsmobile Jetfire 1963 года с 4-ступенчатой ​​механикой. Каждый из них — практически музейный экспонат, за которым охотятся коллекционеры со всего мира.

Jetfire был не только техническим устройством, но и капризным в эксплуатации. Турбонаддув требует особого ухода, система впрыска метанола, необходимая для работы турбины, часто выходила из строя. Многие в конечном итоге заменяли турбонаддув на обычный атмосферный мотор, что еще сильнее сокращало количество оригинальных машин. Именно поэтому увидеть сегодня Jetfire с турбиной и механикой — большая редкость.

Сейчас эти автомобили стали настоящей легендой среди ценителей американской классики. Каждый сохранившийся экземпляр - это не просто машина, а живая история, в которой сплелись дерзость инженерной мысли и духа эпохи. Oldsmobile Jetfire 1963 года с 4-ступенчатой ​​коробкой — символ того времени, когда автопроизводители не боялись рисковать и удивлять мир.